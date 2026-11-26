A Google hátrébb sorolja a Világgazdaság tartalmait. Ennek következtében nehezebben érik el olvasóinkat a legjelentősebb gazdasági hírek, azonban ezen könnyen változtathat.

A Google hátrébb sorolja a Világgazdaság tartalmait / / Fotó: Világgazdaság / Vémi Zoltán

A piacvezető internetes keresőmotor a legutóbbi frissítése óta ritkábban ajánlja írásainkat, de van megoldás: kattintson a cikkek elején található Google-ajánlás gombra, és jelölje be, hogy több tartalmat szeretne látni tőlünk. Amennyiben inkább közvetlenül érne el minket, akkor látogasson el a vg.hu oldalra.

Mit csinált a Google?

A vállalat november 10-én kezdte meg keresési algoritmusának átfogó frissítését, amely november 24-én zárult le. A változás jelentősen átrendezte a magyar online médiapiacot, amelynek következtében egyes hírportálok látogatottsága számottevően visszaesett, míg másoké növekedett.

Ebben meghatározó szerepe lehet a Google Discover szolgáltatásának, amely a felhasználók érdeklődési köre alapján, keresés nélkül ajánl híreket és egyéb tartalmakat.

Az amerikai technológiai vállalat ugyanakkor már lehetőséget biztosít arra, hogy az olvasók maguk jelöljék meg azokat a hírforrásokat, amelyeknek írásaival gyakrabban szeretnének találkozni.

Az eset érdekessége, hogy a Google közlése szerint a Discover felhasználói élményének javítására irányuló frissítések következtében a weboldalak forgalma úgy is változhat, hogy az nincs összefüggésben tartalmaik minőségével vagy a publikálások gyakoriságával.