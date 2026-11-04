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Kanadai óriáscég termelné ki Magyarország legnagyobb gázmezőjét: kiakadt a lakosság a rétegrepesztés miatt, nem marad vizük – 100 kutat fúrnának bele a földbe

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A Homokhátságon élők attól tartanak, hogy a tervezett beruházások tovább súlyosbíthatják a térség amúgy is kritikus vízhiányát. Emiatt egyre határozottabban tiltakoznak a dél-alföldi palagázkutatások ellen a helyiek.
Nemes Tamás
2026.11.04, 20:42
Frissítve: 2026.11.04, 21:11
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Újabb konfliktus bontakozik ki a dél-alföldi palagáz-kutatások körül, miután Kiskunhalas és Balotaszállás térségében tervezett fúrások miatt egyre több helyi lakos emeli fel a szavát. A tiltakozók szerint a vízhiánnyal küzdő Homokhátság különösen nagy árat fizethet a beruházásokért, ezért regionális összefogást és a tervek felülvizsgálatát sürgetik – írta a baon.hu.

palagáz
Lakossági fórumon tiltakoztak a Homokhátságon tervezett palagázfúrások ellen, a résztvevők pedig további lépésekre készülnek / Fotó: Xinhua via AFP

A kiskunhalasi Csipke Hotelben tartott lakossági fórumot a Mi Hazánk Mozgalom a dél-alföldi szénhidrogén-kutatások miatt. A rendezvényen a helyiek mellett szakértők is felszólaltak, a középpontban pedig a Kiskunhalas és Balotaszállás térségébe tervezett próbafúrások, illetve a palagáz-kitermeléshez használatos technológia lehetséges következményei álltak.

A beruházási tervekben a kanadai CanCambria Energy Corporation is érintett. A szervezők szerint a kutatások különösen érzékeny térséget érintenek, hiszen a Homokhátságot évek óta sújtja az aszály és a vízhiány. 

Attól tartanak, hogy a szénhidrogén-kitermeléshez szükséges vízmennyiség tovább apaszthatja a helyi készleteket.

Szabadi István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője a fórum megnyitóján arra figyelmeztetett, hogy a nem hagyományos földgáz kitermelése súlyos környezeti károkat okozhat, és a mezőgazdaságból élők megélhetését is veszélybe sodorhatja. Szerinte a helyieket érdemben nem vonták be a döntésekbe, miközben a független környezeti hatásvizsgálatok hiányát is kifogásolta.

A hidraulikus rétegrepesztés működéséről dr. Tóth Máté energiajogász beszélt részletesen. A technológia során nagy nyomással vizet, homokot és vegyi anyagokat juttatnak a mélybe, hogy megrepeszszék a gázt tartalmazó kőzetrétegeket. Az eljárás jelentős vízigénnyel jár: az előadó szerint egyetlen kút működtetéséhez és a repesztéshez több millió liter édesvízre lehet szükség.

Tóth Máté a kitermelés során keletkező szennyvíz miatt is aggályokat fogalmazott meg. Az elhasznált folyadék nehézfémeket, rákkeltő vegyületeket, valamint a mélyből felszínre kerülő radioaktív anyagokat is tartalmazhat. Ha a szennyeződés eléri a felszín alatti vízrétegeket, az az ivóvízbázisokat is veszélyeztetheti.

A szakjogász a földrengések kockázatára is felhívta a figyelmet. A repesztés és a nagy nyomású folyadék-visszasajtolás mikroföldrengéseket idézhet elő, amelyek akár az épületekben is károkat okozhatnak. A külföldi példák alapján szerinte a korábban stabilnak számító területeken is gyakoribbá válhatnak a földmozgások.

Megtérülne-e a palagáz-beruházás?

A beruházások gazdasági értelmét szintén vitatta. Úgy látja, hogy a nem hagyományos gázmezők kitermelése költséges, a kutak élettartama rövid, a termelési hatékonyság pedig alacsony lehet. Szerinte miközben a vállalatok és részvényeseik részesülnek a kitermelés hasznából, a környezeti károk terheit a helyi lakosság viselné.

Tóth Máté ezért moratóriumot sürget a palagáz feltárására és kitermelésére. A fórum résztvevői szintén a fúrások leállítását követelték, és jelezték, hogy jogi és közéleti eszközökkel is fellépnek a tervek ellen. A szervezők országos és regionális aláírásgyűjtést indítottak, amelynek célja a vitatott koncessziós engedélyek visszavonásának és a hidraulikus rétegrepesztés magyarországi moratóriumának kikényszerítése.

Már az amerikaiak is szemet vetettek rá: óriási gázmező rejtőzik Magyarország alatt, 100 évre fedezheti a teljes fogyasztást – kirobbant a vita a kitermeléséről

A területen rejlő hatalmas földgázvagyon évek óta visszatérő témája a hazai energiapolitikai vitáknak, ám a lelőhely kiaknázását továbbra is komoly technológiai és gazdasági akadályok nehezítik. Az évtizedekre elegendő palagáz készletek léteznek ugyan, de azok jelentős része a jelenlegi technológiával nem termelhető ki nyereségesen.

 

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