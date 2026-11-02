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Ezt már nem tudja a kormány sem az asztal alá söpörni: harmincezer köbméter mederanyagot mosott ki a Duna a paksi fenékküszöbnél – műholdfelvételen is látszik, mekkora a baj

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Megtörtént, amire korábban már figyelmeztettek a szakemberek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság hivatalos jelentése is megerősítette, hogy jelentős mederkimosódás történt a paksi fenékküszöb építése során. A dokumentum szerint a felgyorsult víz mintegy 30 ezer köbméter mederanyagot sodort el, ami a műtárgy működésére és a Duna hajózhatóságára is hatással lehet – írta hétfőn az Átlátszó.
Lengyel Gabriella
2026.11.02, 15:07
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Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szeptember végén benyújtott értékelő jelentése szerint a fenékküszöbnél felgyorsuló víz nemcsak közvetlenül az építmény mellett, hanem attól távolabb is erodálhatja a folyómedret. A károk mérséklésére a műtárgy alatti 200 méteres szakaszon egyméteres kőszórást kell kialakítani, és további partvédelmi munkálatok is szükségesek – írja az Átlátszó.

femékküszöb,Magyar Péter, Duna, fenékküszöb
                                    A paksi fenékküszöb súlyos eróziót idézett elő/Fotó: Magyar Péter / Facebook

A cikk felidézi azt is, hogy  Magyar Péter miniszterelnök az Átlátszó korábbi, a medermélyülést feltáró cikke után azt állította, „semmi nem igaz a pánikkeltő kóklerek ijesztgetéséből”, és természetes jelenségként igyekezett beállítani a bekövetkezett súlyos kimosódást.

A portál friss cikke szerint a mederkimosódás a fenékküszöb eredeti célját, a vízszint megemelését is kedvezőtlenül befolyásolta. Az idézett jelentés szerint a felduzzasztott víz szintje több alkalommal csökkent. Takács Attila vízépítő mérnök arra figyelmeztetett, hogy az erózió továbbra is zajlik, és a műtárgy hosszabb távú stabilitása sem tekinthető bizonyítottnak – írják.

A jelentésből az is kiderül, hogy a medermélyülés a felduzzasztott vízszintre is negatív hatással volt, vagyis a hatalmas kimosódás hatására több hullámban csökkent a fenékküszöb felett felduzzasztott víz szintje. A jelenséget Takács Attila vízépítő mérnök is detektálta a hivatalos paksi vízügyi mérce adatai alapján. Az Átlátszónak elmondta:

  •  október 2-án 111 centiméteres vízszinthez 637 m3/s vízhozamot mértek, 
  • ugyanakkor tíz nap múlva ugyanekkora vízszintet már csak egy nagyobb, 659 m3/s vízhozam tudott biztosítani. 

A szakértő szerint ez jelentős erózióra utal, ennek oka részben a technológiai fegyelem hiányosságai. A cikk egy másik szakértőre is hivatkozik, Jánossy András is megszólalt, ő környezetgazdász-matematikus, az Antall-kormány környezetvédelmi miniszterének dunai ügyekért felelős tanácsadója volt. Véleménye szerint Pakson nem fenékküszöböt építettek, hanem egy „vízi csősatut”, ami összeszorítja a vizet, és ezáltal részben meg is emeli, részben pedig felgyorsítja. 

A hajózással is baj van

A hajózás szempontjából is problémák merültek fel. Takács Attila azt mondta a portálnak, hogy a copernicus.eu nyíltforrású műholdfelvételek alapján egyértelmű, hogy a jelentésben a gát műszaki tartalma jelentősen eltér a valóságban kivitelezettől, mind a gátak hossza, szélessége, mind pedig a magassága tekintetében. Mindezek miatt a valamikori mély, hajózásra kijelölt csatorna nyomvonala eltolódott a Duna középvonala felé. 

A kimosott mederanyag jelentős része mintegy 300 méterrel lejjebb rakódott le, ezért a hajóút helyreállításához kotrásra lesz szükség. A szakértő szerint a hajózási csatorna a Duna közepe felé tolódott, szélessége pedig az elvárt 160 méter helyett mindössze 120 méter lehet. A folyószakaszon augusztus 13. óta teljes hajózási zárlat van érvényben.

Jánossy András a cikk szerint kételkedik az OVF-vezetők hozzáértésében, arra hivatkozik, hogy az inkompetencia rögtön az elején, a bárka-süllyesztéssel megmutatkozott, egyúttal feltesz több szakmai kérdést is. A beruházást a kormány korábban mentesítette a szokásos előzetes környezetvédelmi eljárás alól, így a fennmaradáshoz szükséges környezetvédelmi működési engedélyt csak utólag kérik. Az engedélyezés ügyében november 2-án, hétfőn közmeghallgatást tartanak Dunaszentbenedeken – írja az Átlátszó.

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