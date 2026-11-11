A Győri Audi ETO csak a kezdet lehet: alapjaiban rendülhet meg a magyar klubsportra épített finanszírozási rendszer
Akár a Győri Audi ETO fennmaradása is veszélybe kerülhet, ha a klub nem tud alkalmazkodni a megváltozott finanszírozási környezethez – erről beszélt a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász. A szakértő szerint a jelenlegi helyzet megértéséhez azt kell megvizsgálni, milyen gazdasági modell tette lehetővé, hogy a magyar csapat a világ női kézilabdázásának egyik meghatározó szereplőjévé váljon.
Szabados szerint a Győri ETO az előző kormány által működtetett sportfinanszírozási rendszer egyik legnagyobb haszonélvezője volt. Sikereit nem kizárólag piaci bevételek alapozták meg, hanem egy olyan támogatási környezet is, amely jelentős pénzügyi előnyöket biztosított számára. A sportközgazdász ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a győriek a rendelkezésükre álló forrásokat sportszakmai szempontból rendkívül eredményesen használták fel. A finanszírozási rendszer átalakításával azonban a korábbi gazdasági modell fenntarthatósága is megkérdőjeleződött.
A klub sikerei mögött hatalmas pénzügyi előny állt
A Győri Audi ETO a világ legnagyobb bevételű női kézilabdaklubjai közé tartozott. Szabados szerint ezért félrevezető lenne úgy bemutatni a történetét, mintha egy szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező magyar egyesület rendre legyőzte volna gazdagabb nyugat-európai riválisait. A klub pénzügyi hátterében jelentős szerepet játszottak azok a szponzorációs megállapodások, amelyek mögött nem feltétlenül hagyományos piaci megfontolások álltak, legalábbis egyes portálok szerint. Példaként említette az állami tulajdonú Start Garancia Zrt.-t, amely jelentős összeggel támogatta a győrieket. A Telex cikkére a klub közleményben reagált:
Emellett fontos szerepe volt a társaságiadó-kedvezményen alapuló tao-finanszírozásnak is. A női kézilabda-egyesület jelentős
- tao-
- és akadémiai
támogatásokban részesült, miközben az egyesület tulajdonában álló gazdasági társaság működéséhez is hozzájárult. Szabados szerint feltételezhető, hogy ezen keresztül a támogatási rendszerből származó források is segítették a professzionális csapat működését. A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a sikerekhez önmagában nem volt elegendő a pénz. A Veszprém férfi kézilabdacsapata hasonlóan kedvező finanszírozási környezetben működött, mégsem tudott olyan eredményességet felmutatni a Bajnokok Ligájában, mint a győriek.
Földindulás Győrben: megfelezhetik a sztárok fizetését, már szezon közben távozhatnak a játékosok – óriási bajban lehet a magyar kézilabda legsikeresebb BL-csapata
Súlyos pénzügyi válság fenyegetheti a magyar és az európai női kézilabda egyik legsikeresebb klubját. A Győri Audi ETO KC-nál drasztikus megszorítások jöhetnek, amelyek a világsztárok fizetését és a csapat jövőjét is érinthetik. A kialakult helyzet már külföldön is komoly visszhangot váltott ki, és akár az európai kézilabda erőviszonyait is átrendezheti.
Az ekho volt a Győri Audi ETO egyik legnagyobb versenyelőnye
A bevételek mellett a kiadási oldal is meghatározó szerepet játszott a Győri Audi ETO sikereiben. Szabados szerint a klub az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, vagyis az ekho egyik legnagyobb hazai haszonélvezője volt. Ez az adózási forma lehetővé tette, hogy a győriek rendkívül versenyképes nettó fizetéseket biztosítsanak a nemzetközi sztárjátékosoknak, miközben a teljes bérköltség lényegesen alacsonyabb maradt annál, mint amennyibe hasonló jövedelmek más országokban kerülhettek. A kedvező adózásnak köszönhetően
- norvég,
- dán
- és más
válogatottakban szereplő klasszisokat tudtak Magyarországra csábítani. A magas bevételek és az alacsonyabb bérterhek együttesen komoly versenyelőnyt jelentettek – emlékeztettet a közgazdász.
Éppen ezért jelent súlyos kihívást az ekho szabályainak megváltoztatása. A klubnak ugyanis ugyanazon játékoskeret fenntartása is jelentősen többe kerülhet, miközben a korábbi bevételek egy része bizonytalanná válik. Vagyis a győriek egyszerre szembesülhetnek a bevételek csökkenésével és a kiadások növekedésével. Kiemelte:
ebből egyértelműen következik, hogy az ETO korábbi működési modellje változatlan formában nem tartható fenn.
El kell engedni a sztárokat, de ez sem biztos, hogy megmenti a klubot
Ha a bevételek jelentősen visszaesnek, miközben a játékosokkal korábban megkötött szerződések továbbra is érvényben vannak, a klubnak alapvetően a keret átalakítása jelentheti a kiutat. Szabados szerint a győrieknek meg kell próbálniuk csökkenteni a fizetéseket, módosítani a szerződéseket, illetve elengedni azokat a klasszisokat, akiknek a bérezését már nem tudják vállalni. A sportközgazdász úgy véli, az ekho szabályainak megváltozása bizonyos esetekben jogi alapot is teremthet a szerződések felülvizsgálatához vagy megszüntetéséhez. Ennek lehetősége ugyanakkor az egyes megállapodások tartalmától is függ.
Mindez akár azt is eredményezheti, hogy a Bajnokok Ligája-győzelemért küzdő Győri Audi ETO a magyar bajnokság középmezőnyébe kerül. A kérdés azonban az, hogy a költségcsökkentés elegendő lenne-e a pénzügyi egyensúly helyreállításához. Szabados szerint erre jelenleg nem lehet biztos választ adni, mivel a helyzetet a korábbi évekből származó veszteségek is nehezíthetik. Ezek rendezése a megváltozott bevételi környezetben különösen problémás lehet. A sportközgazdász ezért azt sem zárja ki, hogy
a Győri Audi ETO puszta fennmaradása kerülhet veszélybe.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a klub belső pénzügyi helyzetéről nem áll rendelkezésre elegendő információ a csődveszély pontos megítéléséhez. A megszűnés tehát egy lehetséges, de korántsem elkerülhetetlen forgatókönyv.
Az Audi döntésén is múlhat a Győri ETO jövője
A klub pénzügyi jövőjében meghatározó szerepe lehet annak, hogyan alakul az együttműködés az Audival. A német autógyártó évtizedek óta támogatja a csapatot, kapcsolatuk pedig jóval a 2010 utáni sportfinanszírozási rendszer kialakulása előtt kezdődött. Szabados felhívta a figyelmet arra, hogy
az Audi szponzorációjának valódi piaci alapja is van. A vállalat győri jelenléte és a kézilabdacsapat nemzetközi ismertsége pedig egyaránt indokolhatja az együttműködést.
A sportközgazdász ugyanakkor úgy véli, hogy a szponzoráció korábbi mértékét politikai szempontok is befolyásolhatták. A legfontosabb kérdés ezért nem feltétlenül az, hogy az Audi hajlandó-e tovább támogatni a csapatot, hanem az, hogy mekkora összeggel.
Elképzelhető ugyanis, hogy a vállalat piaci alapon továbbra is értékesnek tartja az együttműködést, de a korábbinál kisebb hozzájárulást vállalna. Ráadásul ha a pénzügyi nehézségek miatt a klub elveszítené legjobb játékosait és meghatározó nemzetközi szerepét, az a szponzoráció üzleti értékét is csökkenthetné. Egy Bajnokok Ligája-győzelemért küzdő csapat egészen más reklámlehetőséget kínál, mint egy magyar középcsapat.
A Győri ETO csak az első lehet a sorban
A győriek esete messze túlmutat egyetlen sportegyesület problémáin – hívta fel a figyelmet. A magyar csapatsportok jelentős része az elmúlt másfél évtizedben olyan finanszírozási környezetben működött, amelyben az állami támogatások, a tao-források és az állami hátterű szponzorációk meghatározó szerepet játszottak. A rendszer számos klub számára lehetővé tette a korábbinál magasabb költségvetés kialakítását, ugyanakkor sok esetben az állami forrásoktól való függőséget is megerősítette. Most azok a szervezetek kerülhetnek különösen nehéz helyzetbe, amelyek nem rendelkeznek megfelelő tartalékokkal, és nem képesek piaci bevételekkel pótolni a kieső támogatásokat – tette hozzá. A szakértő szerint a hírek alapján a Győri ETO éppen azért lehet sérülékeny, mert nem rendelkezik olyan tartalékokkal, amelyekkel könnyen átvészelhetné az átmeneti időszakot.
A kormányzati segítség lehetősége is felmerül, Szabados azonban nem számít arra, hogy a korábban kiemelten támogatott klubok automatikusan külön mentőcsomaghoz jutnának. A sportközgazdász szerint az új finanszírozási rendszer célja nem az állami támogatások teljes megszüntetése, hanem azok átalakítása. A tao-finanszírozás például megmarad, és értékelése szerint a teljes támogatási keret összegében sem feltétlenül következik be csökkenés. Példaként a labdarúgás televíziós közvetítési jogainak finanszírozását említette:
a korábbi, évi 10 milliárd forintos MTVA-s szerződés összege 6 milliárdra csökkent, és elképzelhető, hogy a következő évben ez a konstrukció teljesen megszűnik.
Ez ugyanakkor átmeneti időszakot biztosít az érintetteknek, ami Szabados szerint arra utal, hogy a kormányzat nem akarja egyik napról a másikra ellehetetleníteni a magyar sportot. A szakértő ugyanakkor meglepődne, ha a Győri Audi ETO vagy más, hasonló helyzetbe kerülő egyesület külön, célzott állami segítséget kapna. Mint hangsúlyozta, a kormány nevében nem tud nyilatkozni, így egy ilyen döntés lehetőségét sem zárhatja ki. A következő időszakban ezért az lehet a döntő, hogy melyik klub képes a korábbinál nagyobb arányban saját piaci bevételekre támaszkodni, és melyik rendelkezik elegendő pénzügyi tartalékkal az átmenet átvészeléséhez.