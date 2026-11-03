Megtörte a csendet Kármán András: öt nappal a csalódást keltő GDP-adatok után végre megszólalt a miniszter – Kapitány István közben továbbra is hallgat

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közölt előzetes adatai szerint a magyar GDP 2026 harmadik negyedévében mindössze 0,1 százalékkal növekedett az előző három hónaphoz képest, éves összevetésben pedig 1,5 százalékos bővülést mutatott. Az eredmény elmaradt az elemzői várakozásoktól: a szakértői előrejelzések átlagosan 0,3 százalékos negyedéves és 1,7 százalékos éves növekedésre számítottak. Az idei év eddigi leggyengébb növekedési adata különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a kormány korábban a gazdasági növekedés fokozatos beindulásáról beszélt.

Kármán András pénzügyminiszter kommántalta a csalódást keltő negyedéves GDP-adatokat (korábban készült felvétel)

Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A mezőgazdaság húzta vissza a gazdaságot – látszik a GDP-n

A részletes ágazati adatokra december elejéig várni kell, a KSH előzetes értékelése szerint azonban a növekedéshez elsősorban az ipar járult hozzá, miközben a szolgáltató szektor szintén támogatta a gazdaság teljesítményét. A mezőgazdaság ezzel szemben visszafogta a GDP bővülését.

Az elemzők már korábban is arra számítottak, hogy a nyári aszály jelentős károkat okozhatott az agráriumban, a mostani adatok alapján azonban a visszaesés a vártnál is nagyobb lehetett.

A KSH háttérbeszélgetésén arra is felhívták a figyelmet, hogy a 0,1 százalékos negyedéves növekedési adat a későbbi felülvizsgálat során még változhat, mivel a második negyedéves bázist is módosíthatják.

Kármán András szerint már látszanak a kilábalás jelei

A Portfolio kérdésére Kármán András pénzügyminiszter úgy értékelte, hogy a friss GDP-adat alapvetően megfelel a kormány várakozásainak, bár a mezőgazdaság teljesítményének romlása erősebb lehetett a kalkuláltnál.

A tárcavezető szerint az agrárium nélkül a gazdaság növekedése a harmadik negyedévben is meghaladhatta a 2 százalékot. Emlékeztetett arra, hogy

az első negyedévben 1,8,

a másodikban pedig 2,1 százalékos növekedést mértek.

Kármán András a negyedik negyedévben már 2 százalék körüli éves GDP-bővülésre számít.

Mivel az év végén a mezőgazdaság súlya kisebb a gazdasági teljesítményben, a kormány továbbra is elérhetőnek tartja az egész évre tervezett 1,7 százalékos növekedést.