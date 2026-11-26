Fontos egyeztetésre készül az FDSZ: a mai tárgyalástól függ, hogyan alakul a felsőoktatási dolgozók finanszírozásának ügye
A 2027-es költségvetési törvényjavaslat az oktatáson belül egyedül a felsőoktatás keretét csökkenti, reálértéken közel 10 százalékkal – erre figyelmeztet a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) Elnöksége.
A felsőoktatás finanszírozása nem könyvelési tétel
A javaslat szerint az egyetemekre és főiskolákra szánt költségvetési keret a 2026-os módosított 814 milliárd forintról 761 milliárd forintra csökken, ami 6,5 százalékos nominális visszaesést jelent. A kormány által tervezett 3 százalékos inflációval számolva ez mintegy 9,2 százalékos reálérték-vesztés. A 2026-os eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva a reálérték-csökkenés 11,6 százalékos. Ezzel szemben az alapfokú oktatás kerete 22,3, a középfokú oktatásé pedig 13,1 százalékkal nő.
„A tudás nem luxus. A felsőoktatás finanszírozása nem könyvelési tétel, hanem döntés arról, lesz-e elég tanár, mérnök, orvos és kutató a következő évtizedben”
– fogalmaz az FDSZ Elnöksége.
A szakszervezet szerint azonban még nincs lezárva a kérdés. Dráviczki Sándor, az FDSZ elnöke a Világgazdaság kérdésére elmondta: a következő napokban az lesz a legfontosabb, hogy sikerül-e a kormányt rávenni a költségvetési javaslat módosítására.
Az elnök elárulta, hogy a mai napon egyeztetésre került sor az államtitkárságon, és az ottani megbeszélések alapján döntik el, milyen további lépéseket tesz a szakszervezet. Az FDSZ elsődleges célja egyértelmű:
azt szeretnék elérni, hogy a felsőoktatás finanszírozása még a zárószavazás előtt érdemben emelkedjen.
Dráviczki Sándor szerint ennek egyik legfontosabb eszköze a költségvetés módosítása, emellett pedig azt várják a kormánytól, hogy akadályozza meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák támogatásának csökkentését. Az FDSZ álláspontja szerint a kekvák esetében tervezett megtakarításnak a felsőoktatásban kell maradnia, és az egyetemek működését, illetve dolgozóik bérezését kell szolgálnia.
A szakszervezet felmérése szerint az egyetemi bérek évek óta elmaradnak a köznevelési pedagógusbérektől. Előfordulhat, hogy egy egyetemi docens kevesebbet keres, mint egy pályakezdő pedagógus.
Az FDSZ azt kéri az Országgyűléstől és a kormánytól, hogy a törvényjavaslat zárószavazása előtt:
- a felsőoktatási előirányzat legalább a 2026-os szint reálértékének megfelelő, 838 milliárd forint legyen;
- a vagyonkezelő alapítványok támogatásának csökkentéséből várt 119,3 milliárd forintos megtakarítás maradjon a felsőoktatásban;
- a bérfejlesztés terjedjen ki minden fenntartói formára és minden munkakörre;
- 2027-ben készüljön egységes, inflációkövető bértábla, amelynek révén az egyetemi oktatók bére eléri a köznevelési pedagógusbéreket;
- a felsőoktatás kapjon kiszámítható, többéves finanszírozási pályát;
- a kormány intézményesen egyeztessen a munkavállalói érdekképviseletekkel.
„Az FDSZ kész a párbeszédre, de nem fogja csendben végignézni, hogy a magyar egyetemek a fordulat első évében is vesztesek maradjanak” – áll az FDSZ honlapján olvasható közleményben.
Az FDSZ szerint az állami egyetemeknek folyamatos alulfinanszírozottsággal kellett megküzdeniük. A szakszervezet szerint a forráshiány következményeként az állami intézményekben dolgozók bérszínvonala fokozatosan leszakadt az alapítványi egyetemekétől, és jelentősen elmarad a diplomás átlagbértől is.
„Az FDSZ támogatja ennek a bérfeszültségnek a megszüntetését! Egyenlő munkáért egyenlő bért!”
– hangsúlyozta a szakszervezet, kiemelve, hogy a bérfelzárkóztatás nem halasztható tovább.
A szakszervezet „inflációkövető, értékálló, a felsőoktatás társadalmi jelentőségének megfelelő anyagi elismerést biztosító” garantált bérrendszer kialakítását sürgeti.
Dráviczki Sándor szerint a jelenlegi helyzet rendezéséhez nem elegendő egy kisebb korrekció. Az FDSZ a 2021-2022-ben megvalósult 15+15 százalékos, munkáltatói döntésen alapuló illetményelemek alapbérbe történő beépítését, majd az így kialakított alapbérek legalább 50 százalékos azonnali emelését tartaná szükségesnek, minden munkakörben és minden beosztásban.
Az FDSZ szerint a 2026-os költségvetési törvény módosítása lehetőséget kínál a szükséges források előteremtésére. Arra a kérdésre, hogy mit tesz az FDSZ, ha a kormány nem változtat a költségvetési tervezeten, az elnök jelezte: a napokban országos kérdőíves felmérést végeznek arról, milyen további lépéseket támogatnak a felsőoktatásban dolgozók.