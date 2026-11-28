A Tisza-kormány az erdőket sem hagyja ki: minden erdőgazdaság élére vezetőt keresnek, Gajdos László a természet védelmével indokol
Valamennyi állami erdőgazdaság vezetésére pályázatot hirdetett az Élő Környezetért Felelős Minisztérium (ÉKFM) – derül ki a tárca pénteken közzétett, a FATÁJ erdészeti szakportálon is megjelent felhívásából. Gajdos László minisztériuma az erdővagyon védelmével és a fenntartható gazdálkodás követelményeivel indokolta az intézkedést. A jelentkezőktől szakirányú végzettséget, legalább ötéves szakmai tapasztalatot és ezen belül hároméves vezetői gyakorlatot várnak el. A pályázatokat december 21-én 16 óráig lehet benyújtani.
Gajdos László: Az átalakítások végére nem kell majd 21 igazgató
A mostani pályáztatás illeszkedik a Gajdos László vezette minisztérium eddigi személyzeti politikájába: augusztus végén a nemzeti parkok igazgatói posztjaira, novemberben pedig a HungaroMet vezérigazgatói és az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatói tisztségére is pályázatot hirdettek.
Az erdőgazdaságok esetében a tárca közleménye nem hivatkozik a jelenlegi vezetők megbízatásának lejártára, az ágazat minisztériumi felügyeletének megváltozása pedig önmagában nem teszi szükségessé a vezérigazgatók cseréjét. Egyelőre az sem ismert, hogy a hivatalban lévő vezetők közül hányan folytathatják munkájukat.
A vezetői pályázatok kiírását Gajdos László már egy korábbi sajtótájékoztatóján előrevetítette. A miniszter akkor arról beszélt, hogy az új vezetők egy évre kapnának megbízatást, hosszabb távon ugyanis a társaságok irányítási rendszerét is átalakítanák. „Az átalakítások végére nem kell majd 21 igazgató” – fogalmazott a tárcavezető.
Ferencz Zoltán erdészetért felelős államtitkár a környező országok gyakorlatára hivatkozott, ahol jellemzően egyetlen állami társaság kezeli az állami tulajdonú erdőket. A jelenleg működő 126 erdészet szervezeti felépítésén nem változtatnának, az azok felett álló vállalati irányítást azonban átalakítanák.
Arról egyelőre nem közölt részleteket a minisztérium, hogy hány önálló társaság maradhat az átszervezést követően, és az intézkedés jár-e további létszámcsökkentéssel.
A kormány 2027 januárjától nonprofit működésre állítaná át az állami erdőgazdaságokat. A minisztérium szándéka szerint a társaságok gazdálkodásában a természetvédelmi és közjóléti szempontoknak kell elsőbbséget élvezniük a jövedelmezőséggel szemben.
A FATÁJ éves beszámolók alapján készített összesítése szerint a 21 állami és az egy alapítványi tulajdonú erdőgazdaság tavaly
- 147,7 milliárd forint nettó árbevételt,
- 4,18 milliárd forint üzemi eredményt,
- 2,6 milliárd forint adózott nyereséget ért el,
- és összesen 5067 munkavállalót foglalkoztatott.
A vállalatok együttes árbevétele egy év alatt 7,1 százalékkal nőtt, alkalmazottaik száma viszont 2020 óta csaknem ötödével csökkent.
A nonprofit működésre való átállás pénzügyi feltételeiről egyelőre nem adott részletes tájékoztatást a szaktárca, így az sem ismert, hogy a fakitermelés visszafogása miatt kieső bevételeket milyen forrásból pótolhatják a társaságok.
Negyedével fogná vissza a fakitermelést a miniszter
A miniszter november elején bejelentette, hogy az idén 300 ezer, jövőre pedig már egymillió köbméterrel csökkentenék az állami erdőkben kitermelt fa mennyiségét. Utóbbi 25 százalékos visszaesést jelentene. Gajdos László az idei mérsékeltebb korlátozást a korábban megkötött szerződésekkel indokolta.
A tárca az örökerdő-gazdálkodás elterjesztésével és a folyamatos erdőborítás fenntartásával javítaná a hazai erdők alkalmazkodóképességét az éghajlatváltozáshoz.
A kitermelés jelentős visszafogása ugyanakkor a hazai faipar alapanyag-ellátását és a tűzifapiacot is hátrányosan érintheti. A miniszter közlése szerint a kitermelt faanyagból elsőként a lakosság tűzifaigényét, majd a hazai gazdaság szükségleteit elégítenék ki. Ezeket követné az erőművi felhasználás, a fennmaradó mennyiséget pedig külföldön értékesíthetnék.