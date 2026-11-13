Itt a vége: nem épül meg a nagy gyár Magyarországon, az utolsó szálat is elvarrta a kormány – "Újabb jó hír"

Újabb fontos döntés született a Szolnokra tervezett kínai elektrolitgyár ügyében: a kormány megszüntette a beruházás kiemelt státuszát. Rost Andrea országgyűlési képviselő szerint ezzel hivatalosan is lezárult egy olyan ügy, amely hónapokon át foglalkoztatta a helyieket.

Nem épül meg a KunlunChem szolnoki gyára, amely eredetileg több tízmilliárd forintos fejlesztésként indult / Fotó: KunlunChem Hungary / Facebook

Megszűnt a Szolnokra tervezett kínai elektrolitgyár kiemelt beruházási státusza, erről Rost Andrea országgyűlési képviselő számolt be a Facebook-oldalán. A politikus szerint ezzel újabb fontos lépés történt annak érdekében, hogy a tervezett üzem ne valósuljon meg a város térségében.

Rost felidézte, hogy Magyar Péter szeptemberi szolnoki látogatásán egyértelműen kijelentette: Tisza-kormány alatt nem épül elektrolitgyár a városban. Néhány nappal később a beruházó is bejelentette, hogy visszalép a fejlesztéstől, most pedig a kormány hivatalosan is megszüntette a projekt kiemelt beruházási besorolását.

A képviselő külön köszönetet mondott azoknak a helyi civileknek és szolnoki lakosoknak, akik kezdettől fogva tiltakoztak a gyár ellen. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy sokan dolgoztak azért, hogy a térségben élők aggodalmait meghallják, és közös eredménynek nevezte a beruházás elmaradását.

Elbukott a gigászi gyárberuházás

A kínai KunlunChem Hungary 2025 elején jelentette be, hogy Magyarországon építené fel első gyárát. A vállalat összesen 100 millió eurót, az akkori árfolyamon több mint 38 milliárd forintot szánt a Szolnok és Abony közötti, 15 hektáros terület fejlesztésére.

A beruházás két ütemben valósult volna meg. Az első szakaszban egy mintegy 5000 négyzetméteres gyárépületet húztak volna fel, és körülbelül 50 új munkahelyet teremtettek volna. A második ütemmel együtt akár 120 embernek is munkát adhattak volna. A vállalat korábbi ígérete szerint az üzem jelentős iparűzésiadó-bevételt hozott volna Szolnoknak, és a város legnagyobb adófizetői közé kerülhetett volna.

A projekt azonban már a bejelentése után komoly helyi ellenállásba ütközött. A lakossági tiltakozás középpontjában az akkumulátoripari fejlesztésekkel kapcsolatos aggodalmak álltak. A beruházó korábban azzal érvelt, hogy a gyár működése nem igényelne földgázt, a technológiai folyamathoz pedig nem lenne szükség vízfelhasználásra. Az energiaigényét legfeljebb 2 megawattban határozta meg.