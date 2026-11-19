Van egy útvonal, amelyen már most is bőven érkezhetne az amerikai LNG
Cseppfolyós földgázt (LNG) fogadó lengyelországi kikötőkből is érkezne idővel amerikai LNG azon egyeztetések eredményeként, amelyek célja, hogy térségünk ellátásbiztonsága az Egyesült Államokból érkező szénhidrogének vásárlásán keresztül is javuljon. A Lengyelországban zajló hetedik P-TEC miniszteri találkozóra érkezett magyar küldöttséget Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter vezeti. Tárgyalópartnerei a visegrádi országok energiaminiszterei és Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter. A gázimport mellett téma volt az olajimport és az amerikai cégekkel való atomipari együttműködés is.
A megbeszélések egyik első gyümölcseként Kapitány István már délelőtt bejelentette, hogy egy új, magyar-lengyel szándéknyilatkozat alapján hamarosan felmérik, hogyan juttatható el a lengyelországi LNG-terminálokról az amerikai LNG Magyarországra. Mint jelezte, fontos az importgáz megfizethetősége és az szálíltási költségének csökkentése is. Hasonló lengyel-szlovák szándéknyilatkozat született Szlovákia majdani gázellátása érdekében is.
Az FGSZ-en ugyan nem múlik
A nagy szállítási távolság miatt a lengyel LNG-terminálok használata nem tűnnek a leggazdaságosabb megoldásnak a Magyarországnak szánt cseppfolyós fogadására. A diverzifikáció egyik eszközének azonban igen. Kérdés azonban, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség az észak felőli behozata beindítására. A Világgazdaság a hazai földgázrendszer tulajdonosát, irányítóját és üzemeltetőjét, az FGSZ Földgázszállítót kérdezte. A társaság az elmúlt években már megtette e téren a magáét: saját hálózatát összekötötte az összes többi szomszédos országéval Szlovénia híján, de arra az összeköttetésre egyelőre nincs is túl nagy szükség. Mindazonáltal a magyar határon lévő interkonnektorok megléte csak egy feltétel több közül: hasonló interkonnektorokra és megfelelő nagyságú vezetéki kapacitásokra van szükség a LNG-terminálokig vezető út egészén.
Egyelőre kong a gázimportvezeték
„Fizikailag jelenleg is eljuthat lengyel LNG forrás Magyarországra" – válaszolt a társaság. Két útvonal is van. A legrövidebb Lengyelországon és Szlovákián keresztül vezet. A lengyel-szlovák határkapacitás évi 4,7 milliárd köbméter, majd az ezt követő szlovák-magyar kapacitás évi 4,4 milliárd köbméter. Érkezhet a gáz a lengyel-ukrán útvonalon is. Az elérhető technikai kapacitásokat azonban jelenleg ilyen irányú szállításra nem használják.
Arra a kérdésre viszont nem tudott válaszolni az FGSZ, hogy érkezik-e most is gáz valamely lengyel LNG-kikötőből. Az átala szállított gáz eredetéről ugyanis nincs információja. Korábban egyébként már volt példa kis mennyiségre, de az utóbbi időben nincs kereskedelmi aktivitás a fenti útvonalon, vélhetően
- a regionális árkülönbségek
- és a magas lengyel és szlovák szállítási tarifák
miatt. Megtudtuk továbbá, hogy mivel a Szlovákia felőli behozatalt lehetővé tévő kapacitások jelenleg teljes mértékben rendelkezésre állnak, nincs terítéken az FGSZ-nél a kapacitások további bővítése.
Megállapodás az Adria olajvezetékről
Kapitány István beszámolt egy négyoldalú tárgyalása eredményéről is. Az amerikai–horvát–szlovák–magyar egyeztetésen rajta kívül Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterl, Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter és Denisa Saková szlovák miniszterelnök-helyettes vett részt. A téma az volt, hogy hogyan érkezhet megbízhatóan kőolaj az Adria-vezetéken, és hogyan bővülhet a krki LNG-terminál és a horvát gázhálózat, hogy több földgáz juthasson el Magyarországra. Megállapodtak, hogy mielőbb elindul az Adria-vezeték kapacitásának tesztelése független tanácsadók bevonásával. Így közösen lehet meggyőződni a vezeték megbízhatóságáról és valós kapacitásáról.