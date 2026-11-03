Hadházy Ákos nekiment Kapitány Istvánnak: vagy nem mond igazat a miniszter, vagy a kormány felkészületlen

Újabb politikai vita bontakozott ki a lakossági energiatámogatások jövője körül, miután Kapitány István a kormányzati tervekről beszélt. Hadházy Ákos szerint a gazdasági és energetikai miniszter kijelentése súlyos problémára mutat rá, függetlenül attól, hogy igazat mondott-e.

Hadházy Ákos élesen bírálta a gazdasági és energetikai miniszter legutóbbi nyilatkozatát / Fotó: AFP

Hadházy Ákos: Kapitány valószínűleg hazudott

A volt országgyűlési képviselő a Facebookon reagált Kapitány István hétfői nyilatkozatára, amelyben a gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy a tárcánál nem dolgoztak érdemben a rezsicsökkentés szociális alapú átalakításán. A volt országgyűlési képviselő szerint a kijelentés komoly problémát jelez, és két lehetséges magyarázatot lát a történtekre.

„Valószínűleg nyíltan hazudott, ami baj. De ha igazat mondott, az még nagyobb baj” – fogalmazott Hadházy, aki ezzel arra utalt, hogy szerinte egyik esetben sem megnyugtató a miniszter közlése. Ha ugyanis Kapitány István nem mondott igazat, az a nyilatkozat hitelességét kérdőjelezi meg. Ha viszont valóban nincs semmilyen kidolgozott elképzelés a támogatási rendszer átalakítására, az a kormányzati felkészültség hiányára utalhat.

Kapitány István a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában beszélt a rezsicsökkentés jövőjéről. Benyó Rita műsorvezető azt vetette fel, hogy az otthonok megfelelő mértékű energetikai korszerűsítése után indokolt lehet-e a jelenlegi rendszer megváltoztatása, illetve a támogatások célzottabbá tétele.

A miniszter erre azt válaszolta, hogy jelenleg nem a rezsicsökkentés átalakítása van a kormányzati munka középpontjában. A célzottabb támogatási rendszerre vonatkozó felvetésre pedig úgy reagált: „Ez nem felel meg a tényeknek.”

Hozzátette, hogy a minisztérium nem dolgozott a rezsicsökkentés szociális alapú átalakításán.

A nyilatkozat azért is kapott különös figyelmet, mert korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a tárcán belül nézeteltérés alakulhatott ki a rezsicsökkentés jövőjéről. Kapitány István a rádióinterjúban azt is cáfolta, hogy Tótth András államtitkár távozása összefüggött volna a támogatási rendszer átalakításával. Saját lemondásáról szóló híreket szintén visszautasította.