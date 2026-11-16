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Kimondták a Győri Audi ETO vezetői: tényleg csődbe mehet a világhírű magyar klub – már a játékosokon múlhat a megmenekülése

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Minden eddiginél súlyosabb figyelmeztetés érkezett a magyar kézilabda egyik legsikeresebb klubjának jövőjéről. A győriek vezetése már nemcsak megszorításokról és játékoseladásokról beszél, hanem arról is, hogy a csapat fennmaradása kerülhet veszélybe. A Világgazdaságnak nyilatkozó sportközgazdász már napokkal ezelőtt figyelmeztetett erre a forgatókönyvre.
Zováthi Domokos
2026.11.16, 10:20
Frissítve: 2026.11.16, 10:23
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Reális veszély a Győri Audi ETO KC csődje, amennyiben a klubnak nem sikerül megállapodnia játékosaival a szerződések módosításáról, illetve a távozásukról. Erről Fata Edina, a női kézilabdacsapat ügyvezetője beszélt vasárnap este a Sport TV Harmadik félidő című műsorában, amelynek Görbicz Anita klubelnök is vendége volt – számolt be a Nemzeti Sport.

győri eto kézilabda
Már a játékosokon múlhat a Győri Audi ETO sorsa / Fotó: AFP

A klubvezetők elismerték, hogy rendkívül nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek, és komoly megszorítások nélkül még a jelenlegi idény befejezése is kérdésessé válhat. Fata Edina szerint előrehaladott tárgyalásokat folytatnak az önkormányzattal, a szponzorokkal, valamint a politikai döntéshozókkal is, de a helyzet rendezéséhez a játékoskeret átalakítására is szükség van.

A legnagyobb problémát a korábban megkötött, hosszú távú szerződések jelentik. Görbicz Anita elmondta, hogy több ilyen megállapodást örököltek, amelyekből nem tudnak egyik napról a másikra kilépni. A keret az elmúlt években jelentősen kibővült, részben azért, mert több játékos is gyermeket vállalt, és a pótlásukról gondoskodni kellett.

Már a játékosokon múlhat a Győri Audi ETO sorsa

A vezetőség már a nyáron felismerte a közelgő pénzügyi nehézségeket, ezért megpróbált egyeztetni a játékosok menedzsereivel, valamint más klubokkal a kölcsönadásokról. Ezekkel az ügyletekkel jelentős bérköltséget takaríthattak volna meg, a kézilabdázók azonban maradni szerettek volna.

 A helyzet azóta tovább romlott, ráadásul a lehetséges vevők is tisztában vannak a győriek kiszolgáltatott helyzetével.

 Fata szerint emiatt más klubok akár ingyen vagy jelentősen csökkentett kivásárlási összegért is megszerezhetik az ETO játékosait. A vezetőség már Per Johansson vezetőedzővel is egyeztetett arról, hogy szükség esetén elengedik azokat a kézilabdázókat, akikért más csapatok jelentkeznek.

A pénzügyi válság súlyosságát mutatja, hogy bár az októberi fizetéseket még maradéktalanul rendezték, a klubvezetők már nem biztosak abban, hogy december közepén is ugyanezt mondhatják majd. Fata Edina szerint még sikeres játékoseladások és kedvezően alakuló tárgyalások esetén is hiányozhat a klub teljes költségvetésének 10–20 százaléka az idény befejezéséhez. Arra a kérdésre, hogy valóban csődbe mehet-e az ETO, az ügyvezető egyértelművé tette: amennyiben a játékosokkal folytatott egyeztetések nem vezetnek eredményre, és a kézilabdázók nem működnek együtt a szükséges változtatásokban, akkor ez reális forgatókönyv.

győri eto kézilabda
A Győri Audi ETO KC második helyezett lett a 2025–2026-os női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti Final Fourjában / Fotó: AFP

A Világgazdaságnak már napokkal ezelőtt figyelmeztettek a csődveszélyre

A mostani bejelentés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a Világgazdaság korábbi cikkében Szabados Gábor sportközgazdász már arról beszélt, hogy akár a Győri Audi ETO fennmaradása is veszélybe kerülhet a magyar sportfinanszírozási rendszer átalakulása miatt. A szakértő szerint a klub korábbi sikereit nem kizárólag piaci bevételek tették lehetővé. A jelentős szponzori és állami hátterű támogatások, valamint a kedvező adózási feltételek együttesen olyan pénzügyi előnyt biztosítottak a győrieknek, amelynek segítségével a világ legjobb játékosait tudták szerződtetni.

A korábbi finanszírozási modell megváltozásával azonban egyszerre csökkenhetnek a bevételek és emelkedhetnek a bérköltségek. Szabados már akkor hangsúlyozta, hogy

  • a klubnak el kell engednie egyes sztárjátékosait,
  • módosítania kell a szerződéseket,
  • és jelentősen csökkentenie kell a kiadásait.

A sportközgazdász ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy önmagában a költségcsökkentés sem feltétlenül elegendő a pénzügyi egyensúly helyreállításához. A klub belső gazdálkodásának pontos ismerete nélkül nem lehetett megállapítani, mennyire közvetlen a csődveszély. A vasárnapi vezetői nyilatkozatok most megerősítették, hogy a legsúlyosabb forgatókönyvvel is számolni kell: a Sport TV műsorában Éles József, a Veszprémi KKFT igazgatója szintén arra figyelmeztetett, hogy a korábbi támogatási rendszer hirtelen átalakítása az egész magyar kézilabdát súlyosan érintheti. Szerinte a kluboknak időre lenne szükségük ahhoz, hogy a kieső forrásokat piaci szponzorációval pótolják.

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