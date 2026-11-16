Fizetések: Kármán András elmondta, hányan fognak kétszámjegyű béremelést kapni 2027-től az államtól – "Szívesen adtam volna még magasabbat"

Hétfőn 9 órakor megkezdődik a 2027-es költségvetés általánis vitája a parlamentben. Ennek előestéjén Kármán András mintegy húsz perces interjút adott Szondi Vanda kormányszóvivőnek, amelyben a jövő évi fizetések témájára ia kitért.

Fizetések: Kármán András elmondta, hányan fognak kétszámjegyű béremelést kapni 2027-től az államtól / Fotó: Andrey Popov / Northfoto

A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy szerinte egy költségvetés nagyon fontos tükörképe annak, hogy a kormány mit tart fontosnak, milyen célokat akar elérni. Felidézte, hogy volt egy nagyon részletes programjuk a választási kampányban, a feladat pedig igazából az volt, hogy mi mindent tudnak ezekből a vállalásokból már az első teljes költségvetési évben megvalósítani.

Kifejtette, hogy az állítás, hogy a 2027-es az igazságosság és a fejlődés költségvetés, nem egy-egy konkrét tételre vonatkozik, hanem inkább egy vezérvonal, ami a költségvetés kiadási és bevételi oldalán is végigvonult. Szerinte jelentős társadalmi csoportok kapnak egyfajta kompenzációt és igazságtételt az elmúlt évek után

Fizetések: Kármán András elmondta, hányan fognak kétszámjegyű béremelést kapni 2027-től

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idetartoznak a kisnyugdíjjel rendelkezők: a minimál nyugdíjnak a jelentős emelés és a kisnyugdíjak felzárkóztatása róluk szól. (Arra nem tért ki, hogy közben a 14. havi nyugdíj teljes visszaépítését befagyasztják.)

Idetartoznak, akik 680 ezer forintnál alacsonyabb bruttóbért keresnek, ők jól járnak az adócsökkentéssel, amit bevezetnek .A minimálbér szintjén 15-ről 9 százalékra csökken az adó, de egészen 680 ezer forintig mindenkinek csökkenni fog a megfizetett adója. Ez 2,5 millió adózót érint.

De szerinte idetartoznak a családok is, hiszen a családi pótlékot megduplázzák, ami 2008 óta változatlan összegű volt. (Arra ugyancsak nem tért ki, hogy közben 40 év fölött eltörlik a kétgyermekes édesanyák szja-mentességét.)

Végül közölte, hogy a közférában rengeteg terület van, amelyik jelentős béremelést kap, és a jövő évi költségvetéssel több mint 600 ezer állami foglalkoztatott fog kétszámjegyű béremelést kapni 2027-től.

Ha csak röviden is, de ezzel összefüggésben reagált azokra a kritikákra, amelyek megszaporodtak az elmúlt hetekben. A Tisza ugyanis a most végrehajtottnál sokkal magasabb béremeléseket ígért számos ágazatnak, amelyeket tehát nem tud tartani. Erről Kármán András úgy fogalmazott, hogy "ugyanakkor azt is meg kell mondanom, hogy teljesen jogosan gondolják sokan, hogy ennél többet is érdemelnének, hiszen az elmúlt években az előző kormány szisztematikusan mellőzte ezeket a dolgozókat." Nevesítette

a szociális dolgozókat,

az egészségügyi szakdolgozókat,

az ápolókat,

az oktatás segítő dolgozókat,

vagy a rendvédelem

és a közművelődés dolgozóit.

Tehát én magam is

szívesen adtam volna még magasabb béremelést, de itt sajnos a költségvetésnek a jelenlegi helyzetében nem volt erre lehetősége,

és hát nem tudjuk egy év alatt behozni azt a nagy lemaradást, amit az elmúlt 16 évben ezek a társadalmi csoportok elszenvedtek. De én azt gondolom, hogy egy nagyon határozott, jó irányba tett lépéssel fontos üzenetet küldünk ezzel a költségvetéssel számukra is – magyarázta.