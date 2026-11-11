A Győri Audi ETO csak a kezdet lehet: alapjaiban rendülhet meg a magyar klubsportra épített finanszírozási rendszer

Akár a Győri Audi ETO fennmaradása is veszélybe kerülhet, ha a klub nem tud alkalmazkodni a megváltozott finanszírozási környezethez – erről beszélt a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász. A szakértő szerint a jelenlegi helyzet megértéséhez azt kell megvizsgálni, milyen gazdasági modell tette lehetővé, hogy a magyar csapat a világ női kézilabdázásának egyik meghatározó szereplőjévé váljon.

A Győri Audi ETO KC második helyezett lett a 2025–2026-os női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti Final Fourjában / Fotó: AFP

Szabados szerint a Győri ETO az előző kormány által működtetett sportfinanszírozási rendszer egyik legnagyobb haszonélvezője volt. Sikereit nem kizárólag piaci bevételek alapozták meg, hanem egy olyan támogatási környezet is, amely jelentős pénzügyi előnyöket biztosított számára. A sportközgazdász ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a győriek a rendelkezésükre álló forrásokat sportszakmai szempontból rendkívül eredményesen használták fel. A finanszírozási rendszer átalakításával azonban a korábbi gazdasági modell fenntarthatósága is megkérdőjeleződött.

A klub sikerei mögött hatalmas pénzügyi előny állt

A Győri Audi ETO a világ legnagyobb bevételű női kézilabdaklubjai közé tartozott. Szabados szerint ezért félrevezető lenne úgy bemutatni a történetét, mintha egy szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező magyar egyesület rendre legyőzte volna gazdagabb nyugat-európai riválisait. A klub pénzügyi hátterében jelentős szerepet játszottak azok a szponzorációs megállapodások, amelyek mögött nem feltétlenül hagyományos piaci megfontolások álltak, legalábbis egyes portálok szerint. Példaként említette az állami tulajdonú Start Garancia Zrt.-t, amely jelentős összeggel támogatta a győrieket. A Telex cikkére a klub közleményben reagált:

Emellett fontos szerepe volt a társaságiadó-kedvezményen alapuló tao-finanszírozásnak is. A női kézilabda-egyesület jelentős

tao-

és akadémiai

támogatásokban részesült, miközben az egyesület tulajdonában álló gazdasági társaság működéséhez is hozzájárult. Szabados szerint feltételezhető, hogy ezen keresztül a támogatási rendszerből származó források is segítették a professzionális csapat működését. A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a sikerekhez önmagában nem volt elegendő a pénz. A Veszprém férfi kézilabdacsapata hasonlóan kedvező finanszírozási környezetben működött, mégsem tudott olyan eredményességet felmutatni a Bajnokok Ligájában, mint a győriek.

Földindulás Győrben: megfelezhetik a sztárok fizetését, már szezon közben távozhatnak a játékosok – óriási bajban lehet a magyar kézilabda legsikeresebb BL-csapata Súlyos pénzügyi válság fenyegetheti a magyar és az európai női kézilabda egyik legsikeresebb klubját. A Győri Audi ETO KC-nál drasztikus megszorítások jöhetnek, amelyek a világsztárok fizetését és a csapat jövőjét is érinthetik. A kialakult helyzet már külföldön is komoly visszhangot váltott ki, és akár az európai kézilabda erőviszonyait is átrendezheti.

Az ekho volt a Győri Audi ETO egyik legnagyobb versenyelőnye

A bevételek mellett a kiadási oldal is meghatározó szerepet játszott a Győri Audi ETO sikereiben. Szabados szerint a klub az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, vagyis az ekho egyik legnagyobb hazai haszonélvezője volt. Ez az adózási forma lehetővé tette, hogy a győriek rendkívül versenyképes nettó fizetéseket biztosítsanak a nemzetközi sztárjátékosoknak, miközben a teljes bérköltség lényegesen alacsonyabb maradt annál, mint amennyibe hasonló jövedelmek más országokban kerülhettek. A kedvező adózásnak köszönhetően

norvég,

dán

és más

válogatottakban szereplő klasszisokat tudtak Magyarországra csábítani. A magas bevételek és az alacsonyabb bérterhek együttesen komoly versenyelőnyt jelentettek – emlékeztettet a közgazdász.