Magyarország hitelt vesz fel az EU-tól: kiszivárgott a titkos lista, erre akar elkölteni a Tisza-kormány 5,4 milliárd eurót – döbbenetes mennyiségű fegyvert vásárolhatnak
Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard harckocsik, fegyverek és légvédelmi rakétarendszerek és több százmillió eurós közlekedési beruházások is szerepelnek abban a fejlesztési csomagban, amelynek finanszírozásáról az Európai Unió dönthet. A Tisza-kormány összesen 5,4 milliárd eurónyi kedvezményes hitelt venne fel a SAFE-program keretében, miközben Magyarország számára eredetileg ennek háromszorosát különítették el. A tervezett beszerzések részletes listáját a Népszabadság szerezte meg.
Az Európai Unió 2025-ben elfogadott SAFE-programja összesen 150 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet biztosít a tagállamoknak. A cél az európai védelmi képességek megerősítése, a közös fegyverbeszerzések felgyorsítása és az uniós hadiipar fejlesztése. Magyarország számára eredetileg 16,2 milliárd eurós keretet különítettek el, amelyet a kormány előbb 12,2 milliárdra, majd szeptemberben mindössze 5,4 milliárd euróra csökkentett. A döntést a költségvetés teherbíró képességével indokolták.
Ez azt jelenti, hogy Magyarország az eredetileg rendelkezésére álló hitelkeretnek csupán az egyharmadát kívánja igénybe venni.
Kiderült, milyen fegyvereket vásárolna Magyarország
A kiszivárgott lista alapján a források jelentős részét már korábban megkötött szerződések finanszírozására fordítanák. Ezek összértéke meghaladja a 3,45 milliárd eurót. A beszerzések között szerepelnek Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard harckocsik, L–39NG gyakorló repülőgépek, RGW110 páncéltörő rakéták, valamint különböző kaliberű lőszerek. A pénzből a meglévő katonai eszközök karbantartását és üzemeltetését is finanszíroznák, beleértve a helikoptereket, harckocsikat és önjáró lövegeket. A további tervezett fejlesztések között különösen jelentős a drónelhárító rendszerekre szánt 220 millió euró, valamint a katonai terepjárók beszerzésére elkülönített közel 164 millió euró. A lista emellett SAMP-T légvédelmi rakétarendszert, MISTRAL-rendszerek modernizációját, IRIS-T és METEOR rakétákat, valamint pilóta nélküli harcászati repülőeszközöket is tartalmaz.
Autópályára és vasútra is százmilliárdok juthatnak
A tervezett finanszírozás egyik legérdekesebb eleme, hogy a katonai fejlesztések mellett közlekedési beruházások is helyet kaptak a listán. Az M49-es autóút első ütemére 234 millió, második ütemére pedig további 368 millió eurót különítenének el. Ez együttesen több mint 600 millió eurós, vagyis mintegy 220 milliárd forintos fejlesztést jelentene. A katonai mobilitás javítását szolgálná a záhonyi híd fejlesztése is, miközben
- mozdonyokra,
- vasúti személykocsikra
- és katonai nehézpótkocsikra
szintén jutna forrás. Az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer fejlesztésének két ütemére összesen közel 288,5 millió eurót fordítanának. A beruházások gazdasági jelentősége túlmutathat a honvédségen: az infrastruktúra fejlesztése és a védelmi ipari megrendelések a magyarországi beszállítók számára is lehetőségeket teremthetnek.
Ruszin-Szendi Romulusz elárulta, mi a kormány célja
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szeptemberben arról beszélt, hogy a kedvezményes uniós hitel részben a már folyamatban lévő katonai beszerzések felgyorsítását szolgálja. A másik cél a magyar hadiipar megerősítése, valamint a hazai vállalkozások bekapcsolása az európai védelmi beszállítói láncokba. A lap ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy több nagy értékű beszerzés végül kimaradt a csomagból. Ezek között szerepel egy közel 1,4 milliárd eurós légvédelmi rendszer, valamint jelentős lőszer- és drónbeszerzések is. Megkeresték az illetékes minisztériumokat, hogy megtudja, milyen szempontok alapján választották ki a fejlesztéseket, illetve kik lehetnek a beszállítók, de a cikk megjelenéséig nem kapott választ.
A finanszírozásról szóló végső uniós jóváhagyás után az összeg 15 százaléka, mintegy 810 millió euró előfinanszírozásként válhat elérhetővé. A fennmaradó pénzt a vállalt mérföldkövek teljesítéséhez kötve, uniós ellenőrzés mellett folyósítanák. A mostani döntés így nemcsak a magyar haderő fejlesztése, hanem a hazai ipar és a következő évek állami beruházásai szempontjából is meghatározó lehet.