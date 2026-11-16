Közölték a magyar kamionosok, mennyivel emelnék a fuvardíjakat 2027-től: ez a drágulás mindenkinek fájhat
Jelentős díjemelést tartanak szükségesnek 2027-ben a magyar közúti fuvarozók, mert az emelkedő működési költségek mellett egyre nehezebb nyereségesen fenntartani a vállalkozásokat. A szakmai érdekképviselet szerint a megrendelőknek is részt kell vállalniuk a költségnövekedésből, különben a szállítási kapacitások és az ellátásbiztonság is veszélybe kerülhet.
A nemzetközi fuvarozásban 12, a belföldi szállításban 8 százalékos díjemelést tartana szükségesnek 2027-ben a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary). Lajkó Ferenc ügyvezető főtitkár szerint ekkora korrekcióra van szükség ahhoz, hogy a vállalkozások tartósan nyereségesen működhessenek. Az érdekképviselet az MTI-nek küldött hétfői közleményében arra figyelmeztetett: a fuvardíjak leszorítása ellehetetlenítheti a magyar vállalkozások működését, és az ellátásbiztonságot is veszélyeztetheti.
Elkerülhetetlenné vált az áremelkedés a fuvarozásban
A költségek emelkedését elsősorban az üzemanyagárak és a gépkocsivezetői bérek növekedésével magyarázzák. A nemzetközi fuvarozóknál az árfolyamváltozások is tovább nehezítik a gazdálkodást. A NiT Hungary adatai szerint a fuvarozási költségek és az érvényesíthető szolgáltatási díjak között jelentős különbség alakult ki. Ennek rendezése nélkül a vállalkozások egyre nehezebben tudják kigazdálkodni a működésükhöz szükséges kiadásokat.
A díjakról a piaci megrendelők és a fuvarozók állapodnak meg a szerződéses tárgyalásokon. Az érdekképviselet ezért azt kéri a megbízóktól, hogy a 2027-es éves keretszerződések előkészítésekor vegyék figyelembe a költségek változását, és vállaljanak részt az ebből eredő kockázatokból. Külön figyelmeztették a nemzetközi hátterű nagyvállalatokat: ne használják ki erősebb alkupozíciójukat a kisebb fuvarozókkal szemben. A tisztességes üzleti kapcsolat alapja szerintük az átlátható költségszámítás és a kiszámítható elszámolás.
A díjemelési igény egy olyan időszakban jelentkezik, amikor a közúti árufuvarozás versenyképességének javítása a kormányzati intézkedések között is megjelent. Az októberi kormányhatározat több miniszter számára írt elő feladatokat a hazai szállítmányozók működési feltételeinek javítására. Napirendre került a közúti és útdíjellenőrzések hatékonyságának növelése, a hatósági kapacitások bővítése, valamint a tranzitútvonalak és a teherforgalmi korlátozások felülvizsgálata is.
Az ellenőrzések szigorítását a hazai fuvarozói érdekképviseletek azért sürgetik, mert szerintük a harmadik országokból érkező versenytársak egy része szabálytalanul működik, miközben a hatóságok korlátozott kapacitásai megnehezítik a jogsértések kiszűrését. A tranzitútvonalak bővítésétől pedig azt várják, hogy kevesebb kerülővel, kiszámíthatóbban teljesíthessék a megbízásokat.
A működési feltételek javítása azonban önmagában nem rendezi a fuvarozók és megrendelőik közötti árvitákat.
A NiT Hungary ezért a szerződéses feltételek pontosításához is segítséget nyújt a kis- és középvállalkozásoknak. Közérthető jogértelmezéssel és vezetői oktatással készíti fel tagjait az ártárgyalásokra, emellett olyan szerződéses megoldásokat dolgozott ki, amelyek a későbbi költségváltozások kezelését is segíthetik.
A szervezet azt javasolja, hogy a megállapodások egyértelműen rögzítsék az alapdíjat, az útvonalat, a járműkategóriát, az elszámolt kilométert, a pénznemet és az alapdíjban foglalt szolgáltatásokat. A költségek igazolt változását a díjakban is érvényesíthetővé kell tenni. A bér-, javítási, biztosítási és finanszírozási kiadásokat negyedévente vizsgálnák felül, a devizában meghatározott fuvardíjaknál pedig a forintban felmerülő költségek változását is figyelembe vennék.
A szerződésekben a számlázás, az okmányátadás, a késedelmes fizetés és a vitatott tételek kezelését is pontosan szabályoznák. Külön díjat és feltételeket javasolnak a raklapcserére, a visszfuvarra, a lemondásra és a lekötött kapacitásra. A NiT Hungary szerint a kialkudott feltételektől csak mindkét fél egyértelmű hozzájárulásával lehessen eltérni, sikertelen díjtárgyalás esetén pedig rendezett kilépési lehetőséget kell biztosítani.
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