A NAV-hoz fordul a Gránit Alapkezelő a Tiborcz Istvánhoz köthető magántőkealap miatt

A Gránit Alapkezelő Zrt. számára kiemelten fontos, hogy az általa kezelt alapok tényleges tulajdonosi adatai pontosan és naprakészen szerepeljenek a hatósági nyilvántartásban, ennek érdekében valamennyi jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesíti. Erről írt hétfői közleményében a társaság, amelyből kiderült, hogy az adóhatósághoz fordult.

A NAV-hoz fordul a Gránit Alapkezelő / Fotó: Below the Sky / Shutterstock

A NAV közreműködésére azért van szükség, mert eltéréseket észleltek a Gordiusz Magántőkealap tényleges tulajdonosi adatai és a hatóságnál korábban hivatalosan bejelentett adatok között.

A Gránit korábban megjelölte a tulajdonost

Az alapkezelő a jogszabályban előírt, 2026. október 5-i határidőben teljesítette a Gordiusz Magántőkealap és az általa kezelt többi alap tényleges tulajdonosi adataira vonatkozó közvetlen adatszolgáltatási kötelezettségét a NAV felé − írta közleményében a társaság, majd arra is rámutatott, hogy a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok utólagos ellenőrzése során kiderült, hogy azok helytelenek, mind a tényleges tulajdonosi személyi kör, mind a tényleges tulajdonosi minőség jogcíme tekintetében.

A Gránit Alapkezelő ezért a NAV közreműködését kérte az eltérések okainak tisztázásában, valamint annak megállapításában, hogyan biztosítható a nyilvántartásban szereplő adatok helyesbítése.

A probléma más, a Gránit által kezelt zártkörű alapok esetében is felmerült, ezért a társaság tájékoztatást kért a NAV-tól az adatok beérkezését és feldolgozását illetően.

Hétfőn az Országgyűlésben szó lesz arról a törvényjavaslatról, amely a magántőkealapok és a kockázatitőke-alapok tényleges tulajdonosainak azonosítása érdekében − meghatározott esetekben − feloldja az értékpapírtitokból fakadó adatszolgáltatási korlátozásokat. A módosítás lehetővé tenné, hogy az illetékes hatóságok, valamint az uniós források felhasználásában közreműködő minisztériumok hozzáférjenek a szükséges tulajdonosi adatokhoz.

A Gránit Alapkezelő

A Gránit Alapkezelő – korábban Diófa Alapkezelő – egy modern szemléletű alapkezelő, amely a 2009-es alapítása óta a hazai vagyonkezelési szektor egyik legdinamikusabban fejlődő szereplőjévé vált.

Az Alapkezelő tevékenységi köre az elmúlt évek során jelentősen bővült, így az intézményi, illetve lakossági ügyfelek vagyonkezelése mellett 2014 óta prémium vagyonkezelési szolgáltatást is nyújt.

A Gránit Bank 2023 októberében többségi tulajdont szerzett az alapkezelőt birtokló Tarragona Holding Zrt.-ben, így a társaság a bankcsoport része lett. A korábbi Diófa Alapkezelő 2024 januárjában vette fel jelenlegi nevét. A társaság 2025 végén összesen 33 befektetési alapot kezelt, köztük 18 értékpapíralapot, hét ingatlanalapot és nyolc magántőkealapot.