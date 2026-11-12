Hatalmas fordulat a magyar gázellátásban: már készülnek az orosz gáz kiváltására, de Romániában elakadhat a nagy terv

Jelentős fordulatot hozhat Magyarország gázellátásában, ha importmixéből kikerül az oroszországi eredetű szénhidrogén az uniós RepowerEU terv elvárásaihoz igazodva 2027 október 1-től. Ekkortól az ország egy nagytételes, stabil szállítóról vált több kisebbre. A stabilitás előnyeit az egyoldalú kitettség csökkenéséé, a diverzifikációé állnak. A majdani árakról importárakat azonban egyelőre csak találgatni lehet. Az orosz földgázról - amelynek nagy tételes vásárlására Magyarországnak 2037-ig van megállapodása - gyakran hallható annak olcsó volta. Ám Magyarországot Oroszország barátságtalan országnak tekinti, mert Magyarország megszavazta az ukrajnai háborút indított Oroszország elleni uniós szankciókat. Magyarország most olyan áron kapja az orosz gázt, amilyen egy barátságtalan országnak jár.

Létfontosságú gázszállító beruházáson dolgozik az FGSZ/Fotó: FGSZ

Importkapacitásból sosem elég

Hat szomszédos országgal létrehozott gázvezetéki összeköttetéseinek, már meglévő és formálódó beszerzési megállapodásainak köszönhetően Magyarország már kiszolgálható orosztól eltérő forrású importgázzal. (Az új lehetőségekről az MVM nemrég tájékoztatta a Világgazdaságot.) Ám nem mindegy, hogy mikor, mely irányból és mekkora mennyiséget kell fogadnia a hazai gázhálózatnak. Az FGSZ ezért ütemesen bővíti, fejleszti importkapacitásait a kereskedői igényekhez igazodva, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jóváhagyásával.

A társaság most egy ilyen célú projekt, a csanádpalotai nemzetközi mérőállomás kapacitásbővítésének aktuális helyzetéről adott hírt. A beruházás révén 340 ezer köbméterről 500 ezer köbméterre nőhetne a Románia felől óránként érkező földgáz mennyisége. (Vagyis évi 2,98 milliárd köbméterről évi 4,38 milliárd köbméterre.) A projekt része a társaság tízéves gördülő fejlesztési tervének, amelyet a MEKH ez év júniusában, feladatok előírásával hagyott jóvá.

Az FGSZ tájékoztatta a rendszerhasználókat, hogy megkezdte e kötelezettségek teljesítését. Az energiahivatali határozatban szereplő dátumok alapján a teljes, óránként 500 ezer köbméteres importkapacitás legkorábban 2028 őszén (a jóváhagyás utáni 23. hónapban) várható.