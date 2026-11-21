Az Európai Bizottság részben jóváhagyta Magyarország helyreállítási kifizetési kérelmét. A magyar családok és vállalkozások évek óta várnak azokra a forrásokra, amelyeket az Orbán-kormány 2020-ban tárgyalt ki - írja a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.

Sürgeti az uniós források kifizetését a Fidesz_KDNP uniós parlamenti képviselőcsoportja/Fotó: AFP

"Brüsszel haladéktalanul és feltétel nélkül fizesse ki a magyaroknak járó valamennyi uniós forrást!" - olvasható a közleményben. "Követeljük a jóváhagyott összeg haladéktalan folyósítását és teljes, politikai feltételektől mentes kifizetését. Továbbá követeljük, hogy a Tisza hozza nyilvánosságra a májusi megállapodás teljes szövegét. A magyar embereknek joga van tudni, miről állapodott meg a kormány a fejük fölött" - olvasható.

Nehezményezik a képviselők a forrás több éves visszatartását

A továbbiakban arról szól a közlemény, hogy a magyar módosított helyreállítási terv intézkedéseinek legnagyobb része változatlan maradt, köztük mind a 24 szupermérföldkő. A képviselők egyenes választ várnak a Bizottságtól arról,

miért tartották vissza a pénzeket éveken át,

és mi változott a kormányváltás után.

Nem tetszenek a képviselőknek az átcsoportosítások

Ráadásul a módosított magyar helyreállítási tervben a Tisza kormány az egészségügyi fejlesztésekre szánt forrásokat a harmadára csökkentette, miközben több pénzt irányítottak át szélerőművi beruházásokra. Megfelezték a lakossági napelemes támogatásokat is és kevesebb pénz jut a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására, a szakképzés fejlesztésére és a felsőoktatási innovációra.

Máshol csapódik majd le a haszon

A kormány nem adott tájékoztatást arról a közlemény további része szerint, hogy mi indokolta ezt az átcsoportosítást, kik lesznek a beruházások kedvezményezettjei, és milyen gazdasági hatásokkal számolnak. Az átcsoportosítások miatt ugyanis a helyreállítási pénzeket láthatóan nem a magyar családok és magyar vállalkozások kapják majd, hanem azokhoz a külföldi cégek, nagyvállalatok és multik fognak hozzáférni - állítják a képviselők.

A Tisza kormány, a magyarok pénzéből német és dán cégeket fog kistafírozni és helyzetbe hozni a panasz szerint.

Mi lehet a mérleg másik serpenyőjében?

Magyar Péter már többször bejelentette, hogy hazahozta az uniós pénzeket. Most arra válaszoljon - áll a közleményben -, mit vállalt értük cserébe. A kormány hozza nyilvánosságra a májusi megállapodás teljes szövegét! A magyar embereknek joguk van tudni, miről állapodott meg a kormány a fejük fölött.