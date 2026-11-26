A 2027-es költségvetési törvényjavaslat az oktatáson belül egyedül a felsőoktatás keretét csökkenti, reálértéken közel 10 százalékkal – erre figyelmeztet a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) Elnöksége.

A 2027-es költségvetési törvényjavaslat az oktatáson belül egyedül a felsőoktatás keretét csökkenti/Fotó: Kallus György/ Világgazdaság

A felsőoktatás finanszírozása nem könyvelési tétel

A javaslat szerint az egyetemekre és főiskolákra szánt költségvetési keret a 2026-os módosított 814 milliárd forintról 761 milliárd forintra csökken, ami 6,5 százalékos nominális visszaesést jelent. A kormány által tervezett 3 százalékos inflációval számolva ez mintegy 9,2 százalékos reálérték-vesztés. A 2026-os eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva a reálérték-csökkenés 11,6 százalékos. Ezzel szemben az alapfokú oktatás kerete 22,3, a középfokú oktatásé pedig 13,1 százalékkal nő.

„A tudás nem luxus. A felsőoktatás finanszírozása nem könyvelési tétel, hanem döntés arról, lesz-e elég tanár, mérnök, orvos és kutató a következő évtizedben”

– fogalmaz az FDSZ Elnöksége.

A szakszervezet szerint azonban még nincs lezárva a kérdés. Dráviczki Sándor, az FDSZ elnöke a Világgazdaság kérdésére elmondta: a következő napokban az lesz a legfontosabb, hogy sikerül-e a kormányt rávenni a költségvetési javaslat módosítására.

Az elnök elárulta, hogy a mai napon egyeztetésre került sor az államtitkárságon, és az ottani megbeszélések alapján döntik el, milyen további lépéseket tesz a szakszervezet. Az FDSZ elsődleges célja egyértelmű:

azt szeretnék elérni, hogy a felsőoktatás finanszírozása még a zárószavazás előtt érdemben emelkedjen.

Dráviczki Sándor szerint ennek egyik legfontosabb eszköze a költségvetés módosítása, emellett pedig azt várják a kormánytól, hogy akadályozza meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák támogatásának csökkentését. Az FDSZ álláspontja szerint a kekvák esetében tervezett megtakarításnak a felsőoktatásban kell maradnia, és az egyetemek működését, illetve dolgozóik bérezését kell szolgálnia.

A szakszervezet felmérése szerint az egyetemi bérek évek óta elmaradnak a köznevelési pedagógusbérektől. Előfordulhat, hogy egy egyetemi docens kevesebbet keres, mint egy pályakezdő pedagógus.