Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol a vállalat beépíthető és szabadon álló hűtőgépeket gyárt. Ezt a társaság még áprilisban közölte.

Búcsúzik a jászberényi Electrolux-gyár / Fotó: Szolnok TV

Erre azt követően került sor, hogy a háztartási gépeiről ismert svéd cég felülvizsgálta stratégiáját, majd a hatékonyság növelés érdekében költségcsökkentő intézkedésekről döntött.

Hamarosan búcsúzik a jászberényi Electrolux-gyár

A folyamat hátterében a hivatalos indoklás szerint a jelenlegi, kihívásokkal teli versenykörnyezet áll, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás és az egyre erősebb verseny határoznak meg.

Ez egy rendkívül nehéz döntés, megértjük, hogy ez milyen nehéz helyzetet teremt a munkatársainknak, akik éveken át dolgoztak a gyár és vállalatunk sikereiért. Jelenleg arra összpontosítunk, hogy egy olyan méltányos csomagról tárgyaljunk az Üzemi Tanáccsal és a szakszervezettel közösen, amely ösztönzi a dolgozókat a maradásban és támogatja őket a jövőbeni elhelyezkedésükben

– mondta Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatója.

A társaság a bejelentés után a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel együttműködve igyekezett támogatást biztosítani az érintett munkavállalóknak. Az Electrolux az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztályával is kapcsolatba lépett, valamint külső szakértő tanácsadót is bevont annak érdekében, hogy javítson az elbocsátott dolgozók munkaerőpiaci helyzetén.

Az Európai Unió élet- és munkakörülményekkel foglalkozó ügynöksége, a Eurofound adatbázisa szerint a jászberényi gyár bezárása mintegy 600 munkahely megszűnésével jár. Az intézkedés egy globális költségcsökkentési programhoz kapcsolódik, amelynek keretében 2025 szeptemberében világszerte nettó 250 munkahelyet szüntettek meg. A döntés a budapesti iroda értékesítési és marketing tevékenységeit nem érinti.

A telephely jövője

A vállalat közölte, hogy a meglévő gyártókapacitásokra támaszkodva, valamint külső partnereivel együttműködve továbbra is teljes mértékben ki tudja elégíteni a hűtőgépek iránti keresletet. A gyár bezárása előreláthatólag nem befolyásolja a szállítási határidőket, a termékek elérhetősége továbbra is zökkenőmentes marad az ügyfelek és a fogyasztók számára.

A telephely hasznosítására a vállalat vizsgálja a külső befektetők részére történő értékesítés lehetőségét, miközben az illetékes magyar hatóságokkal is egyeztetéseket folytat.

Az üzem egy 47,5 hektáros ipari területen helyezkedik el Jászberényben. Kiváló infrastrukturális adottságokkal bír, még saját vasúthálózati iparvágány-kapcsolattal is rendelkezik. A telephely energiaellátási kapacitás is jelentős, saját ivóvízkutakkal, valamint kommunális és ipari szennyvíztisztítóval is felszerelt.