Hadházy Ákos nekiment Kapitány Istvánnak: vagy nem mond igazat a miniszter, vagy a kormány felkészületlen
Újabb politikai vita bontakozott ki a lakossági energiatámogatások jövője körül, miután Kapitány István a kormányzati tervekről beszélt. Hadházy Ákos szerint a gazdasági és energetikai miniszter kijelentése súlyos problémára mutat rá, függetlenül attól, hogy igazat mondott-e.
Hadházy Ákos: Kapitány valószínűleg hazudott
A volt országgyűlési képviselő a Facebookon reagált Kapitány István hétfői nyilatkozatára, amelyben a gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy a tárcánál nem dolgoztak érdemben a rezsicsökkentés szociális alapú átalakításán. A volt országgyűlési képviselő szerint a kijelentés komoly problémát jelez, és két lehetséges magyarázatot lát a történtekre.
„Valószínűleg nyíltan hazudott, ami baj. De ha igazat mondott, az még nagyobb baj” – fogalmazott Hadházy, aki ezzel arra utalt, hogy szerinte egyik esetben sem megnyugtató a miniszter közlése. Ha ugyanis Kapitány István nem mondott igazat, az a nyilatkozat hitelességét kérdőjelezi meg. Ha viszont valóban nincs semmilyen kidolgozott elképzelés a támogatási rendszer átalakítására, az a kormányzati felkészültség hiányára utalhat.
Kapitány István a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában beszélt a rezsicsökkentés jövőjéről. Benyó Rita műsorvezető azt vetette fel, hogy az otthonok megfelelő mértékű energetikai korszerűsítése után indokolt lehet-e a jelenlegi rendszer megváltoztatása, illetve a támogatások célzottabbá tétele.
A miniszter erre azt válaszolta, hogy jelenleg nem a rezsicsökkentés átalakítása van a kormányzati munka középpontjában. A célzottabb támogatási rendszerre vonatkozó felvetésre pedig úgy reagált: „Ez nem felel meg a tényeknek.”
Hozzátette, hogy a minisztérium nem dolgozott a rezsicsökkentés szociális alapú átalakításán.
A nyilatkozat azért is kapott különös figyelmet, mert korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a tárcán belül nézeteltérés alakulhatott ki a rezsicsökkentés jövőjéről. Kapitány István a rádióinterjúban azt is cáfolta, hogy Tótth András államtitkár távozása összefüggött volna a támogatási rendszer átalakításával. Saját lemondásáról szóló híreket szintén visszautasította.
A gazdasági és energetikai miniszter szerint a kormány elsődleges feladata jelenleg az, hogy megfizethetőbb energiaellátást teremtsen Magyarországon. Ennek részeként szélerőművek és energiatárolók fejlesztését szorgalmazza. A szélerőmű-tenderrel 2030-ig 4000 megawattnyi kapacitást céloznának meg, az energiatárolók teljesítményét pedig a jelenlegi 1000 megawattról 3000-4000 megawattra emelnék.
A lakossági energiafogyasztás szempontjából az otthonok korszerűsítése is fontos elem. A Wekerle Plusz Program első körben 120 ezer lakás energetikai felújítását célozza, és megfelelő igény esetén további forrásokat is biztosíthatnak.
A rendszer jövője szempontjából éppen ez az egyik lényeges kérdés: a lakóingatlanok energiahatékonyságának javítása hosszabb távon mérsékelheti a háztartások energiaigényét. A hétfői miniszteri nyilatkozat alapján azonban egyelőre nem készült konkrét minisztériumi terv arra, hogy a jelenlegi rezsicsökkentést szociális szempontok szerint alakítsák át.
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A rezsicsökkentés átalakításáról szóló híresztelésekre is reagált a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertette a 120 ezer otthont célzó korszerűsítési elképzeléseket.