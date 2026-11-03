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Már felmondani sem mernek a magyar dolgozók, megdermedtek a gazdasági bizonytalanságtól – ez lett a "ne féljetek" szlogenből

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Tízéves mélypontra csökkent a munkahelyi fluktuáció Magyarországon egy friss kutatás szerint. De nem azért, mert annyira elégedettek lennének a magyar munkavállalók. Az óvatosság hátterében a gazdasági bizonytalanság áll, így a szűkülő álláslehetőségek miatt egyre többen inkább megtartják jelenlegi munkahelyüket. Miközben a vállalatok negyede létszámot csökkentett, más cégek továbbra is vendégmunkásokkal enyhítik a munkaerőhiányt. A szakértők azt állítják, látványosan kettészakadt a magyar munkaerőpiac.
Lengyel Gabriella
2026.11.03, 10:04
Frissítve: 2026.11.03, 10:20
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A 2022-ben mért 32 százalékos csúcsról 2025-re 21 százalékra csökkent az átlagos munkahelyi fluktuáció, az a elvándorlás a HR-Evolution kutatásában részt vevő vállalatoknál. A tíz éve zajló felmérés történetében még sosem mértek ilyen alacsony értéket. A saját állományú munkavállalóknál egy év alatt további egy százalékponttal, 18 százalékra mérséklődött az elvándorlás, a tendencia folytatódik jövőre is. A szakértők azonosították a folyamat okait. 

fluktuáció
Csökken a fluktuáció a vállalatoknál, nem mozdulnak a dolgozók, de nem azért, mert elégedettek/Fotó: AFP

A kedvezőnek tűnő adatok mögött azonban egy sötét árny, a gazdasági bizonytalanság húzódik meg. A cégek óvatosabban vesznek fel új dolgozókat, a munkavállalók pedig egyre kevésbé mernek kockáztatni. „Sokan egyszerűen nem mernek váltani, mert bizonytalanabbá vált az elhelyezkedés. A munkahelyek megtartóerejét most részben a gazdasági helyzet erősíti, nem feltétlenül a munkáltatók teljesítménye” – magyarázta Csikós-Nagy Katalin, a HR-Evolution ügyvezetője.

Egyre nehezebb új állást találni

A munkaerőpiac megtorpanását más adatok is jelzik. Mint arról a Világgazdaság októberben beszámolt, a Profession.hu harmadik negyedéves jelentése szerint országosan 0,3 százalékkal csökkent a meghirdetett állások száma, Budapesten azonban már 5 százalékos volt a visszaesés. A vállalat azt jelezte, hogy az informatikai és programozói állások kínálata 17 százalékkal szűkült. A munkavállalói aktivitás is visszaesett valamennyi vármegyében kevesebben jelentkeztek a meghirdetett állásokra, mint egy évvel korábban.

A HR-Evolution kutatása szerint a vizsgált vállalatok 25 százaléka létszámot csökkentett 2025-ben, további 12 százalékuk pedig felvételi stopot vezetett be.

 Több helyen a távozó dolgozókat sem pótolják, ami fokozatos létszámleépítéshez vezethet.

 A munkavállalók alkupozíciójának gyengülésére utalhat a béremelések lassulása is. A felmérésben részt vevő cégeknél átlagosan 5,8 százalékkal emelkedtek a fizetések, mind a fizikai, mind a szellemi munkakörökben.

Miközben leépítenek, vendégmunkásokat keresnek, náluk különösen nagy a fluktuáció

A magyar munkaerőpiac ugyanakkor korántsem egységes. Egyes vállalatok visszafogják a termelést és a létszámot, mások új beruházásokhoz továbbra is nehezen találnak megfelelő dolgozókat. A különbségek a fluktuációban is megmutatkoznak. A szellemi munkakörökben mindössze 10 százalékos, a fizikai dolgozóknál viszont 25 százalékos az elvándorlás.

 A szolgáltatásokban 28 százalékos, a termelésben 25, a kereskedelemben 15 százalékos fluktuációt mértek.

A munkaerőhiány miatt a termelővállalatok 37 százaléka, a szolgáltató cégek 18 százaléka külföldi munkavállalókat is foglalkoztat. A vendégmunkások megtartása azonban komoly kihívás, ugyanis ebben a körben az éves fluktuáció megközelíti a 60 százalékot, szemben a saját állományú dolgozóknál mért 18 százalékkal.

  • Az ukrán munkavállalóknál 71 százalékos, 
  • a Fülöp-szigetekről érkezőknél 48 százalékos,
  • az egyéb délkelet-ázsiai dolgozóknál 26 százalékos volt az elvándorlás. 

Azt írják a kutatók, hogy az eltérések hátterében több tényező állhat. Az ukrán munkavállalók számára más európai országokban is könnyebben elérhetők lehetnek munkalehetőségek, míg az Európai Unión kívülről érkezők foglalkoztatását a tartózkodási és munkavállalási szabályok is befolyásolják. „A magas fluktuáció miatt különösen fontossá válik a foglalkoztatás teljes költségének mérlegelése. 

Ahol a vendégmunkások fluktuációja meghaladja az 50 százalékot, ott a toborzási és betanítási költségek jelentős költségeket okoznak a cégnek. 

Csakhogy sok esetben egyszerűen nem lehet hazai munkaerőt találni. A siker kulcsa nemcsak a jó toborzási forrás kiválasztása, hanem a megfelelő belső integráció, a kulturális felkészítés és a helyi vezetői támogatás” – mutatott rá Csikós-Nagy Katalin.
 

A fordulathoz be kellene indulnia a gazdaságnak

A HR-Evolution előzetes adatai alapján 2026-ban tovább, 19 százalék körüli szintre csökkenhet az átlagos fluktuáció. Csikós-Nagy Katalin ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az alacsony fluktuáció hamis biztonságérzetet kelthet a munkáltatókban. Ha élénkül a gazdaság és ismét több álláslehetőség nyílik, a most kiváró dolgozók is könnyebben dönthetnek a váltás mellett. A cégeknek ezért a jelenlegi helyzetben is érdemes figyelmet fordítaniuk a munkavállalók megtartására. A rugalmas munkaidő, a home office és a hibrid munkavégzés már a kutatásban részt vevő vállalatok jelentős részénél fontos eszköz.

A kutatásban 90, összesen több mint 90 ezer munkavállalót foglalkoztató vállalat vett részt. Az eredmények a vizsgált cégek tapasztalatait tükrözik, nem a teljes magyar munkaerőpiac reprezentatív adatai.

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