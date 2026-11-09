Magyarország hitelt vesz fel az EU-tól: kiszivárgott a titkos lista, erre akar elkölteni a Tisza-kormány 5,4 milliárd eurót – döbbenetes mennyiségű fegyvert vásárolhatnak

Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard harckocsik, fegyverek és légvédelmi rakétarendszerek és több százmillió eurós közlekedési beruházások is szerepelnek abban a fejlesztési csomagban, amelynek finanszírozásáról az Európai Unió dönthet. A Tisza-kormány összesen 5,4 milliárd eurónyi kedvezményes hitelt venne fel a SAFE-program keretében, miközben Magyarország számára eredetileg ennek háromszorosát különítették el. A tervezett beszerzések részletes listáját a Népszabadság szerezte meg.

A cél az európai védelmi képességek megerősítése, a közös fegyverbeszerzések felgyorsítása és az uniós hadiipar fejlesztése / Fotó: Katona Tibor / MTI

Az Európai Unió 2025-ben elfogadott SAFE-programja összesen 150 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet biztosít a tagállamoknak. A cél az európai védelmi képességek megerősítése, a közös fegyverbeszerzések felgyorsítása és az uniós hadiipar fejlesztése. Magyarország számára eredetileg 16,2 milliárd eurós keretet különítettek el, amelyet a kormány előbb 12,2 milliárdra, majd szeptemberben mindössze 5,4 milliárd euróra csökkentett. A döntést a költségvetés teherbíró képességével indokolták.

Ez azt jelenti, hogy Magyarország az eredetileg rendelkezésére álló hitelkeretnek csupán az egyharmadát kívánja igénybe venni.

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A kiszivárgott lista alapján a források jelentős részét már korábban megkötött szerződések finanszírozására fordítanák. Ezek összértéke meghaladja a 3,45 milliárd eurót. A beszerzések között szerepelnek Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard harckocsik, L–39NG gyakorló repülőgépek, RGW110 páncéltörő rakéták, valamint különböző kaliberű lőszerek. A pénzből a meglévő katonai eszközök karbantartását és üzemeltetését is finanszíroznák, beleértve a helikoptereket, harckocsikat és önjáró lövegeket. A további tervezett fejlesztések között különösen jelentős a drónelhárító rendszerekre szánt 220 millió euró, valamint a katonai terepjárók beszerzésére elkülönített közel 164 millió euró. A lista emellett SAMP-T légvédelmi rakétarendszert, MISTRAL-rendszerek modernizációját, IRIS-T és METEOR rakétákat, valamint pilóta nélküli harcászati repülőeszközöket is tartalmaz.