Porcher Áron hétfőn arról beszélt az országgyűlésben, hogy a szeizmikus kutatások végző CanCambria Hungary Kft.-nek transzparensnek kellett volna lennie, és alaposabban kellett volna tájékoztatnia a helyieket. A politikus hangsúlyozta, hogy az engedély kizárólag kutatási fúrásra van, a kitermelés pedig egy másik eljáráshoz van kötve.

Közös érdek a fúrás? / Fotó: Xinhua via AFP (illuszráció)

A felszólalásból az is kiderült, hogy a kormány támogatja a talajviszonyok feltérképezését, mivel meglátásuk szerint mindannyiunk érdeke tudni, hogy mi van a lábunk alatt.

Közös érdek a fúrás?

A CanCambria Hungary korábban közölte, hogy a munkálatokat magyar szakemberek végzik, a helyi adottságok figyelembevételével, továbbá rámutatott arra is, hogy a vállalat hazánkban az elmúlt években több mint hatvan alkalommal végzett geofizikai és földtani kutatásokat.

Ez egy kutatási fúrás, ez szerintem az egész országnak az érdeke, hogy tudjuk monitorozni, hogy mi a helyzet a vízzel és a geotermiai potenciállal

− ismertette a helyzetet Porcher Áron, majd felszólított a céget, hogy mindig transzparensen járjanak el.

Kapitány István államtitkára felszólalásában kiemelte azt is, hogy a kormány prioritásai közé tartozik a Makói-árokban található földgázkészlet kitermelése. A CanCambria Hungary a kutatásokat azonnal felfüggesztette miután az érintett települések polgármesterei szakmai vizsgálatot kezdeményeztek.

A vállalat érvényes szerződéssel rendelkezik

A méréseket és fúrásokat végző kanadai társaság 2025 júniusában kötött húsz évre szóló koncessziós szerződést a magyar állammal a Kiskunhalas térségében található, közel 946 négyzetkilométeres terület szénhidrogén-kutatására. A műszaki üzemi tervet idén februárban hagyta jóvá a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. A szeizmikus mérésekkel a magyar Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.-t bízták meg,

a kilenc települést érintő,

215 négyzetkilométeres területen zajló munkálatok

közel kilencven embernek adtak munkát.

A vállalatcsoportnak Balotaszállás térségében is van érdekeltsége, ahol egy évtizedek óta ismert, 3900–4500 méter mélyen fekvő földgázlelőhely hasznosítását tervezi. A társaság két értékelő kút fúrására kapott engedélyt, az első munkálatok 2027-ben kezdődhetnek meg. A Homokhátság Őrzőinek Szövetsége mindkét projekt leállítását követeli, az általuk indított petíciót pedig mintegy 16 ezren írták alá.

A CanCambria Hungary vállalta, hogy a mérések során a nehézgépjárművek által okozott taposási károkat, valamint a kutatási tevékenységből eredő egyéb károkat a hatályos jogszabályok alapján maradéktalanul megtéríti.

A jóváhagyott kutatási program alapján a szeizmikus méréseket 2027 végéig kell elvégezni, míg 2029-ig két kutatófúrást is végre kell hajtani. A vállalat a korábbi földtani adatok alapján tíz potenciális kőolajlelőhelyet azonosított a térségben. A balotaszállási földgázlelőhelyen már 2011-ben végeztek rétegrepesztést, a kitermeléssel azonban a társaság közlése szerint az akkori alacsony gázárak miatt felhagytak.