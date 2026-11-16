Jelentős díjemelést tartanak szükségesnek 2027-ben a magyar közúti fuvarozók, mert az emelkedő működési költségek mellett egyre nehezebb nyereségesen fenntartani a vállalkozásokat. A szakmai érdekképviselet szerint a megrendelőknek is részt kell vállalniuk a költségnövekedésből, különben a szállítási kapacitások és az ellátásbiztonság is veszélybe kerülhet.

A magyar közúti fuvarozók működését egyre nagyobb költségnyomás terheli, miközben a piaci díjak nem feltétlenül követik a kiadások emelkedését / Fotó: Barat Roland

A nemzetközi fuvarozásban 12, a belföldi szállításban 8 százalékos díjemelést tartana szükségesnek 2027-ben a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary). Lajkó Ferenc ügyvezető főtitkár szerint ekkora korrekcióra van szükség ahhoz, hogy a vállalkozások tartósan nyereségesen működhessenek. Az érdekképviselet az MTI-nek küldött hétfői közleményében arra figyelmeztetett: a fuvardíjak leszorítása ellehetetlenítheti a magyar vállalkozások működését, és az ellátásbiztonságot is veszélyeztetheti.

Elkerülhetetlenné vált az áremelkedés a fuvarozásban

A költségek emelkedését elsősorban az üzemanyagárak és a gépkocsivezetői bérek növekedésével magyarázzák. A nemzetközi fuvarozóknál az árfolyamváltozások is tovább nehezítik a gazdálkodást. A NiT Hungary adatai szerint a fuvarozási költségek és az érvényesíthető szolgáltatási díjak között jelentős különbség alakult ki. Ennek rendezése nélkül a vállalkozások egyre nehezebben tudják kigazdálkodni a működésükhöz szükséges kiadásokat.

A díjakról a piaci megrendelők és a fuvarozók állapodnak meg a szerződéses tárgyalásokon. Az érdekképviselet ezért azt kéri a megbízóktól, hogy a 2027-es éves keretszerződések előkészítésekor vegyék figyelembe a költségek változását, és vállaljanak részt az ebből eredő kockázatokból. Külön figyelmeztették a nemzetközi hátterű nagyvállalatokat: ne használják ki erősebb alkupozíciójukat a kisebb fuvarozókkal szemben. A tisztességes üzleti kapcsolat alapja szerintük az átlátható költségszámítás és a kiszámítható elszámolás.

A díjemelési igény egy olyan időszakban jelentkezik, amikor a közúti árufuvarozás versenyképességének javítása a kormányzati intézkedések között is megjelent. Az októberi kormányhatározat több miniszter számára írt elő feladatokat a hazai szállítmányozók működési feltételeinek javítására. Napirendre került a közúti és útdíjellenőrzések hatékonyságának növelése, a hatósági kapacitások bővítése, valamint a tranzitútvonalak és a teherforgalmi korlátozások felülvizsgálata is.