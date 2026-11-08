Ez gyors volt: Kapitány István máris elárulta, mikor és hol tárgyal majd a román tengeri gázról, nagyon közel van – ez már a régióról is szól

A román földgáz új lehetőséget jelenthet Magyarország energiaellátásának diverzifikálásában – erről beszélt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-videójában, aki a közép- és dél-európai országok energetikai együttműködéséről szóló egyeztetéseken vett részt. A miniszter szerint Magyarország a román és a horvát partnerekkel közösen új beszerzési csatornákat alakíthat ki, amelyek érdemben bővíthetik az ország energiaellátási lehetőségeit.

Kapitány István két hét múlva Bukarestben folytatja a román partnerrel az energetikai célú tárgyalásokat, a tengeri földgáz is téma lesz

Fotó: AFP

Tengeri kitermelésű földgázról egyeztet Kapitány István

Kapitány István külön kiemelte a román energiaminiszterrel folytatott találkozóját, melyről már írtunk. Mint mondta, az egyeztetésen arról tárgyaltak, miként vehetne részt Magyarország a Fekete-tengeren kitermelt földgáz beszerzésében, illetve annak a közép-európai térségbe történő eljuttatásában.

„Megbeszéltük azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk ahhoz, hogy Magyarország is aktívan tudjon szerepet játszani a Fekete-tengeren kitermelt gáz beszerzésében és annak a régiónkba való eljuttatásában” – fogalmazott a miniszter.

A tárgyalásokat a felek konstruktívnak értékelték,

a következő egyeztetést két hét múlva Bukarestben tartják.

A román gáz beszerzése különösen a Neptun Deep projekt miatt kerülhet előtérbe. A Fekete-tenger romániai részén található földgázmező a térség egyik legjelentősebb energetikai beruházása, amelyből a tervek szerint 2027-ben kezdődhet meg a kitermelés.

A projekt stratégiai jelentőségű lehet Magyarország számára is, hiszen újabb forrást biztosíthat az orosz földgáztól való függőség mérsékléséhez. A kitermelés megindulása azonban önmagában még nem garantálja, hogy a román gáz Magyarországra is eljusson: ehhez megfelelő szállítási kapacitásokra, infrastruktúrára és a szükséges kereskedelmi megállapodásokra is szükség van.

A magyar–román energetikai együttműködés ezért nem csupán a földgáz beszerzéséről, hanem a regionális szállítási útvonalak és az infrastruktúra összehangolásáról is szólhat.

Lengyelország és Csehország is csatlakozott az energetikai együttműködéshez

A miniszter beszámolója szerint a tárgyalásokon a közép- és dél-európai energetikai együttműködés bővítése is fontos szerepet kapott. A kezdeményezéshez

Lengyelország és Csehország is csatlakozott, így az együttműködésben már a visegrádi országok is képviseltetik magukat;

a koalícióban Olaszország is részt vesz.

Kapitány István szerint különösen fontos, hogy a visegrádi országok szorosabb energetikai kapcsolatokat építsenek ki a dél-európai államokkal, mivel ez újabb diverzifikációs lehetőségeket teremthet.