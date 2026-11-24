Elmagyarázta Kapitány István jobbkeze, miért végez fúrásokat Magyarországon egy nyugati energiacég: „Mindannyiunk érdeke, hogy tudjuk, mi van a lábunk alatt”
Porcher Áron hétfőn arról beszélt az országgyűlésben, hogy a szeizmikus kutatások végző CanCambria Hungary Kft.-nek transzparensnek kellett volna lennie, és alaposabban kellett volna tájékoztatnia a helyieket. A politikus hangsúlyozta, hogy az engedély kizárólag kutatási fúrásra van, a kitermelés pedig egy másik eljáráshoz van kötve.
A felszólalásból az is kiderült, hogy a kormány támogatja a talajviszonyok feltérképezését, mivel meglátásuk szerint mindannyiunk érdeke tudni, hogy mi van a lábunk alatt.
Közös érdek a fúrás?
A CanCambria Hungary korábban közölte, hogy a munkálatokat magyar szakemberek végzik, a helyi adottságok figyelembevételével, továbbá rámutatott arra is, hogy a vállalat hazánkban az elmúlt években több mint hatvan alkalommal végzett geofizikai és földtani kutatásokat.
Ez egy kutatási fúrás, ez szerintem az egész országnak az érdeke, hogy tudjuk monitorozni, hogy mi a helyzet a vízzel és a geotermiai potenciállal
− ismertette a helyzetet Porcher Áron, majd felszólított a céget, hogy mindig transzparensen járjanak el.
Kapitány István államtitkára felszólalásában kiemelte azt is, hogy a kormány prioritásai közé tartozik a Makói-árokban található földgázkészlet kitermelése. A CanCambria Hungary a kutatásokat azonnal felfüggesztette miután az érintett települések polgármesterei szakmai vizsgálatot kezdeményeztek.
A vállalat érvényes szerződéssel rendelkezik
A méréseket és fúrásokat végző kanadai társaság 2025 júniusában kötött húsz évre szóló koncessziós szerződést a magyar állammal a Kiskunhalas térségében található, közel 946 négyzetkilométeres terület szénhidrogén-kutatására. A műszaki üzemi tervet idén februárban hagyta jóvá a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. A szeizmikus mérésekkel a magyar Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.-t bízták meg,
- a kilenc települést érintő,
- 215 négyzetkilométeres területen zajló munkálatok
- közel kilencven embernek adtak munkát.
A vállalatcsoportnak Balotaszállás térségében is van érdekeltsége, ahol egy évtizedek óta ismert, 3900–4500 méter mélyen fekvő földgázlelőhely hasznosítását tervezi. A társaság két értékelő kút fúrására kapott engedélyt, az első munkálatok 2027-ben kezdődhetnek meg. A Homokhátság Őrzőinek Szövetsége mindkét projekt leállítását követeli, az általuk indított petíciót pedig mintegy 16 ezren írták alá.
A CanCambria Hungary vállalta, hogy a mérések során a nehézgépjárművek által okozott taposási károkat, valamint a kutatási tevékenységből eredő egyéb károkat a hatályos jogszabályok alapján maradéktalanul megtéríti.
A jóváhagyott kutatási program alapján a szeizmikus méréseket 2027 végéig kell elvégezni, míg 2029-ig két kutatófúrást is végre kell hajtani. A vállalat a korábbi földtani adatok alapján tíz potenciális kőolajlelőhelyet azonosított a térségben. A balotaszállási földgázlelőhelyen már 2011-ben végeztek rétegrepesztést, a kitermeléssel azonban a társaság közlése szerint az akkori alacsony gázárak miatt felhagytak.