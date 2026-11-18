A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége 2026-ban ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A három évtizedes jubileum alkalmából november 18-án ünnepi konferenciát rendeztek a Magyar Tudományos Akadémián, amelynek középpontjában a gyógyszer-nagykereskedelem elmúlt harminc évének eredményei, a szakma fejlődése, valamint a biztonságos és folyamatos betegellátásban betöltött meghatározó szerepe állt.

Így áll a hazai gyógyszerellátási rendszer/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A gyógyszerellátás közös felelősség

A jubileumi rendezvény lehetőséget teremtett arra is, hogy a résztvevők áttekintsék, milyen fejlődésen ment keresztül a hazai gyógyszer-nagykereskedelem az elmúlt három évtizedben, és hogyan vált a magyar gyógyszerellátási rendszer egyik meghatározó, európai színvonalú szereplőjévé. A szövetség tagvállalatai az elmúlt harminc évben a gyógyszerek folyamatos, biztonságos és hatékony eljuttatásában, valamint az egészségügyi ellátórendszer működésének támogatásában is fontos szerepet töltöttek be.

A konferencián a hazai gyógyszerellátási rendszer meghatározó szereplői mellett az Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének (GIRP) képviselői is részt vettek. A rendezvényen jelen voltak a gyógyszergyártói szervezetek, valamint a hatósági, szakmai és egészségpolitikai intézmények képviselői is. A sokoldalú szakmai jelenlét jól mutatta, hogy a biztonságos gyógyszerellátás közös felelősség, amelynek fenntartásához az ellátási lánc valamennyi szereplőjének együttműködésére szükség van.

A jubileumi eseményen ünnepi beszédet mondott Ilku Lívia, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, valamint Szepezdi Zsuzsanna, az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) vezetője.

Ilku Lívia beszédében kiemelte:

„Rendkívül összetett és hibátlan rendszernek kell működnie, hogy a magyar betegek akkor és ott kapják meg a gyógyszereiket, amikor és ahol kell. Ezekben a kihívásokkal teli időkben mutatkozik meg a GYNSZ felelőssége, ezért a helytállásért az egészségügyi minisztérium nevében köszönetet mondok önöknek.”

Szepezdi Zsuzsanna szerint a hazai gyógyszer-nagykereskedelem az elmúlt harminc évben sokat fejlődött, és magas színvonalú szakmai, valamint minőségbiztosítási rendszer alakult ki. Mint fogalmazott, a gyógyszerhiányok kezelése egyre nagyobb kihívást jelent, ezért különösen fontos a gyors és megfelelő információcsere. A cél az, hogy Magyarország tovább erősítse és stabilizálja szerepét a régió gyógyszerellátásában.