Deviza
EUR/HUF365,1 +0,18% USD/HUF325,95 +0,13% GBP/HUF437,45 +0,22% CHF/HUF399,52 +0,44% PLN/HUF82,56 +0,07% RON/HUF68,37 +0,15% CZK/HUF15 +0,18% EUR/HUF365,1 +0,18% USD/HUF325,95 +0,13% GBP/HUF437,45 +0,22% CHF/HUF399,52 +0,44% PLN/HUF82,56 +0,07% RON/HUF68,37 +0,15% CZK/HUF15 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Megtörte a csendet Kármán András: öt nappal a csalódást keltő GDP-adatok után végre megszólalt a miniszter – Kapitány István közben továbbra is hallgat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Öt nappal a vártnál gyengébb harmadik negyedéves GDP-adatok közzététele után megszólalt Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a magyar gazdaság teljesítménye alapvetően összhangban van a kormány várakozásaival, a mezőgazdaság visszaesése azonban nagyobb lehetett az előzetesen kalkuláltnál. A miniszter az iparban és a szolgáltató szektorban már lát pozitív jeleket, és továbbra is reálisnak tartja az idei 1,7, valamint a jövő évi 2,4 százalékos gazdasági növekedést. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egyelőre nem kommentálta a friss GDP-adatokat.
VG
2026.11.03, 08:36
Szóljon hozzá!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közölt előzetes adatai szerint a magyar GDP 2026 harmadik negyedévében mindössze 0,1 százalékkal növekedett az előző három hónaphoz képest, éves összevetésben pedig 1,5 százalékos bővülést mutatott. Az eredmény elmaradt az elemzői várakozásoktól: a szakértői előrejelzések átlagosan 0,3 százalékos negyedéves és 1,7 százalékos éves növekedésre számítottak. Az idei év eddigi leggyengébb növekedési adata különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a kormány korábban a gazdasági növekedés fokozatos beindulásáról beszélt.

Kármán András, Magyar Péter, gdp
Kármán András pénzügyminiszter kommántalta a csalódást keltő negyedéves GDP-adatokat (korábban készült felvétel)
Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A mezőgazdaság húzta vissza a gazdaságot – látszik a GDP-n

A részletes ágazati adatokra december elejéig várni kell, a KSH előzetes értékelése szerint azonban a növekedéshez elsősorban az ipar járult hozzá, miközben a szolgáltató szektor szintén támogatta a gazdaság teljesítményét. A mezőgazdaság ezzel szemben visszafogta a GDP bővülését.

Az elemzők már korábban is arra számítottak, hogy a nyári aszály jelentős károkat okozhatott az agráriumban, a mostani adatok alapján azonban a visszaesés a vártnál is nagyobb lehetett. 

A KSH háttérbeszélgetésén arra is felhívták a figyelmet, hogy a 0,1 százalékos negyedéves növekedési adat a későbbi felülvizsgálat során még változhat, mivel a második negyedéves bázist is módosíthatják.

Kármán András szerint már látszanak a kilábalás jelei

A Portfolio kérdésére Kármán András pénzügyminiszter úgy értékelte, hogy a friss GDP-adat alapvetően megfelel a kormány várakozásainak, bár a mezőgazdaság teljesítményének romlása erősebb lehetett a kalkuláltnál.

A tárcavezető szerint az agrárium nélkül a gazdaság növekedése a harmadik negyedévben is meghaladhatta a 2 százalékot. Emlékeztetett arra, hogy

  • az első negyedévben 1,8, 
  • a másodikban pedig 2,1 százalékos növekedést mértek.

Kármán András a negyedik negyedévben már 2 százalék körüli éves GDP-bővülésre számít. 

Mivel az év végén a mezőgazdaság súlya kisebb a gazdasági teljesítményben, a kormány továbbra is elérhetőnek tartja az egész évre tervezett 1,7 százalékos növekedést.

Az ipari teljesítménnyel kapcsolatban a miniszter kiemelte, hogy eddig néhány nagyobb gyár termelése húzta az ágazatot, de szerinte a növekedés bázisa fokozatosan szélesedhet. Pozitív fejleménynek nevezte, hogy az elektronikai ipar mellett már a járműgyártásban is élénkülést tapasztaltak.

A mezőgazdaság gyenge teljesítménye ugyanakkor a következő évben akár kedvezőbb bázist is teremthet. A 2026-os visszaesés után ugyanis az agrárium teljesítményének normalizálódása önmagában is hozzájárulhat a GDP növekedéséhez.

A pénzügyminiszter szerint a kockázatok között továbbra is ott vannak a tartósan magas energiaárak, de összességében reálisnak tartja a jövő évi költségvetési javaslatban szereplő 2,4 százalékos gazdasági növekedést.

Csökkentenék a költségvetési hiányt

Kármán András arról is beszélt, hogy a kormány egyszerre szeretné élénkíteni a gazdaságot és jelentősen mérsékelni a költségvetési hiány GDP-arányos szintjét. A miniszter szerint a két cél nem feltétlenül áll ellentétben egymással.

Érvelése szerint a személyi jövedelemadó csökkentése és a családi pótlék megduplázása a kisebb jövedelmű háztartásoknál hagy több pénzt, amelyek jellemzően nagyobb arányban költik el a rendelkezésükre álló jövedelmet. Emellett az uniós források a beruházások újraindítását segíthetik, a kormány pedig érzékelhető piaci és gazdasági bizalomra is számít.

A friss GDP-adatok ugyanakkor továbbra is kérdéseket vetnek fel a gazdasági fordulat időzítésével kapcsolatban. Mint elemzésünkben bemutattuk, a harmadik negyedéves számok nem a kormány által korábban jelzett fellendülést, hanem a növekedés megtorpanását mutatják. Az pedig külön figyelemre méltó az értékelés szerint, hogy ha nincs az előző kormány által támogatott ipari termelés, akkor lényegében földbe állt volna már a növekedés.

A gazdasági növekedés beindításáért felelős kormányzati szereplők közül egyelőre Kármán András szólalt meg a friss GDP-adatok kapcsán. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ezidáig nem kommentálta a vártnál gyengébb GDP-adatokat.

Kapcsolódó

Országszerte

Országszerte
1496 cikk

 

Szóljon hozzá!
gazdasági növekedés
Kármán András
GDP
teljesítmény

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu