Ezt már nem tudja a kormány sem az asztal alá söpörni: harmincezer köbméter mederanyagot mosott ki a Duna a paksi fenékküszöbnél – műholdfelvételen is látszik, mekkora a baj

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szeptember végén benyújtott értékelő jelentése szerint a fenékküszöbnél felgyorsuló víz nemcsak közvetlenül az építmény mellett, hanem attól távolabb is erodálhatja a folyómedret. A károk mérséklésére a műtárgy alatti 200 méteres szakaszon egyméteres kőszórást kell kialakítani, és további partvédelmi munkálatok is szükségesek – írja az Átlátszó.

A paksi fenékküszöb súlyos eróziót idézett elő/Fotó: Magyar Péter / Facebook

A cikk felidézi azt is, hogy Magyar Péter miniszterelnök az Átlátszó korábbi, a medermélyülést feltáró cikke után azt állította, „semmi nem igaz a pánikkeltő kóklerek ijesztgetéséből”, és természetes jelenségként igyekezett beállítani a bekövetkezett súlyos kimosódást.

A portál friss cikke szerint a mederkimosódás a fenékküszöb eredeti célját, a vízszint megemelését is kedvezőtlenül befolyásolta. Az idézett jelentés szerint a felduzzasztott víz szintje több alkalommal csökkent. Takács Attila vízépítő mérnök arra figyelmeztetett, hogy az erózió továbbra is zajlik, és a műtárgy hosszabb távú stabilitása sem tekinthető bizonyítottnak – írják.

A jelentésből az is kiderül, hogy a medermélyülés a felduzzasztott vízszintre is negatív hatással volt, vagyis a hatalmas kimosódás hatására több hullámban csökkent a fenékküszöb felett felduzzasztott víz szintje. A jelenséget Takács Attila vízépítő mérnök is detektálta a hivatalos paksi vízügyi mérce adatai alapján. Az Átlátszónak elmondta:

október 2-án 111 centiméteres vízszinthez 637 m3/s vízhozamot mértek,

ugyanakkor tíz nap múlva ugyanekkora vízszintet már csak egy nagyobb, 659 m3/s vízhozam tudott biztosítani.

A szakértő szerint ez jelentős erózióra utal, ennek oka részben a technológiai fegyelem hiányosságai. A cikk egy másik szakértőre is hivatkozik, Jánossy András is megszólalt, ő környezetgazdász-matematikus, az Antall-kormány környezetvédelmi miniszterének dunai ügyekért felelős tanácsadója volt. Véleménye szerint Pakson nem fenékküszöböt építettek, hanem egy „vízi csősatut”, ami összeszorítja a vizet, és ezáltal részben meg is emeli, részben pedig felgyorsítja.