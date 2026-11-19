Cseppfolyós földgázt (LNG) fogadó lengyelországi kikötőkből is érkezne idővel amerikai LNG azon egyeztetések eredményeként, amelyek célja, hogy térségünk ellátásbiztonsága az Egyesült Államokból érkező szénhidrogének vásárlásán keresztül is javuljon. A Lengyelországban zajló hetedik P-TEC miniszteri találkozóra érkezett magyar küldöttséget Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter vezeti. Tárgyalópartnerei a visegrádi országok energiaminiszterei és Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter. A gázimport mellett téma volt az olajimport és az amerikai cégekkel való atomipari együttműködés is.

A magyar gázrendszer kész az USA-ból várt gázimport fogadására is/Fotó: FGSZ

A megbeszélések egyik első gyümölcseként Kapitány István már délelőtt bejelentette, hogy egy új, magyar-lengyel szándéknyilatkozat alapján hamarosan felmérik, hogyan juttatható el a lengyelországi LNG-terminálokról az amerikai LNG Magyarországra. Mint jelezte, fontos az importgáz megfizethetősége és az szálíltási költségének csökkentése is. Hasonló lengyel-szlovák szándéknyilatkozat született Szlovákia majdani gázellátása érdekében is.

Az FGSZ-en ugyan nem múlik

A nagy szállítási távolság miatt a lengyel LNG-terminálok használata nem tűnnek a leggazdaságosabb megoldásnak a Magyarországnak szánt cseppfolyós fogadására. A diverzifikáció egyik eszközének azonban igen. Kérdés azonban, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség az észak felőli behozata beindítására. A Világgazdaság a hazai földgázrendszer tulajdonosát, irányítóját és üzemeltetőjét, az FGSZ Földgázszállítót kérdezte. A társaság az elmúlt években már megtette e téren a magáét: saját hálózatát összekötötte az összes többi szomszédos országéval Szlovénia híján, de arra az összeköttetésre egyelőre nincs is túl nagy szükség. Mindazonáltal a magyar határon lévő interkonnektorok megléte csak egy feltétel több közül: hasonló interkonnektorokra és megfelelő nagyságú vezetéki kapacitásokra van szükség a LNG-terminálokig vezető út egészén.

Egyelőre kong a gázimportvezeték

„Fizikailag jelenleg is eljuthat lengyel LNG forrás Magyarországra" – válaszolt a társaság. Két útvonal is van. A legrövidebb Lengyelországon és Szlovákián keresztül vezet. A lengyel-szlovák határkapacitás évi 4,7 milliárd köbméter, majd az ezt követő szlovák-magyar kapacitás évi 4,4 milliárd köbméter. Érkezhet a gáz a lengyel-ukrán útvonalon is. Az elérhető technikai kapacitásokat azonban jelenleg ilyen irányú szállításra nem használják.