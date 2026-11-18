A gyógyszer, amit a beteg lát és a rendszer, amit soha: elképesztő számok a gyógyszerellátás kulisszái mögött
A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége 2026-ban ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A három évtizedes jubileum alkalmából november 18-án ünnepi konferenciát rendeztek a Magyar Tudományos Akadémián, amelynek középpontjában a gyógyszer-nagykereskedelem elmúlt harminc évének eredményei, a szakma fejlődése, valamint a biztonságos és folyamatos betegellátásban betöltött meghatározó szerepe állt.
A gyógyszerellátás közös felelősség
A jubileumi rendezvény lehetőséget teremtett arra is, hogy a résztvevők áttekintsék, milyen fejlődésen ment keresztül a hazai gyógyszer-nagykereskedelem az elmúlt három évtizedben, és hogyan vált a magyar gyógyszerellátási rendszer egyik meghatározó, európai színvonalú szereplőjévé. A szövetség tagvállalatai az elmúlt harminc évben a gyógyszerek folyamatos, biztonságos és hatékony eljuttatásában, valamint az egészségügyi ellátórendszer működésének támogatásában is fontos szerepet töltöttek be.
A konferencián a hazai gyógyszerellátási rendszer meghatározó szereplői mellett az Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének (GIRP) képviselői is részt vettek. A rendezvényen jelen voltak a gyógyszergyártói szervezetek, valamint a hatósági, szakmai és egészségpolitikai intézmények képviselői is. A sokoldalú szakmai jelenlét jól mutatta, hogy a biztonságos gyógyszerellátás közös felelősség, amelynek fenntartásához az ellátási lánc valamennyi szereplőjének együttműködésére szükség van.
A jubileumi eseményen ünnepi beszédet mondott Ilku Lívia, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, valamint Szepezdi Zsuzsanna, az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) vezetője.
Ilku Lívia beszédében kiemelte:
„Rendkívül összetett és hibátlan rendszernek kell működnie, hogy a magyar betegek akkor és ott kapják meg a gyógyszereiket, amikor és ahol kell. Ezekben a kihívásokkal teli időkben mutatkozik meg a GYNSZ felelőssége, ezért a helytállásért az egészségügyi minisztérium nevében köszönetet mondok önöknek.”
Szepezdi Zsuzsanna szerint a hazai gyógyszer-nagykereskedelem az elmúlt harminc évben sokat fejlődött, és magas színvonalú szakmai, valamint minőségbiztosítási rendszer alakult ki. Mint fogalmazott, a gyógyszerhiányok kezelése egyre nagyobb kihívást jelent, ezért különösen fontos a gyors és megfelelő információcsere. A cél az, hogy Magyarország tovább erősítse és stabilizálja szerepét a régió gyógyszerellátásában.
A gyógyszerellátás különösen felértékelődött az elmúlt években
A konferencia egyik fontos üzenete az volt, hogy a gyógyszer-nagykereskedelem jelentősége messze túlmutat a gyógyszerek fizikai eljuttatásán. A nagykereskedők az ellátási lánc meghatározó szereplőiként hozzájárulnak ahhoz, hogy a betegek számára szükséges készítmények megfelelő időben, megfelelő mennyiségben és biztonságos körülmények között elérhetőek legyenek. Ez a feladat különösen felértékelődött az elmúlt években, amikor a gyógyszerellátás szereplőinek számos új kihívással kellett szembenézniük.
Kaló Tamás, a GYNSZ elnökének előadásában elhangzott, hogy a gyógyszer-nagykereskedelmi ágazatnak meghatározó szerepe van abban, hogy a magyar lakosság az ország egész területén folyamatosan, biztonságosan és gyorsan hozzáférjen a szükséges gyógyszerekhez. A gyártók, gyógyszergyárak és kórházak közötti összekötő kapocsként a nagykereskedők biztosítják a szükséges készleteket, hozzájárulnak a gyógyszerbiztonság fenntartásához és a gyógyszerhiányok kezeléséhez, valamint aktívan támogatják a gyógyszertárak megújulását.
„Szövetségünk 1996-ban alakult, kilenc tagvállalatunk országszerte 34 logisztikai központból és átrakó raktárból több mint 2200 közforgalmú és közel 70 intézeti gyógyszertár, valamint több mint 150 kórház folyamatos ellátásáról gondoskodik. A nagykereskedők mintegy 500 gyártó több mint 15 ezer termékét kezelik, évente mintegy 400 millió doboz gyógyszert juttatva el a gyógyszertárakba és kórházakba. Gyógyszerszállító járműveink minden egyes nap mintegy 130 ezer kilométert tesznek meg, hogy az ország különböző pontjain működő gyógyszertárak és kórházak folyamatos ellátása biztosított legyen”
– fogalmazott Kaló Tamás, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke.
A nagykereskedők a gyógyszertárak fejlődésében is aktív szerepet vállaltak
Az elmúlt három évtizedben a gyógyszer-nagykereskedők a logisztikai feladatokon túl meghatározó szerepet vállaltak a hazai gyógyszertárak fejlődésében és megújulásában.
- A szoros szakmai együttműködés,
- a gyógyszertárak részére kialakított partnerprogramok,
- a digitalizációs és modernizációs megoldások,
- valamint a gyógyszertári fejlesztések támogatása egyaránt hozzájárultak a patikák megújulásához.
Több mint 35 milliárd forint fejlesztés a biztonságosabb ellátásért
A magas szolgáltatási színvonal mögött jelentős, folyamatos beruházás áll. A szektor szereplői az elmúlt öt évben több mint 35 milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre. Új, zöld mezős beruházással megvalósított logisztikai központok, automatizált magasraktárak és korszerű hűtött tárolókapacitások létesültek, a raktárépület 28 százalékkal, a raklapos tárhelyek száma 117 százalékkal, a hűtőkapacitás pedig 30 százalékkal emelkedett.
A modern gyógyszer-nagykereskedelem működésében egyre nagyobb szerepet kap a digitalizáció is. A valós idejű készletnyilvántartás, az elektronikus rendelés és a szállítmányok nyomon követése, valamint az automatizált raktári rendszerek egyaránt hozzájárulnak a gyorsabb, pontosabb és biztonságosabb gyógyszerellátáshoz.
Új kihívások
Az ágazat számos gazdasági és technológiai kihívással néz szembe. A növekvő működési, logisztikai és informatikai költségek mellett egyszerre kell felkészülnie a kiberbiztonsági kockázatokra, a munkaerőhiányra, az automatizációra és a fenntarthatósági követelményekre.
„Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évtizedek magas színvonalú és elkötelezett szakmai munkájával, folyamatos fejlesztéseinkkel és innovatív megoldásainkkal jelentősen hozzájárultunk ahhoz, hogy Magyarországon ma európai színvonalú gyógyszerellátási rendszer működik. A jubileum számunkra ugyanakkor nemcsak az elért eredmények ünnepe, hanem a jövő iránti felelősségünk megerősítése is. Közös küldetésünk változatlan: tovább erősíteni a magyar gyógyszerellátás biztonságát és folyamatosságát, hogy a szükséges gyógyszerek a jövőben is megfelelő időben eljussanak minden beteghez”
– összegezte Kaló Tamás.
A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége számára a jubileum nemcsak az elmúlt harminc év eredményeinek összegzését jelentette, hanem annak megerősítését is, hogy a gyógyszer-nagykereskedelem a jövőben is nélkülözhetetlen szereplője marad a magyar egészségügyi rendszernek. A következő években a változó szakmai, gazdasági és szabályozási környezet új feladatokat állíthat az ágazat elé, amelyekre a szereplőknek együtt kell megtalálniuk a megfelelő válaszokat.