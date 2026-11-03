Megtörte a csendet Kármán András: öt nappal a csalódást keltő GDP-adatok után végre megszólalt a miniszter – Kapitány István közben továbbra is hallgat
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közölt előzetes adatai szerint a magyar GDP 2026 harmadik negyedévében mindössze 0,1 százalékkal növekedett az előző három hónaphoz képest, éves összevetésben pedig 1,5 százalékos bővülést mutatott. Az eredmény elmaradt az elemzői várakozásoktól: a szakértői előrejelzések átlagosan 0,3 százalékos negyedéves és 1,7 százalékos éves növekedésre számítottak. Az idei év eddigi leggyengébb növekedési adata különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a kormány korábban a gazdasági növekedés fokozatos beindulásáról beszélt.
A mezőgazdaság húzta vissza a gazdaságot – látszik a GDP-n
A részletes ágazati adatokra december elejéig várni kell, a KSH előzetes értékelése szerint azonban a növekedéshez elsősorban az ipar járult hozzá, miközben a szolgáltató szektor szintén támogatta a gazdaság teljesítményét. A mezőgazdaság ezzel szemben visszafogta a GDP bővülését.
Az elemzők már korábban is arra számítottak, hogy a nyári aszály jelentős károkat okozhatott az agráriumban, a mostani adatok alapján azonban a visszaesés a vártnál is nagyobb lehetett.
A KSH háttérbeszélgetésén arra is felhívták a figyelmet, hogy a 0,1 százalékos negyedéves növekedési adat a későbbi felülvizsgálat során még változhat, mivel a második negyedéves bázist is módosíthatják.
Kármán András szerint már látszanak a kilábalás jelei
A Portfolio kérdésére Kármán András pénzügyminiszter úgy értékelte, hogy a friss GDP-adat alapvetően megfelel a kormány várakozásainak, bár a mezőgazdaság teljesítményének romlása erősebb lehetett a kalkuláltnál.
A tárcavezető szerint az agrárium nélkül a gazdaság növekedése a harmadik negyedévben is meghaladhatta a 2 százalékot. Emlékeztetett arra, hogy
- az első negyedévben 1,8,
- a másodikban pedig 2,1 százalékos növekedést mértek.
Kármán András a negyedik negyedévben már 2 százalék körüli éves GDP-bővülésre számít.
Mivel az év végén a mezőgazdaság súlya kisebb a gazdasági teljesítményben, a kormány továbbra is elérhetőnek tartja az egész évre tervezett 1,7 százalékos növekedést.
Az ipari teljesítménnyel kapcsolatban a miniszter kiemelte, hogy eddig néhány nagyobb gyár termelése húzta az ágazatot, de szerinte a növekedés bázisa fokozatosan szélesedhet. Pozitív fejleménynek nevezte, hogy az elektronikai ipar mellett már a járműgyártásban is élénkülést tapasztaltak.
A mezőgazdaság gyenge teljesítménye ugyanakkor a következő évben akár kedvezőbb bázist is teremthet. A 2026-os visszaesés után ugyanis az agrárium teljesítményének normalizálódása önmagában is hozzájárulhat a GDP növekedéséhez.
A pénzügyminiszter szerint a kockázatok között továbbra is ott vannak a tartósan magas energiaárak, de összességében reálisnak tartja a jövő évi költségvetési javaslatban szereplő 2,4 százalékos gazdasági növekedést.
Csökkentenék a költségvetési hiányt
Kármán András arról is beszélt, hogy a kormány egyszerre szeretné élénkíteni a gazdaságot és jelentősen mérsékelni a költségvetési hiány GDP-arányos szintjét. A miniszter szerint a két cél nem feltétlenül áll ellentétben egymással.
Érvelése szerint a személyi jövedelemadó csökkentése és a családi pótlék megduplázása a kisebb jövedelmű háztartásoknál hagy több pénzt, amelyek jellemzően nagyobb arányban költik el a rendelkezésükre álló jövedelmet. Emellett az uniós források a beruházások újraindítását segíthetik, a kormány pedig érzékelhető piaci és gazdasági bizalomra is számít.
A friss GDP-adatok ugyanakkor továbbra is kérdéseket vetnek fel a gazdasági fordulat időzítésével kapcsolatban. Mint elemzésünkben bemutattuk, a harmadik negyedéves számok nem a kormány által korábban jelzett fellendülést, hanem a növekedés megtorpanását mutatják. Az pedig külön figyelemre méltó az értékelés szerint, hogy ha nincs az előző kormány által támogatott ipari termelés, akkor lényegében földbe állt volna már a növekedés.
A gazdasági növekedés beindításáért felelős kormányzati szereplők közül egyelőre Kármán András szólalt meg a friss GDP-adatok kapcsán. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ezidáig nem kommentálta a vártnál gyengébb GDP-adatokat.