Itt az uniós pénzeső, de mit vállalt érte Magyar Péter és miért nem kapjuk meg az összes forrást? – kíváncsiskodik a Fidesz-KDNP uniós képviselőcsoportja
Az Európai Bizottság részben jóváhagyta Magyarország helyreállítási kifizetési kérelmét. A magyar családok és vállalkozások évek óta várnak azokra a forrásokra, amelyeket az Orbán-kormány 2020-ban tárgyalt ki - írja a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.
"Brüsszel haladéktalanul és feltétel nélkül fizesse ki a magyaroknak járó valamennyi uniós forrást!" - olvasható a közleményben. "Követeljük a jóváhagyott összeg haladéktalan folyósítását és teljes, politikai feltételektől mentes kifizetését. Továbbá követeljük, hogy a Tisza hozza nyilvánosságra a májusi megállapodás teljes szövegét. A magyar embereknek joga van tudni, miről állapodott meg a kormány a fejük fölött" - olvasható.
Nehezményezik a képviselők a forrás több éves visszatartását
A továbbiakban arról szól a közlemény, hogy a magyar módosított helyreállítási terv intézkedéseinek legnagyobb része változatlan maradt, köztük mind a 24 szupermérföldkő. A képviselők egyenes választ várnak a Bizottságtól arról,
- miért tartották vissza a pénzeket éveken át,
- és mi változott a kormányváltás után.
Nem tetszenek a képviselőknek az átcsoportosítások
Ráadásul a módosított magyar helyreállítási tervben a Tisza kormány az egészségügyi fejlesztésekre szánt forrásokat a harmadára csökkentette, miközben több pénzt irányítottak át szélerőművi beruházásokra. Megfelezték a lakossági napelemes támogatásokat is és kevesebb pénz jut a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására, a szakképzés fejlesztésére és a felsőoktatási innovációra.
Máshol csapódik majd le a haszon
A kormány nem adott tájékoztatást arról a közlemény további része szerint, hogy mi indokolta ezt az átcsoportosítást, kik lesznek a beruházások kedvezményezettjei, és milyen gazdasági hatásokkal számolnak. Az átcsoportosítások miatt ugyanis a helyreállítási pénzeket láthatóan nem a magyar családok és magyar vállalkozások kapják majd, hanem azokhoz a külföldi cégek, nagyvállalatok és multik fognak hozzáférni - állítják a képviselők.
A Tisza kormány, a magyarok pénzéből német és dán cégeket fog kistafírozni és helyzetbe hozni a panasz szerint.
Mi lehet a mérleg másik serpenyőjében?
Magyar Péter már többször bejelentette, hogy hazahozta az uniós pénzeket. Most arra válaszoljon - áll a közleményben -, mit vállalt értük cserébe. A kormány hozza nyilvánosságra a májusi megállapodás teljes szövegét! A magyar embereknek joguk van tudni, miről állapodott meg a kormány a fejük fölött.
A képviselők a közleményük végén megismétlik, hogy követelik a jóváhagyott összeg haladéktalan folyósítását és a még visszatartott helyreállítási és kohéziós források teljes, politikai feltételektől mentes kifizetését. "Brüsszel vessen véget a magyaroknak járó pénzekkel folytatott politikai zsarolásnak" - közlik végül.
Nagy összegről van szó
Az Orbán Viktor vezette kormány 2020. július 21-én két nagy uniós pénzügyi keretről állapodott meg az Európai Unió többi 26 tagállamával, a négynapos brüsszeli EU-csúcson, uniós dokumentumok szerint. A megállapodás a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozott, és összesen 1824,3 milliárd euró uniós forrást érintett, de ez nem kizárólag Magyarországnak járt, hanem az egész EU számára rendelkezésre álló keret volt. Magyarországra 50,6 milliárd euró jutott a Magyar Nemzeti Banknak a közvetlenül a megállapodás után készült becslése szerint. Ez a kövekező módon állt össze:
- Kohéziós támogatások: 20,0 milliárd euró
- Agrártámogatások: 10,6 milliárd euró
- Egyéb költségvetési források: 2,3 milliárd euró
- Helyreállítási és egyéb vissza nem térítendő támogatások: 7,7 milliárd euró
- Kedvezményes helyreállítási hitelkeret: 10,0 milliárd euró
A parlament elé benyújtott költségvetési javaslat szerint Magyarország 2027-ben 2126,1 milliárd forint bevételre számít az uniós költségvetésből a Portfolio összefoglalója szerint. A várt bevételből 1523 milliárd forint folyna be a központi büdzsébe, döntően az idén a Magyar Péter vezette kormány által kiszabadított uniós fejlesztési programokból.
További 505,8 milliárd forint a költségvetésen kívül elszámolt közvetlen agrár- és agrárpiaci támogatás, 97,3 milliárd pedig olyan visszatérítés, amely azért illeti meg Magyarországot, mert az unió nevében vámot szed be a külső határokon. Eközben a magyar befizetés 963,5 milliárd forintra nőne. Összesen 1162,6 milliárd forinttal több érkezne az EU-tól, mint amennyit Magyarország befizet a közös kasszába.