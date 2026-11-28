Valamennyi állami erdőgazdaság vezetésére pályázatot hirdetett az Élő Környezetért Felelős Minisztérium (ÉKFM) – derül ki a tárca pénteken közzétett, a FATÁJ erdészeti szakportálon is megjelent felhívásából. Gajdos László minisztériuma az erdővagyon védelmével és a fenntartható gazdálkodás követelményeivel indokolta az intézkedést. A jelentkezőktől szakirányú végzettséget, legalább ötéves szakmai tapasztalatot és ezen belül hároméves vezetői gyakorlatot várnak el. A pályázatokat december 21-én 16 óráig lehet benyújtani.

A vezetői pályázatok kiírását Gajdos László már egy korábbi sajtótájékoztatóján előrevetítette. / Fotó: Havran Zoltán

Gajdos László: Az átalakítások végére nem kell majd 21 igazgató

A mostani pályáztatás illeszkedik a Gajdos László vezette minisztérium eddigi személyzeti politikájába: augusztus végén a nemzeti parkok igazgatói posztjaira, novemberben pedig a HungaroMet vezérigazgatói és az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatói tisztségére is pályázatot hirdettek.

Az erdőgazdaságok esetében a tárca közleménye nem hivatkozik a jelenlegi vezetők megbízatásának lejártára, az ágazat minisztériumi felügyeletének megváltozása pedig önmagában nem teszi szükségessé a vezérigazgatók cseréjét. Egyelőre az sem ismert, hogy a hivatalban lévő vezetők közül hányan folytathatják munkájukat.

A vezetői pályázatok kiírását Gajdos László már egy korábbi sajtótájékoztatóján előrevetítette. A miniszter akkor arról beszélt, hogy az új vezetők egy évre kapnának megbízatást, hosszabb távon ugyanis a társaságok irányítási rendszerét is átalakítanák. „Az átalakítások végére nem kell majd 21 igazgató” – fogalmazott a tárcavezető.

Ferencz Zoltán erdészetért felelős államtitkár a környező országok gyakorlatára hivatkozott, ahol jellemzően egyetlen állami társaság kezeli az állami tulajdonú erdőket. A jelenleg működő 126 erdészet szervezeti felépítésén nem változtatnának, az azok felett álló vállalati irányítást azonban átalakítanák.

Arról egyelőre nem közölt részleteket a minisztérium, hogy hány önálló társaság maradhat az átszervezést követően, és az intézkedés jár-e további létszámcsökkentéssel.

A kormány 2027 januárjától nonprofit működésre állítaná át az állami erdőgazdaságokat. A minisztérium szándéka szerint a társaságok gazdálkodásában a természetvédelmi és közjóléti szempontoknak kell elsőbbséget élvezniük a jövedelmezőséggel szemben.