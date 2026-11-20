Amerika máris kinézte az orosz eladók helyét a magyar olaj- és gázpiacon: újra kell szervezni a szállítási útvonalakat
Felgyorsították Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerdai, lengyelországi megbeszélései azokat a lépéseket, amelyek révén Magyarország 2027 október 1-től teljesen leválhat az orosz gázról és kőolajról. A leválással Magyarország az Oroszország elleni uniós szankciónak, illetve a leválást megfogalmazó RepowerEU tervnek tenne eleget. A tárgyalások ma is folynak.
Magyarország és Szlovákia 2026 január 26-án pert indított az Európai Unió Bíróságánál az RepowerEU kapcsán: a magyar kormány a rendelet teljes megsemmisítését kérte, a szlovák ideiglenes intézkedések remél. Bár az új magyar kormány jelezte, hogy eleget tesz az uniós tilalomnak, a per még zajlik, és Magyar Péter miniszterelnök is lépett: a 2026. szeptember 10-i pozsonyi V4-csúcson közölte, hogy Magyarország az EU-tól kártérítést és konkrét pénzügyi támogatási programokat vár el a leválás költségeinek enyhítésére. Részletek azonban nem ismertek, még az se, hogy remélhető-e kártérítés.
Lesz mit kiváltani
A 2025-ös adatok alapján Magyarország gázigénye 8,9 milliárd köbméter, kőolajigénye 8,2-8,9 millió tonna. A belföldi termelés figyelembevételével a gázimport 7,9-8,1 milliárd köbméter, az olajimport 7,03-7,73 millió tonna volt. Azonban messze nem kell ennyi alternatív szénhidrogénről gondoskodni, mert a magyarországi behozatal adott szintig évek óta diverzifikált. Orosz forrásból tavaly mintegy 4,3 millió tonna kőolaj és érkezett a vámstatisztika alapján, és 6,5 milliárd köbméter földgáz.
Kapitány István most arról tárgyalt, hogy milyen útvonalakon és feltételekkel érkezhet több alternatív kőolaj és földgáz Magyarországra. A feltétel elsősorban a kedvező árat jelentette, a forrás pedig nem volt kérdés, mert Kapitány István a visegrádi országok energiaminiszterei mellett az amerikai energiaminiszterrel, Chris Wright-tal egyeztetett a hetedik P-TEC miniszteri találkozón.
Az Egyesült Államok nyilván minél több szénhidrogént minél jobb áron juttatna el térségünkbe. Az sem hátrány számára, ha exportja növelés érdekében az amerikai vállalatok beszállnának a térség energiainfrastruktúrájának fejlesztésébe.
Magyarországnak viszont aligha vonzó az orosz importnak való kitettség egészét amerikaira váltani.
E több lábon állás erősítését segítené Friedrich Merz német kancellár minapi ajánlata is, amely szerint a magyar gázimporthoz használható majd a német LNG-terminálok kapacitása is. Igaz, ez elsősorban útvonalmódosítást jelent: a német kikötőkbe befutó amerikai LNG ez esetben a németországi, majd a csehországi és a szlovákiai hálózaton keresztül érne Magyarországra, de adott az Ausztrián keresztüli út is.
Tegnap azonban a lengyel terminálok szerepe került előtérbe, mások mellett.
A következők várhatók Kapitány István lengyelországi megbeszéléseinek köszönhetően:
- Felmérik, hogy hogyan jutható el az amerikai LNG a lengyel terminálokról Magyarországra, alacsonyabb szállítási költség mellett. Erről az MVM One, a lengyel Orlen a szlovák SPP írt alá egyetértési nyilatkozatot.
- Kapitány István megállapodott Ante Susnjar horvát gazdasági miniszterrel és Denisa Saková szlovák miniszterelnök-helyettessel, hogy felmérik, hogyan érkezhet megbízhatóan kőolaj az Adria-vezetéken.
- Megvizsgálják a krki LNG-terminál és a horvát gázhálózat bővítésének lehetőségét.
- Mielőbb elindul az Adria-vezeték kapacitásának tesztelése, független tanácsadókkal.
Nem csak az USA-nak áll a zászló
A Lengyelország felől várt amerikai gáz esetében az infrastruktúra ugyanis már adott. A hazai földgázrendszer üzemeltetője, az FGSZ Zrt. a Világgazdaság érdeklődésére közölte az útvonal pontos kapacitás-adatait, és megtudtuk azt is, hogy e kapacitás a szlovák-magyar irányú szállítás esetében pillanatnyilag teljesen kihasználatlan.
A szintén terítékre került Krk-szigeti terminál és a horvát gázhálózat bővítésére azonban nagy szükség lenne, mert ezen az útvonalon nincs, vagy alig van szabad kapacitás. Márpedig Magyarország pillanatnyilag elsősorban ezen az útvonalon kapja az alternatív földgázt.
Van még bőven gázútvonal
Van mit fejleszteni Romániában is a gázimport magyarországi diverzifikálása érdekében, bár Kapitány István bejelentései erre most nem tértek ki. Románia felől romániai, illetve görögországi LNG-terminálokon fogadott földgáz érkezhet. A magyar behozatal növelését segítő beruházásokkal a hazai oldaon az FGSZ 2028 harmadik vagy utolsó negyedévében végez, a romániai rendszerüzemeltető azonban még adós a maga részével.
Érdemes sorra venni az alternatív import további útvonalait is. Adott például az Ausztria irányából érkező behozatal, a HAG-vezetéken. Az 1996-ban átadott HAG-on importálhatott először Magyarország nyugat felől is gázt. Ám onnan is jórészt orosz gáz érdezett, de kerülőúton, a német Ruhrgasszal és a francia Gaz de France-szal kötött swap-ügyletek alapján, az eredetinél 20-30 százalékkal drágábban. A HAG-on 2022 és 2025 között is orosz gáz érkezett, évi 1,5 milliárd köbméter, azóta semennyi. Tehát most a HAG is bevethető.
Még a szerbiai hálózat is lehet az orosz gáztól való függetlenedés eszköze, holott az most éppen orosz gázzal van tele. Szerbiába Bulgárián át, oda pedig szinte bárhonnan (de főleg görög kikötőkből) érkezhet földgáz. Szerbián át érkezhet, talán érkezik is az a földgáz, amelyről tavaly júniusban tárgyalt az MVM CEEnergy vezérigazgatója, Orbán Gábor.
Végül Magyarország nagy kapacitású ukrajnai importlehetősége is adott. Ez esetben a Vertikális gázfolyosón jutna a görög kikötőkből a gáz a magyar piacra. A folyosó ukrajnai ágát azonban még ki kell építeni, a meglévőnek tekinthető romániai felől pedig a román oldalon – mint szó volt róla – szűkös a Magyarországra történő szállításhoz a kapacitás.
Megnyugtató, de messze nem túlrészletezett választ kapott a Világgazdaság nemrég az MVM-től arra a kérdésre, honnan vásárolja a társaság a földgázt 2027 október 1-től. Ebben az írásunkban viszont felsoroltuk a már megszületett, illetve a tervezett gázimport-szerződéseket.
Az olajimport kihívásosabb
Vezetékes kőolaj Magyarországra csak Ukrajnán és Horvátországon át érkezhet. A nem vezetékes a nagy mennyiség miatt nem opció. (Van ugyan egy szlovák-magyar cső is, de azt nem használják importra.) Mivel a jövő évtől várható változás éppen az ukrajnai útvonal kiesését jelenti, marad a horvátországi cső, azaz Kapitány István mostani tárgyalásainak egyik fő témája.
Az olajimport átalakulása egyszerre szól a forrás, a szállítási irány, az olaj ára és az olaj minőségének a változásáról. Viszont a feladat nem ma merült fel: a behozatalban vevőként egyedül érintett Mol évek óta készül arra, hogy százhalombattai finomítója képes legyen kizárólag orosztól eltérő minőségű kőolajat is feldolgozni. Fejlesztései két éve felgyorsultak, a munkával a jövő év végére végezhet, a részletekről a napokban írt a Világgazdaság.
A százhalombattai finomító már most is képes 30-35 százalékban nem orosz olajat feldolgozni, sőt, a Mol tavaly meg is állapodott 510 ezer tonna amerikai kőolaj 500 millió dollárért történő beszerzéséről. A csoport finomítóinak további ellátása azonban erősen függ a horvát rendszerüzemeltetővel, a Janaffal lévő együttműködésének sikerétől.