Újabb nagy gyárépítés bukhat el Magyarországon: 35 milliárd forintból hoznák ide Ázsiából, Orbán Viktorék 7,5 milliárdot adtak rá – most a Tiszán múlik, felfüggesztik-e a beruházást

A Gödőllői Civil Összefogás szerint a lakosság egészsége, a biztonságos vízellátás és az élhető környezet elsőbbséget élvez, ezért követelik a szingapúri Hongene Biotech 35 milliárd forintos beruházásának azonnali leállítását. A közösség szerint a veszélyes vegyi anyagokat is felhasználó gyógyszeralapanyag-gyártó üzem túlságosan közel helyezkedik el lakóterületekhez és oktatási intézményekhez.

Helyi civilek tiltakoznak a Hongene Biotech gyára ellen / (illusztráció) / Fotó: Hongene Biotech

Helyi civilek akadályoznák meg a Hongene Biotech gyárának megépülését

A tervezett üzemben gyógyszeripari alapanyagokat állítanának elő kémiai eljárásokkal, jelentős mennyiségű szerves oldószer és más vegyi anyag felhasználásával − olvasható a petícióban, amely szerint a beruházás lehetséges környezeti és egészségügyi következményeiről, a veszélyes anyagok kezeléséről, a kibocsátások ellenőrzéséről és az esetleges üzemzavarok hatásairól a lakosságnak joga van teljes körű, közérthető és ellenőrizhető tájékoztatást kapni.

A szervezők ezért a beruházás független szakértői értékelését és a környezethasználati engedély hatósági felülvizsgálatát követelik a kormány részére címzett kezdeményezésben.

A civilek számos aggályukat fogalmazták meg. Információik szerint az üzem tervezett vízigénye napi 396 ezer liter, miközben 300 ezer liter szennyvíz kerülne a közcsatornába, amelyből 279 ezer liter előkezelt technológiai szennyvíz lenne. Úgy vélik igazolni kell, hogy a vízfelhasználás aszályos időszakokban és a nyári csúcsfogyasztás mellett sem veszélyezteti a lakosság ellátását, illetve azt, hogy a csatornahálózat képes fogadni a többletterhelést. Bár az érvényes engedély vízvédelmi előírásokat és vízügyi szakvéleményt is tartalmaz, szükségesnek tartják a részletes vízföldtani vizsgálatok, monitoringtervek és a vegyszerkiömlések, tartályszivárgások, valamint a szennyezett oltóvíz elleni védelem számításainak megismerését. A telephely vízbázis-védelmi érintettségének esetleges változását is tisztázni kívánják.

A petíció szerzői aggódnak azért is, mert az üzemben több ezer tonna veszélyes vegyi anyagot használnának fel évente, köztük magzatkárosító vagy feltételezetten magzatkárosító, mérgező, maró, tűzveszélyes és a vízi élővilágra veszélyes vegyületeket is. Mivel az üzem lakóterületek és iskolák közelében épülne, különösen fontosnak tartják a levegő- és zajterhelés, a baleseti hatásterületek és a lakosságvédelmi intézkedések bemutatását.

Ezenkívül sürgetik a teljes környezeti hatástanulmány és mellékleteinek nyilvánosságra hozatalát, valamint a számítások és kockázatelemzések független szakértői vizsgálatát is.

Álláspontjuk szerint a lakosság tájékoztatása nem korlátozódhat hivatali kifüggesztésekre és internetes közleményekre: az érintetteknek még a döntések előtt lehetőséget kell kapniuk a dokumentumok megismerésére és az érdemi véleménynyilvánításra. Hangsúlyozzák, hogy a munkahelyteremtés és a beruházás gazdasági előnyei nem helyettesíthetik a környezetvédelmi és egészségügyi biztonsági garanciákat.