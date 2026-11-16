Kimondták a Győri Audi ETO vezetői: tényleg csődbe mehet a világhírű magyar klub – már a játékosokon múlhat a megmenekülése

Reális veszély a Győri Audi ETO KC csődje, amennyiben a klubnak nem sikerül megállapodnia játékosaival a szerződések módosításáról, illetve a távozásukról. Erről Fata Edina, a női kézilabdacsapat ügyvezetője beszélt vasárnap este a Sport TV Harmadik félidő című műsorában, amelynek Görbicz Anita klubelnök is vendége volt – számolt be a Nemzeti Sport.

Már a játékosokon múlhat a Győri Audi ETO sorsa / Fotó: AFP

A klubvezetők elismerték, hogy rendkívül nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek, és komoly megszorítások nélkül még a jelenlegi idény befejezése is kérdésessé válhat. Fata Edina szerint előrehaladott tárgyalásokat folytatnak az önkormányzattal, a szponzorokkal, valamint a politikai döntéshozókkal is, de a helyzet rendezéséhez a játékoskeret átalakítására is szükség van.

A legnagyobb problémát a korábban megkötött, hosszú távú szerződések jelentik. Görbicz Anita elmondta, hogy több ilyen megállapodást örököltek, amelyekből nem tudnak egyik napról a másikra kilépni. A keret az elmúlt években jelentősen kibővült, részben azért, mert több játékos is gyermeket vállalt, és a pótlásukról gondoskodni kellett.

Már a játékosokon múlhat a Győri Audi ETO sorsa

A vezetőség már a nyáron felismerte a közelgő pénzügyi nehézségeket, ezért megpróbált egyeztetni a játékosok menedzsereivel, valamint más klubokkal a kölcsönadásokról. Ezekkel az ügyletekkel jelentős bérköltséget takaríthattak volna meg, a kézilabdázók azonban maradni szerettek volna.

A helyzet azóta tovább romlott, ráadásul a lehetséges vevők is tisztában vannak a győriek kiszolgáltatott helyzetével.

Fata szerint emiatt más klubok akár ingyen vagy jelentősen csökkentett kivásárlási összegért is megszerezhetik az ETO játékosait. A vezetőség már Per Johansson vezetőedzővel is egyeztetett arról, hogy szükség esetén elengedik azokat a kézilabdázókat, akikért más csapatok jelentkeznek.

A pénzügyi válság súlyosságát mutatja, hogy bár az októberi fizetéseket még maradéktalanul rendezték, a klubvezetők már nem biztosak abban, hogy december közepén is ugyanezt mondhatják majd. Fata Edina szerint még sikeres játékoseladások és kedvezően alakuló tárgyalások esetén is hiányozhat a klub teljes költségvetésének 10–20 százaléka az idény befejezéséhez. Arra a kérdésre, hogy valóban csődbe mehet-e az ETO, az ügyvezető egyértelművé tette: amennyiben a játékosokkal folytatott egyeztetések nem vezetnek eredményre, és a kézilabdázók nem működnek együtt a szükséges változtatásokban, akkor ez reális forgatókönyv.