Átmeneti intézkedéseket vezet be az Egészségügyi Minisztérium, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) a Kreon és Pangrol gyógyszerek esetében, a hasnyálmirigy elégtelen enzimtermelésére adott készítmények átmenetileg csak a kijelölt patikákban lesznek elérhetők – közölte a minisztérium.

Az érintett gyógyszerek átmenetileg a kijelölt gyógyszertárakban lesznek elérhetők/Fotó: Shutterstock

Átmenetileg csak a kijelölt gyógyszertárakban érhetőek el

A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a gyógyszerellátási helyzet alakulását, és együttműködnek az érintett gyártókkal, nagykereskedőkkel, orvosokkal és gyógyszerészekkel a szükséges készletek biztosítása érdekében.

A meghozott intézkedések azt szolgálják, hogy a társadalombiztosítási támogatásba befogadott magas lipáz enzim aktivitású pancreatin tartalmú gyógyszerekből rendelkezésre álló korlátozott készletek elsősorban a legsúlyosabb betegségben szenvedők kezelését biztosítsák.

Az érintett gyógyszerek átmenetileg kijelölt gyógyszertárakban lesznek elérhetők, amelyek listáját a NEAK és az OGYI a honlapján teszi közzé.

Ezeket a gyógyszereket elsősorban olyan betegek kezelésére alkalmazzák, akiknek a hasnyálmirigye nem termel elegendő emésztőenzimet. A készítmények nélkülözhetetlenek lehetnek többek között

a cisztás fibrózisban,

krónikus hasnyálmirigy-betegségben szenvedők,

illetve bizonyos hasnyálmirigyműtéten átesett betegek számára.

Az ellátási nehézség okai

Tudatták: a magyarországi ellátási nehézségek hátterében a Pangrol esetében hatóanyag-ellátási problémák, míg a Kreon esetében a több európai országot érintő gyártási kapacitáskorlátok és a megnövekedett kereslet állnak. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) tájékoztatása alapján a Kreon ellátásában 2027 első feléig további időszakos hiányok fordulhatnak elő. A probléma tehát nem kizárólag Magyarországot érinti, és megoldása részben a nemzetközi gyártási és szállítási kapacitások helyreállásától függ.

Közölték, hogy az átmeneti rendszerben az érintett készítmények az emelt vagy kiemelt társadalombiztosítási támogatásra jogosult betegek számára lesznek elérhetők. A gyógyszerekből egy alkalommal legfeljebb egyhavi kezeléshez szükséges mennyiség írható fel és adható ki, hogy a korlátozott készletekből minél több beteg folyamatos ellátása biztosítható legyen.