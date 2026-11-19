„Küldetésre menet haladt át felettünk kedden egy olyan repülőgép, ami annyira ritka, hogy mindössze kettő létezik belőle a világon. Ez pedig az RC-135U Combat Sent" – írja a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal.

RC-135U Combat Sent repülőgép/Fotó: https://www.af.mil/

A gép a fekete-tengeri misszióba tartott

„És mit tud ez a potom 100 milliárd forintba kerülő masina? Az RC-135U elektronikai felderítési és hírszerzési feladatokra (ELINT) fejlesztett repülőgép. A két példány bázisa az nebraskai Offutt Légitámaszpont, amely az USA egyik legfontosabbja: ott található az USSTRATCOM, azaz a központi stratégiai parancsnokság, amely feladata "az elrettentés, valamint a nukleáris és globális csapásmérő képesség irányítása az USA és szövetségesei védelme érdekében" (via USSTRATCOM)" – olvasható a bejegyzésben.

A szerző kiemeli, hogy a Combat Sent repülőgépeket kifejezetten a nem kommunikációs célú jelek "fülelésére" tervezték: ilyenek például a radarok. A gép oldalain lévő dudorokban, a farokrészben, valamint a szárnyvégeken lévő antennákkal fogva az ellenséges radarok kisugárzását képes azokat beazonosítani (a jelek "egyediségeit" figyelve konkrét típust azonosít), valamint képes a telepítési hely bemérésére is. Emellett fel van szerelve a katonáknál szinte alapfelszereltség radarzavarókkal, infracsapdákkal, valamint légiutántöltési képességgel is.

Egy küldetés során a fedélzeten 10 fő elektronikai hírszerző tiszt (ők a "Raven"-ek, azaz "hollók"), valamint 6-10 műszaki-hírszerző specialista teljesít szolgálatot, és végzik a mérések kiértékelését.

A poszt alatti kommentben maga a szerző kiemeli, hogy a gép a fekete-tengeri misszióba tartott. „NATO tagország vagyunk, ami nem csak jogokkal, de kötelezettségekkel is jár, például átengedjük a NATO kötelékébe tartozó repülőgépeket a légterünkön" – írja.

Az RC-135U Combat Sent stratégiai elektronikai felderítési információkkal látja el

az amerikai elnököt,

a védelmi minisztert,

a Védelmi Minisztérium vezetőit

és a hadszíntéri parancsnokokat.

A Combat Sent a külföldi szárazföldi, haditengerészeti és légi radarok jeleinek bemérésével és azonosításával minden egyes rendszert begyűjt és részletesen elemez, ezáltal stratégiai elemzésekkel segíti a hadműveletekben részt vevő erőket.