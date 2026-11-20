Felgyorsították Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerdai, lengyelországi megbeszélései azokat a lépéseket, amelyek révén Magyarország 2027 október 1-től teljesen leválhat az orosz gázról és kőolajról. A leválással Magyarország az Oroszország elleni uniós szankciónak, illetve a leválást megfogalmazó RepowerEU tervnek tenne eleget. A tárgyalások ma is folynak.

Távolodik az orosz forrástól a magyar olaj- és gázimport/Fotó: Horváth Lilla

Magyarország és Szlovákia 2026 január 26-án pert indított az Európai Unió Bíróságánál az RepowerEU kapcsán: a magyar kormány a rendelet teljes megsemmisítését kérte, a szlovák ideiglenes intézkedések remél. Bár az új magyar kormány jelezte, hogy eleget tesz az uniós tilalomnak, a per még zajlik, és Magyar Péter miniszterelnök is lépett: a 2026. szeptember 10-i pozsonyi V4-csúcson közölte, hogy Magyarország az EU-tól kártérítést és konkrét pénzügyi támogatási programokat vár el a leválás költségeinek enyhítésére. Részletek azonban nem ismertek, még az se, hogy remélhető-e kártérítés.

Lesz mit kiváltani

A 2025-ös adatok alapján Magyarország gázigénye 8,9 milliárd köbméter, kőolajigénye 8,2-8,9 millió tonna. A belföldi termelés figyelembevételével a gázimport 7,9-8,1 milliárd köbméter, az olajimport 7,03-7,73 millió tonna volt. Azonban messze nem kell ennyi alternatív szénhidrogénről gondoskodni, mert a magyarországi behozatal adott szintig évek óta diverzifikált. Orosz forrásból tavaly mintegy 4,3 millió tonna kőolaj és érkezett a vámstatisztika alapján, és 6,5 milliárd köbméter földgáz.

Kapitány István most arról tárgyalt, hogy milyen útvonalakon és feltételekkel érkezhet több alternatív kőolaj és földgáz Magyarországra. A feltétel elsősorban a kedvező árat jelentette, a forrás pedig nem volt kérdés, mert Kapitány István a visegrádi országok energiaminiszterei mellett az amerikai energiaminiszterrel, Chris Wright-tal egyeztetett a hetedik P-TEC miniszteri találkozón.

Az Egyesült Államok nyilván minél több szénhidrogént minél jobb áron juttatna el térségünkbe. Az sem hátrány számára, ha exportja növelés érdekében az amerikai vállalatok beszállnának a térség energiainfrastruktúrájának fejlesztésébe.

Magyarországnak viszont aligha vonzó az orosz importnak való kitettség egészét amerikaira váltani.

E több lábon állás erősítését segítené Friedrich Merz német kancellár minapi ajánlata is, amely szerint a magyar gázimporthoz használható majd a német LNG-terminálok kapacitása is. Igaz, ez elsősorban útvonalmódosítást jelent: a német kikötőkbe befutó amerikai LNG ez esetben a németországi, majd a csehországi és a szlovákiai hálózaton keresztül érne Magyarországra, de adott az Ausztrián keresztüli út is.