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Hadházy Ákos nekiment Kapitány Istvánnak: vagy nem mond igazat a miniszter, vagy a kormány felkészületlen

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A rezsicsökkentés jövője ismét politikai vitát váltott ki, miután a kormány egyik meghatározó gazdasági szereplője a tervekről beszélt. Hadházy Ákos szerint a miniszter szavai kétféleképpen értelmezhetők, és egyik lehetőség sem megnyugtató.
VG
2026.11.03, 13:57
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Újabb politikai vita bontakozott ki a lakossági energiatámogatások jövője körül, miután Kapitány István a kormányzati tervekről beszélt. Hadházy Ákos szerint a gazdasági és energetikai miniszter kijelentése súlyos problémára mutat rá, függetlenül attól, hogy igazat mondott-e.

Vitézy Dávid, Kapitány István hadházy Ákos
Hadházy Ákos élesen bírálta a gazdasági és energetikai miniszter legutóbbi nyilatkozatát / Fotó: AFP

Hadházy Ákos: Kapitány valószínűleg hazudott

A volt országgyűlési képviselő a Facebookon reagált Kapitány István hétfői nyilatkozatára, amelyben a gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy a tárcánál nem dolgoztak érdemben a rezsicsökkentés szociális alapú átalakításán. A volt országgyűlési képviselő szerint a kijelentés komoly problémát jelez, és két lehetséges magyarázatot lát a történtekre.

„Valószínűleg nyíltan hazudott, ami baj. De ha igazat mondott, az még nagyobb baj” – fogalmazott Hadházy, aki ezzel arra utalt, hogy szerinte egyik esetben sem megnyugtató a miniszter közlése. Ha ugyanis Kapitány István nem mondott igazat, az a nyilatkozat hitelességét kérdőjelezi meg. Ha viszont valóban nincs semmilyen kidolgozott elképzelés a támogatási rendszer átalakítására, az a kormányzati felkészültség hiányára utalhat.

Kapitány István a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában beszélt a rezsicsökkentés jövőjéről. Benyó Rita műsorvezető azt vetette fel, hogy az otthonok megfelelő mértékű energetikai korszerűsítése után indokolt lehet-e a jelenlegi rendszer megváltoztatása, illetve a támogatások célzottabbá tétele.

A miniszter erre azt válaszolta, hogy jelenleg nem a rezsicsökkentés átalakítása van a kormányzati munka középpontjában. A célzottabb támogatási rendszerre vonatkozó felvetésre pedig úgy reagált: „Ez nem felel meg a tényeknek.” 

Hozzátette, hogy a minisztérium nem dolgozott a rezsicsökkentés szociális alapú átalakításán.

A nyilatkozat azért is kapott különös figyelmet, mert korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a tárcán belül nézeteltérés alakulhatott ki a rezsicsökkentés jövőjéről. Kapitány István a rádióinterjúban azt is cáfolta, hogy Tótth András államtitkár távozása összefüggött volna a támogatási rendszer átalakításával. Saját lemondásáról szóló híreket szintén visszautasította.

A gazdasági és energetikai miniszter szerint a kormány elsődleges feladata jelenleg az, hogy megfizethetőbb energiaellátást teremtsen Magyarországon. Ennek részeként szélerőművek és energiatárolók fejlesztését szorgalmazza. A szélerőmű-tenderrel 2030-ig 4000 megawattnyi kapacitást céloznának meg, az energiatárolók teljesítményét pedig a jelenlegi 1000 megawattról 3000-4000 megawattra emelnék.

A lakossági energiafogyasztás szempontjából az otthonok korszerűsítése is fontos elem. A Wekerle Plusz Program első körben 120 ezer lakás energetikai felújítását célozza, és megfelelő igény esetén további forrásokat is biztosíthatnak.

A rendszer jövője szempontjából éppen ez az egyik lényeges kérdés: a lakóingatlanok energiahatékonyságának javítása hosszabb távon mérsékelheti a háztartások energiaigényét. A hétfői miniszteri nyilatkozat alapján azonban egyelőre nem készült konkrét minisztériumi terv arra, hogy a jelenlegi rezsicsökkentést szociális szempontok szerint alakítsák át.

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A rezsicsökkentés átalakításáról szóló híresztelésekre is reagált a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertette a 120 ezer otthont célzó korszerűsítési elképzeléseket.

 

Energiaválság

Energiaválság
2007 cikk

 

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