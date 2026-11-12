Földtörvény 2027: bejelentette a kormány, teljesen átírják a földvásárlás egyik legfontosabb szabályát – a bérleti díjaknál is nagy változás jön

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban ismertette a földtörvény tervezett módosításait. Mint mondta, a kormány 2027-ben átfogóan is felülvizsgálná a jogszabályt, bizonyos problémák rendezésével azonban nem várnak addig. Az MTI tudósítása szerint a három tervezett változtatás közül az egyik a nehéz likviditási helyzetbe került gazdálkodóknak nyújthat segítséget, a másik a földvásárlás szabályait érinti, a harmadik pedig a termőföldek beruházási célú felhasználását korlátozná.

Bóna Szabolcs agrárminiszter a földtörvény módosításairól beszélt

Fotó: Pap Zsolt

Féláron fizethetik a földbérleti díjat a gazdák, de nem jár automatikusan a kedvezmény az új földtörvényi rendelkezés szerint

Az első intézkedés a természeti károk miatt nehéz helyzetbe került gazdálkodók földbérleti díjfizetését érinti. A miniszter szerint az agrárium nehéz évet zárt, ezért olyan szabályozásra van szükség, amely figyelembe veszi a termelők tényleges helyzetét.

A jelenlegi rendelkezések alapján, ha egy gazdálkodót elemi kár ér, és emiatt jelentősen csökken a termése, kezdeményezheti a földhaszonbérleti díj mérséklését. A rendszer egyik problémája azonban, hogy a károk pontos mértékét sok esetben nem lehet megállapítani az év végi, december 31-i fizetési határidőig.

Ez komoly kockázatot jelenthet a gazdálkodóknak: ha nem fizetik meg időben a teljes bérleti díjat, a szerződésüket akár fel is mondhatják, még akkor is, ha utólag kiderül, hogy 70 vagy 90 százalékos díjmérséklésre lettek volna jogosultak.

Ezen változtatna a kormány.

Az új szabály szerint amennyiben december 31-ig még nem állapítható meg a haszonbérleti díj csökkentésének pontos mértéke, a gazdálkodónak elegendő lesz a szerződésben meghatározott összeg 50 százalékát megfizetnie.

A fennmaradó részről később, a ténylegesen megállapított kedvezmény ismeretében számolhatnak el a felek.

Bóna Szabolcs ugyanakkor külön hangsúlyozta: ez nem jelent automatikus, 50 százalékos bérletidíj-csökkentést. A már meglévő kedvezmények feltételei nem változnak, csupán a fizetés és az elszámolás rendjét alakítják át. A cél, hogy a gazdálkodóknak ne kelljen előre kifizetniük a teljes összeget olyan helyzetben, amikor még nem tudható, mekkora díjmérséklés illeti meg őket.