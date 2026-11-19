Sokan felkapták a fejüket: Magyarország fölött járt a világ legtitokzatosabb amerikai kémrepülőgépe, 100 milliárdot ér – erre képes az RC-135U Combat Sent
„Küldetésre menet haladt át felettünk kedden egy olyan repülőgép, ami annyira ritka, hogy mindössze kettő létezik belőle a világon. Ez pedig az RC-135U Combat Sent" – írja a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal.
A gép a fekete-tengeri misszióba tartott
„És mit tud ez a potom 100 milliárd forintba kerülő masina? Az RC-135U elektronikai felderítési és hírszerzési feladatokra (ELINT) fejlesztett repülőgép. A két példány bázisa az nebraskai Offutt Légitámaszpont, amely az USA egyik legfontosabbja: ott található az USSTRATCOM, azaz a központi stratégiai parancsnokság, amely feladata "az elrettentés, valamint a nukleáris és globális csapásmérő képesség irányítása az USA és szövetségesei védelme érdekében" (via USSTRATCOM)" – olvasható a bejegyzésben.
A szerző kiemeli, hogy a Combat Sent repülőgépeket kifejezetten a nem kommunikációs célú jelek "fülelésére" tervezték: ilyenek például a radarok. A gép oldalain lévő dudorokban, a farokrészben, valamint a szárnyvégeken lévő antennákkal fogva az ellenséges radarok kisugárzását képes azokat beazonosítani (a jelek "egyediségeit" figyelve konkrét típust azonosít), valamint képes a telepítési hely bemérésére is. Emellett fel van szerelve a katonáknál szinte alapfelszereltség radarzavarókkal, infracsapdákkal, valamint légiutántöltési képességgel is.
Egy küldetés során a fedélzeten 10 fő elektronikai hírszerző tiszt (ők a "Raven"-ek, azaz "hollók"), valamint 6-10 műszaki-hírszerző specialista teljesít szolgálatot, és végzik a mérések kiértékelését.
A poszt alatti kommentben maga a szerző kiemeli, hogy a gép a fekete-tengeri misszióba tartott. „NATO tagország vagyunk, ami nem csak jogokkal, de kötelezettségekkel is jár, például átengedjük a NATO kötelékébe tartozó repülőgépeket a légterünkön" – írja.
Az RC-135U Combat Sent stratégiai elektronikai felderítési információkkal látja el
- az amerikai elnököt,
- a védelmi minisztert,
- a Védelmi Minisztérium vezetőit
- és a hadszíntéri parancsnokokat.
A Combat Sent a külföldi szárazföldi, haditengerészeti és légi radarok jeleinek bemérésével és azonosításával minden egyes rendszert begyűjt és részletesen elemez, ezáltal stratégiai elemzésekkel segíti a hadműveletekben részt vevő erőket.
Az összegyűjtött adatokat további elemzés céljából is tárolják, amelyet a közös hadműveleti és hírszerzési közösségek végeznek. A Combat Sent világszerte bevethető, békeidőben, valamint válsághelyzetekben és műveleti feladatok során egyaránt alkalmazzák.
Az ukrán óriásnak is szemtanúi lehettünk
A legutóbb repülőgép-különlegesség nyáron tartotta lázban az országot. Az Antonov An-124 Ruszlán, a világ egyik legnagyobb teherszállító repülőgépe júniusban jött Ferihegyre. Az ukrán Antonov óriásgép minden érkezése különleges eseménynek számít, mivel jellemzően olyan rakományokat szállít, amelyek hagyományos teherszállító repülőgépekkel nem mozgathatók. A „Tudásmorzsák a repülésről” oldal akkori beszámolója szerint az UR-82029 lajstromjelű repülőgép az ADB590F hívójellel érkezett Budapestre Lipcséből.
Az Antonov An-124 a világ legnagyobb sorozatban gyártott teherszállító repülőgépei közé tartozik.
Az Antonov több mint 120 tonna rakomány szállítására képes, ezért rendszeresen alkalmazzák túlméretes ipari berendezések, energetikai eszközök, speciális járművek és egyéb nagy értékű szállítmányok mozgatására.
Egy-egy budapesti látogatása mindig különleges eseménynek számít a spotterek és a légi közlekedés iránt érdeklődők körében.