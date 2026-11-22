Tönkretette a tőzsdekrach, ma vagyonokat fizetnek a képeiért: Budapestre érkezett a festő, akinek egyetlen műve 70 milliárdot ér
Kevés művész életútja példázza olyan látványosan a pénzügyi világ és a művészet különös kapcsolatát, mint Paul Gauguiné.
A francia posztimpresszionista festő egykor a párizsi tőzsdén dolgozott, később azonban elveszítette biztos megélhetését, és a festészet felé fordult.
Ma egyes alkotásaiért dollárszázmilliókat fizetnek a gyűjtők.
A budapesti Szépművészeti Múzeumban október 30-án megnyílt Bonjour Monsieur Gauguin című tárlaton összesen 150 műtárgy, köztük 80 Gauguin-alkotás látható, több mint 40 kölcsönadó intézmény közreműködésével – derül ki a Szépművészeti Múzeum tájékoztatásából. A kiállítás különlegességét nem csupán a művek száma adja. A tárlat létrehozásában a világ vezető múzeumai közül többek között a New York-i Metropolitan Museum of Art és a Museum of Modern Art, a párizsi Musée d'Orsay, valamint a londoni Tate is közreműködött. A bemutató időrendben követi végig Gauguin művészi fejlődését, a korai impresszionista alkotásoktól a későbbi, különleges színhasználatáról ismert festményekig.
A tőzsdekrach mindent megváltoztatott Gauguin életében
Gauguin története akár egy különösen kockázatos karrierváltás példája is lehetne, csakhogy a festő pályáját nem kizárólag saját döntései alakították. A későbbi világhírű művész az 1870-es évek elején helyezkedett el a párizsi pénzügyi világban, ahol tőzsdeügynökként dolgozott. Jól keresett, családot alapított, és jelentős impresszionista műgyűjteményt épített fel. Ekkor már maga is festett, sőt 1876-ban egy alkotását a párizsi Szalon is befogadta. Később Camille Pissarro és más impresszionista művészek társaságába került, 1880 és 1882 között pedig az impresszionisták kiállításain is szerepelt.
Az igazi fordulatot az 1882-es francia tőzsdekrach hozta el, amelynek következtében elveszítette korábbi állását és anyagi biztonságát.
Gauguin ezt követően a festészetet választotta fő hivatásának, de művészként nem tudta fenntartani korábbi életszínvonalát. Családjával 1884-ben Dániába költözött, ahol sikertelenül próbálkozott kereskedelmi tevékenységgel. Egy évvel később visszatért Franciaországba, miközben felesége és négy gyermeke Koppenhágában maradt. A festő pénzügyi helyzete később sem rendeződött tartósan. Az 1880-as évek második felében Bretagne-ban dolgozott, és Vincent van Gogh társaságában is alkotott.
Művészete egyre távolabb került az impresszionizmustól, miközben a festmények eladásából továbbra sem tudott kiszámítható megélhetést teremteni.
Gauguin 1891-ben utazott először Tahitire, részben azért, hogy maga mögött hagyja európai életének anyagi és személyes nehézségeit.
Az akkor francia gyarmati fennhatóság alatt álló szigeten azonban nem az általa elképzelt érintetlen világ fogadta. 1893-ban visszatért Franciaországba, majd 1895-ben ismét Francia Polinéziába utazott. Élete utolsó éveiben műkereskedők is vásárolták alkotásait, és támogatásokhoz is jutott, anyagi gondjai azonban nem szűntek meg teljesen. A Marquesas-szigetekhez tartozó Hiva Oán halt meg 1903 májusában, 54 éves korában.
Egyetlen festményért több tízmilliárd forintot fizettek
Gauguin műveinek piaci értékét jól mutatja az 1892-ben készült Nafea Faa Ipoipo? (Mikor házasodsz?) című festmény története. A két tahiti nőt ábrázoló alkotás 2015-ben egy magánügylet során cserélt gazdát. A nemzetközi sajtó akkor közel 300 millió dolláros vételárról számolt be, amivel a festmény a világ legdrágább műalkotásai közé került. A tényleges vételár azonban később vitatottá vált. Egy 2017-es brit bírósági eljárás során nyilvánosságra került információk szerint
Ez a különbség önmagában is érzékelteti, mennyire átláthatatlan lehet a legértékesebb műkincsek piaca – számolt be az Artnet. Ráadásul mindez egyetlen festmény ára, nem pedig a teljes életmű értéke. A műkincspiac sajátossága, hogy a kiemelkedő alkotások értékét nem egyszerűen az előállítási költségük vagy az alkotójuk munkájára fordított idő határozza meg. A ritkaság, a történeti jelentőség, az eredet igazolhatósága és a leggazdagabb gyűjtők kereslete együttesen alakítja az árakat.
Gauguin esetében ehhez az is hozzájárul, hogy legjelentősebb festményeinek nagy része múzeumokban vagy hosszú távú magángyűjteményekben található, így rendkívül ritkán kerülnek piacra. Miközben Gauguin életében a pénzügyi piac összeomlása vezetett egzisztenciális fordulathoz, halála után éppen egy másik piac, a nemzetközi műkereskedelem értékelte fel rendkívüli mértékben az alkotásait.
Budapest is részesülhet a Gauguin körüli gazdasági érdeklődésből
A Szépművészeti Múzeum kiállítása más oldalról mutatja meg a művészet gazdasági jelentőségét. Egy ilyen nagyszabású nemzetközi tárlat megszervezése komoly logisztikai és pénzügyi feladat:
- a műtárgyak szállítása,
- biztosítása,
- őrzése
- és bemutatása
jelentős ráfordításokat igényelhet. A budapesti kiállítás pontos költségvetését a múzeum nyilvános tájékoztatása nem részletezi, a belépőjegyek ára azonban ismert. A teljes árú jegy hétköznap 6800, hétvégén 7800 forintba kerül, míg a kedvezményes belépőkért 3400, illetve 3900 forintot kell fizetni.
Ez azt jelenti, hogy például 100 ezer teljes árú, hétvégi belépő elméletileg 780 millió forintos bruttó jegybevételt eredményezne. Ez kizárólag szemléltető számítás, nem látogatószám-előrejelzés, és nem veszi figyelembe a kedvezményeket vagy a kiállítás költségeit. A tárlat ugyanakkor a turizmus számára is vonzerőt jelenthet. A nemzetközileg ismert alkotók bemutatása külföldi látogatókat is Budapestre csábíthat, akik a múzeumi belépő mellett szállásra, vendéglátásra és egyéb szolgáltatásokra is költhetnek.
A Bonjour Monsieur Gauguin 2027. február 28-ig látogatható a Szépművészeti Múzeumban.