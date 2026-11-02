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Újabb nagy gyárépítés bukhat el Magyarországon: 35 milliárd forintból hoznák ide Ázsiából, Orbán Viktorék 7,5 milliárdot adtak rá – most a Tiszán múlik, felfüggesztik-e a beruházást

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Egy többmilliárd forint értékű beruházás állhat le Gödöllőn. Helyi civilek a Hongene gödöllői vegyi üzemének építése ellen, mivel aggódnak a település biztonságos vízellátása, valamint az esetleges negatív környezeti hatások miatt. A csoport az üggyel kapcsolatban egy online petíciót is indított, amelynek célja a gyár építési munkálatainak leállítása és a projekt felülvizsgálata.
VG
2026.11.02, 17:53
Frissítve: 2026.11.02, 18:01
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A Gödőllői Civil Összefogás szerint a lakosság egészsége, a biztonságos vízellátás és az élhető környezet elsőbbséget élvez, ezért követelik a szingapúri Hongene Biotech 35 milliárd forintos beruházásának azonnali leállítását. A közösség szerint a veszélyes vegyi anyagokat is felhasználó gyógyszeralapanyag-gyártó üzem túlságosan közel helyezkedik el lakóterületekhez és oktatási intézményekhez.

Helyi civilek tiltakoznak a Hongene Biotech gyára ellen
Helyi civilek tiltakoznak a Hongene Biotech gyára ellen / (illusztráció) / Fotó: Hongene Biotech

Helyi civilek akadályoznák meg a Hongene Biotech gyárának megépülését

A tervezett üzemben gyógyszeripari alapanyagokat állítanának elő kémiai eljárásokkal, jelentős mennyiségű szerves oldószer és más vegyi anyag felhasználásával − olvasható a petícióban, amely szerint a beruházás lehetséges környezeti és egészségügyi következményeiről, a veszélyes anyagok kezeléséről, a kibocsátások ellenőrzéséről és az esetleges üzemzavarok hatásairól a lakosságnak joga van teljes körű, közérthető és ellenőrizhető tájékoztatást kapni.

A szervezők ezért a beruházás független szakértői értékelését és a környezethasználati engedély hatósági felülvizsgálatát követelik a kormány részére címzett kezdeményezésben.

A civilek számos aggályukat fogalmazták meg. Információik szerint az üzem tervezett vízigénye napi 396 ezer liter, miközben 300 ezer liter szennyvíz kerülne a közcsatornába, amelyből 279 ezer liter előkezelt technológiai szennyvíz lenne. Úgy vélik igazolni kell, hogy a vízfelhasználás aszályos időszakokban és a nyári csúcsfogyasztás mellett sem veszélyezteti a lakosság ellátását, illetve azt, hogy a csatornahálózat képes fogadni a többletterhelést. Bár az érvényes engedély vízvédelmi előírásokat és vízügyi szakvéleményt is tartalmaz, szükségesnek tartják a részletes vízföldtani vizsgálatok, monitoringtervek és a vegyszerkiömlések, tartályszivárgások, valamint a szennyezett oltóvíz elleni védelem számításainak megismerését. A telephely vízbázis-védelmi érintettségének esetleges változását is tisztázni kívánják.

A petíció szerzői aggódnak azért is, mert az üzemben több ezer tonna veszélyes vegyi anyagot használnának fel évente, köztük magzatkárosító vagy feltételezetten magzatkárosító, mérgező, maró, tűzveszélyes és a vízi élővilágra veszélyes vegyületeket is. Mivel az üzem lakóterületek és iskolák közelében épülne, különösen fontosnak tartják a levegő- és zajterhelés, a baleseti hatásterületek és a lakosságvédelmi intézkedések bemutatását.

Ezenkívül sürgetik a teljes környezeti hatástanulmány és mellékleteinek nyilvánosságra hozatalát, valamint a számítások és kockázatelemzések független szakértői vizsgálatát is. 

Álláspontjuk szerint a lakosság tájékoztatása nem korlátozódhat hivatali kifüggesztésekre és internetes közleményekre: az érintetteknek még a döntések előtt lehetőséget kell kapniuk a dokumentumok megismerésére és az érdemi véleménynyilvánításra. Hangsúlyozzák, hogy a munkahelyteremtés és a beruházás gazdasági előnyei nem helyettesíthetik a környezetvédelmi és egészségügyi biztonsági garanciákat.

A követelésekről bővebben

A civilek követelik továbbá egy lakossági fórum megszervezését is a beruházó, a hatóságok, a víziközmű-szolgáltató és független szakértők bevonásával. Mivel a projektet az előző kormány kiemelt beruházásnak minősítette és 7,49 milliárd forintos támogatásban részesítette a vonatkozó szerződés részleteire is kíváncsiak.

Mindemellett a telephely aktuális vízbázis-védelmi besorolásának tisztázását, az ehhez kapcsolódó térképek, dokumentumok és hatósági döntések közzétételét, szükség esetén az engedély feltételeinek felülvizsgálatát várják el.

Amennyiben a beruházás az adott helyszínen nem felelhet meg a környezetvédelmi és egészségügyi követelményeknek, az engedélyek visszavonását és a beruházás végleges leállítását kezdeményeznék.

Hangsúlyozzák, hogy Gödöllő és a környező települések lakosságának joga van megismerni a kockázatokat, a környezet és az ivóvízkészletek védelme pedig nem pártpolitikai kérdés. A beruházás szerintük kizárólag átlátható eljárás, független ellenőrzés és környezet biztonságának garantálása mellett folytatódhat.

Felülvizsgálatot ígért az országgyűlési képviselő

László Endre Márton az RTL Híradónak nyilatkozva felülvizsgálatot ígért a Gödöllőre tervezett gyógyszeralapanyag-gyártó üzemmel miatt, valamint hozzátette, hogy várja a helyi vízszolgáltató tájékoztatását arról, hogyan tervezik növelni a vízkapacitás. A sajtó munkatársai Gémesy Györgyöt, a település polgármesterét is felkeresték, azonban a politikus közölte, hogy kiemelt állami beruházásként nincs beleszólása az ügybe. 

Energiaválság

Energiaválság
2007 cikk
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Gödöllő
petíció
gyógyszeripar
beruházás

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