Közeledhet a nagy gázfordulat, Kapitány István most lengethette be a jövőt – Magyarország alighanem a román tengerterületekre kacsintgat
Kapitány István magyar gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzése szerint találkozott Dumitru Chisălițával, Románia új energiaügyi miniszterével. A megbeszélés középpontjában a két ország energetikai együttműködése, valamint Magyarország földgázbeszerzési lehetőségeinek bővítése állt. Kapitány posztja alapján valószínűsíthető, hogy ebbe beletartozik a fekete-tengeri Neptun Deep mező kínálta lehetőség is.
Kapitány István szerint Magyarországnak fontos a fekete-tengeri földgáz
A magyar tárcavezető a találkozó után arról számolt be, hogy gratulált román kollégájának az új kormány megalakulásához, és reményét fejezte ki, hogy a kabinetváltás új lendületet adhat a két ország energetikai kapcsolatainak.
Kapitány István szerint Románia kulcsfontosságú partner Magyarország diverzifikációs törekvéseiben, különösen a fekete-tengeri földgáz, valamint a két ország közötti gázszállítási kapacitások bővítése miatt.
A miniszter azt is jelezte, hogy a felek hamarosan ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, ezúttal azért, hogy a terveket konkrét intézkedésekre váltsák.
2027-ben indulhat a fekete-tengeri gázszupersztráda
Az egyeztetés akkor történt, amikor Románia karnyújtásnyira került ahhoz, hogy elindítsa a termelést a Neptun Deep földgázmezőn. A kitermelés elindulása új korszakot nyithat a közép- és délkelet-európai energiapiacon. Mint megírtuk, a projekt egyik legfontosabb infrastrukturális eleme, a Tuzla–Podișor gázvezeték kapcsán ugyanis végleg elhárult a jogi akadály.
A román legfelsőbb bíróság elutasította a környezetvédő Bankwatch fellebbezését, így lezárult a beruházást érintő jogvita. A több mint 500 millió euróból megépült, 308 kilométer hosszú vezeték már elkészült, és készen áll a földgáz szállítására.
A vezeték feladata, hogy
- a Fekete-tenger mélyvízi térségében található Neptun Deep mezőről kitermelt földgázt a szárazföldre, majd
- a román országos földgázszállító rendszerbe juttassa.
A beruházás különösen fontos, mert a romániai gázmezőn 2027-ben kezdődhet meg a kitermelés, így a szükséges szárazföldi infrastruktúra addigra rendelkezésre állhat.
Dumitru Chisăliță a bírósági döntés kapcsán hangsúlyozta, hogy a Neptun Deep projekt egyik legfontosabb célja a román gazdaság földgázellátásának biztosítása és az ország energiabiztonságának erősítése. A román energiaügyi miniszter szerint a beruházás a fogyasztók és az ipar számára kedvezőbb tarifák kialakításához is hozzájárulhat.
Magyarország is rákapcsolódna a román gázra
A Neptun Deep nemcsak Románia, hanem Magyarország számára is stratégiai jelentőségű lehet. A mintegy 4 milliárd eurós fejlesztés a következő évek egyik legfontosabb új földgázforrásává válhat Európában, és érdemben átalakíthatja a térség beszerzési lehetőségeit.
Magyarország számára különösen fontos lehet a romániai kitermelés, mivel Budapest a következő években az orosz földgázimport kiváltására készül. A romániai forrás bevonása újabb lehetőséget teremthet a beszerzési útvonalak és a beszállítói kör diverzifikálására.
Kapitány István korábban már arról beszélt, hogy Magyarország tárgyalásokat folytat a Neptun Deep mezőről származó földgáz vásárlásáról. A mostani román–magyar miniszteri egyeztetés alapján a kérdés továbbra is napirenden van.
A tényleges magyarországi haszon azonban attól függ, hogy Budapestnek sikerül-e megfelelő mennyiségű földgázt lekötnie, illetve rendelkezésre állnak-e a szükséges határkeresztező szállítási kapacitások.
Románia jelzése szerint ugyanis prioritást élvez a hazai szükségletek kielégítése a gázmezőről, más vásárlók csak az e szükséglet feletti mennyiségre tarthatnak igényt, legalábbis a mostani álláspont alapján.