Kevés művész életútja példázza olyan látványosan a pénzügyi világ és a művészet különös kapcsolatát, mint Paul Gauguiné.

Gauguin története akár egy különösen kockázatos karrierváltás példája is lehetne, csakhogy a festő pályáját nem kizárólag saját döntései alakították / Fotó: AFP

A francia posztimpresszionista festő egykor a párizsi tőzsdén dolgozott, később azonban elveszítette biztos megélhetését, és a festészet felé fordult.

Ma egyes alkotásaiért dollárszázmilliókat fizetnek a gyűjtők.

A budapesti Szépművészeti Múzeumban október 30-án megnyílt Bonjour Monsieur Gauguin című tárlaton összesen 150 műtárgy, köztük 80 Gauguin-alkotás látható, több mint 40 kölcsönadó intézmény közreműködésével – derül ki a Szépművészeti Múzeum tájékoztatásából. A kiállítás különlegességét nem csupán a művek száma adja. A tárlat létrehozásában a világ vezető múzeumai közül többek között a New York-i Metropolitan Museum of Art és a Museum of Modern Art, a párizsi Musée d'Orsay, valamint a londoni Tate is közreműködött. A bemutató időrendben követi végig Gauguin művészi fejlődését, a korai impresszionista alkotásoktól a későbbi, különleges színhasználatáról ismert festményekig.

A tőzsdekrach mindent megváltoztatott Gauguin életében

Gauguin története akár egy különösen kockázatos karrierváltás példája is lehetne, csakhogy a festő pályáját nem kizárólag saját döntései alakították. A későbbi világhírű művész az 1870-es évek elején helyezkedett el a párizsi pénzügyi világban, ahol tőzsdeügynökként dolgozott. Jól keresett, családot alapított, és jelentős impresszionista műgyűjteményt épített fel. Ekkor már maga is festett, sőt 1876-ban egy alkotását a párizsi Szalon is befogadta. Később Camille Pissarro és más impresszionista művészek társaságába került, 1880 és 1882 között pedig az impresszionisták kiállításain is szerepelt.

Az igazi fordulatot az 1882-es francia tőzsdekrach hozta el, amelynek következtében elveszítette korábbi állását és anyagi biztonságát.

Gauguin ezt követően a festészetet választotta fő hivatásának, de művészként nem tudta fenntartani korábbi életszínvonalát. Családjával 1884-ben Dániába költözött, ahol sikertelenül próbálkozott kereskedelmi tevékenységgel. Egy évvel később visszatért Franciaországba, miközben felesége és négy gyermeke Koppenhágában maradt. A festő pénzügyi helyzete később sem rendeződött tartósan. Az 1880-as évek második felében Bretagne-ban dolgozott, és Vincent van Gogh társaságában is alkotott.