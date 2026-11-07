Közeledhet a nagy gázfordulat, Kapitány István most lengethette be a jövőt – Magyarország alighanem a román tengerterületekre kacsintgat

Kapitány István magyar gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzése szerint találkozott Dumitru Chisălițával, Románia új energiaügyi miniszterével. A megbeszélés középpontjában a két ország energetikai együttműködése, valamint Magyarország földgázbeszerzési lehetőségeinek bővítése állt. Kapitány posztja alapján valószínűsíthető, hogy ebbe beletartozik a fekete-tengeri Neptun Deep mező kínálta lehetőség is.

Kapitány István a magyar-román földgázszállítási kapacitás bővítéséről is egyeztetett Románia energiaügyi miniszterével

Fotó: AFP

Kapitány István szerint Magyarországnak fontos a fekete-tengeri földgáz

A magyar tárcavezető a találkozó után arról számolt be, hogy gratulált román kollégájának az új kormány megalakulásához, és reményét fejezte ki, hogy a kabinetváltás új lendületet adhat a két ország energetikai kapcsolatainak.

Kapitány István szerint Románia kulcsfontosságú partner Magyarország diverzifikációs törekvéseiben, különösen a fekete-tengeri földgáz, valamint a két ország közötti gázszállítási kapacitások bővítése miatt.

A miniszter azt is jelezte, hogy a felek hamarosan ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, ezúttal azért, hogy a terveket konkrét intézkedésekre váltsák.

2027-ben indulhat a fekete-tengeri gázszupersztráda

Az egyeztetés akkor történt, amikor Románia karnyújtásnyira került ahhoz, hogy elindítsa a termelést a Neptun Deep földgázmezőn. A kitermelés elindulása új korszakot nyithat a közép- és délkelet-európai energiapiacon. Mint megírtuk, a projekt egyik legfontosabb infrastrukturális eleme, a Tuzla–Podișor gázvezeték kapcsán ugyanis végleg elhárult a jogi akadály.

A román legfelsőbb bíróság elutasította a környezetvédő Bankwatch fellebbezését, így lezárult a beruházást érintő jogvita. A több mint 500 millió euróból megépült, 308 kilométer hosszú vezeték már elkészült, és készen áll a földgáz szállítására.

A vezeték feladata, hogy

a Fekete-tenger mélyvízi térségében található Neptun Deep mezőről kitermelt földgázt a szárazföldre, majd

a román országos földgázszállító rendszerbe juttassa.

A beruházás különösen fontos, mert a romániai gázmezőn 2027-ben kezdődhet meg a kitermelés, így a szükséges szárazföldi infrastruktúra addigra rendelkezésre állhat.