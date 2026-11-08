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Ez gyors volt: Kapitány István máris elárulta, mikor és hol tárgyal majd a román tengeri gázról, nagyon közel van – ez már a régióról is szól

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Magyarország számára egyre fontosabbá válhat a Fekete-tenger alatt található román földgázmező, a Neptun Deep, amelyből 2027-ben indulhat meg a kitermelés. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter román kollégájával is egyeztetett arról, hogyan kapcsolódhat be Magyarország a fekete-tengeri gáz beszerzésébe és régiós elosztásába.
VG
2026.11.08, 13:16
Frissítve: 2026.11.08, 13:16
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A román földgáz új lehetőséget jelenthet Magyarország energiaellátásának diverzifikálásában – erről beszélt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-videójában, aki a közép- és dél-európai országok energetikai együttműködéséről szóló egyeztetéseken vett részt. A miniszter szerint Magyarország a román és a horvát partnerekkel közösen új beszerzési csatornákat alakíthat ki, amelyek érdemben bővíthetik az ország energiaellátási lehetőségeit.

Kapitány István, gáz, Románia
Kapitány István két hét múlva Bukarestben folytatja a román partnerrel az energetikai célú tárgyalásokat, a tengeri földgáz is téma lesz
Fotó: AFP

Tengeri kitermelésű földgázról egyeztet Kapitány István

Kapitány István külön kiemelte a román energiaminiszterrel folytatott találkozóját, melyről már írtunk. Mint mondta, az egyeztetésen arról tárgyaltak, miként vehetne részt Magyarország a Fekete-tengeren kitermelt földgáz beszerzésében, illetve annak a közép-európai térségbe történő eljuttatásában.

„Megbeszéltük azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk ahhoz, hogy Magyarország is aktívan tudjon szerepet játszani a Fekete-tengeren kitermelt gáz beszerzésében és annak a régiónkba való eljuttatásában” – fogalmazott a miniszter.

A tárgyalásokat a felek konstruktívnak értékelték, 

a következő egyeztetést két hét múlva Bukarestben tartják.

A román gáz beszerzése különösen a Neptun Deep projekt miatt kerülhet előtérbe. A Fekete-tenger romániai részén található földgázmező a térség egyik legjelentősebb energetikai beruházása, amelyből a tervek szerint 2027-ben kezdődhet meg a kitermelés.
A projekt stratégiai jelentőségű lehet Magyarország számára is, hiszen újabb forrást biztosíthat az orosz földgáztól való függőség mérsékléséhez. A kitermelés megindulása azonban önmagában még nem garantálja, hogy a román gáz Magyarországra is eljusson: ehhez megfelelő szállítási kapacitásokra, infrastruktúrára és a szükséges kereskedelmi megállapodásokra is szükség van.
A magyar–román energetikai együttműködés ezért nem csupán a földgáz beszerzéséről, hanem a regionális szállítási útvonalak és az infrastruktúra összehangolásáról is szólhat.

Lengyelország és Csehország is csatlakozott az energetikai együttműködéshez

A miniszter beszámolója szerint a tárgyalásokon a közép- és dél-európai energetikai együttműködés bővítése is fontos szerepet kapott. A kezdeményezéshez 

  • Lengyelország és Csehország is csatlakozott, így az együttműködésben már a visegrádi országok is képviseltetik magukat;
  • a koalícióban Olaszország is részt vesz.

Kapitány István szerint különösen fontos, hogy a visegrádi országok szorosabb energetikai kapcsolatokat építsenek ki a dél-európai államokkal, mivel ez újabb diverzifikációs lehetőségeket teremthet.

A miniszter a találkozón a magyarországi energetikai fejlesztésekről is tájékoztatta partnereit. A videóban elhangzók szerint beszámolt a megújuló energiaforrások hálózati integrációjáról, valamint arról, hogy 

1,5 milliárd euró értékben írtak ki pályázatot a hálózat fejlesztésére és az új csatlakozási pontok kialakítására.

A szélerőművi kapacitások bővítésére kiírt tender szintén eredményesen zárult: a meghirdetett 700 megawattnyi kapacitásra összesen 2300 megawattnyi ajánlat érkezett.

120 ezer lakás újulhat meg energetikailag 2030-ig

A miniszter az energiahatékonysági lakásfelújítási programról is beszámolt, amelynek keretében 2030-ig 120 ezer lakás energetikai korszerűsítését tervezik. A programra összesen 633 milliárd forintot fordítanak.

Emellett az energiatárolási kapacitások fejlesztése is a magyar energetikai stratégia fontos eleme. Kapitány István szerint a partnereinek átfogó képet adott arról, milyen jelentős beruházások és fejlesztések várhatók Magyarországon a megújuló energiaforrások és az energiaellátás területén.

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