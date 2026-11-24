Ismét elérheti a 400 forintos szintet az euró árfolyama a következő években a Commerzbank előrejelzése szerint. A német nagybank elemzője, Tatha Ghose úgy látja, hogy a magyar fizetőeszköz 2027-ben fokozatos gyengülésnek indulhat, és 2028-ra visszatérhet a korábban már látott árfolyamszint. Mindez annak ellenére következhet be, hogy Magyarország Európai Unióhoz való közeledése továbbra is kedvezően hat a hazai pénzügyi eszközök megítélésére – derült ki az FXStreet elemzéséből.

A politikai bizalom önmagában nem elegendő a forint tartós erősödéséhez / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A Commerzbank szerint a Tisza-kormány hivatalba lépését követő unióbarát politikai fordulat fontos támaszt jelentett a forintnak. A befektetők kedvezőbben ítélik meg a magyar eszközöket, mint a korábbi időszakban, és ez a régiós devizákkal összevetve is előnyt biztosíthat Magyarországnak. A bank ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a politikai bizalom önmagában nem elegendő a forint tartós erősödéséhez. A következő évben

a költségvetés rendbetétele

és a gazdasági reformok végrehajtása

komoly próbatétel elé állíthatja a kormányt, miközben az inflációs folyamatok sem feltétlenül alakulnak kedvezően.

Az infláció miatt aggódik a Commerzbank

A német pénzintézet különösen az infláció gyorsulását tartja kockázatosnak. Bár a Központi Statisztikai Hivatal októberben mindössze 2 százalékos éves pénzromlást mért, a maginfláció pedig 2,1 százalék volt, az elemzők szerint ezek a számok megtévesztően kedvező képet festhetnek. A Commerzbank saját, szezonálisan kiigazított mutatói alapján ugyanis az árak havi emelkedési üteme már meghaladja azt a szintet, amely összhangban lenne a Magyar Nemzeti Bank új, 2,5 százalékos inflációs céljával. Különösen figyelemre méltó, hogy a szolgáltatások éves drágulása elérte az 5,2 százalékot.

A bank szerint a jegybank politikája sem feltétlenül támogatja a magyar devizát.

Az MNB novemberben ugyan 5,50 százalékon tartotta az alapkamatot, Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatójából azonban kiderült, hogy a Monetáris Tanács a kamatcsökkentés lehetőségét is mérlegelte. Ez a befektetők számára azt jelezhette, hogy a jegybank a gyorsuló mögöttes infláció ellenére sem feltétlenül kíván szigorítani a monetáris feltételeken.

A további kamatcsökkentések lehetősége pedig mérsékelheti a forintbefektetések vonzerejét.

A Commerzbank arra is felhívta a figyelmet, hogy a forint különösen érzékenyen reagál az euró nemzetközi mozgására. Mivel a német bank a következő két évben az euró gyengülésével számol, ez további nyomást helyezhet a magyar fizetőeszközre. Az euró bevezetésének kilátása ugyanakkor nem jelent azonnali védelmet az árfolyam-ingadozásokkal szemben.