Havária Alap: több száz milliárdot söpör be a kormány, a közlekedésre jut a legnagyobb teher – közben 144 milliárdot meg szétosztanak
Jelentős költségvetési átrendezésről döntött a Magyar Péter vezette kabinet: összesen 300 milliárd forintos befizetési kötelezettséget osztott szét a minisztériumok és más költségvetési fejezetek között. A Magyar Közlöny szerda esti számában megjelent határozatból az is kiderült, hogy a kormány ezzel párhuzamosan közel 144 milliárd forintot csoportosít át a Havária Alapból. A pénz három területre, a mezőgazdasági károk enyhítésére, a villamosenergia-termelés rendszerbiztonsági feladatainak finanszírozására és a köznevelés támogatására jut.
A november 11-én kihirdetett 1375/2026. (XI. 11.) kormányhatározat a 2026-os költségvetési törvényben már előírt befizetési kötelezettség fejezetenkénti felosztását tartalmazza. A Magyar Közlöny kiderül, hogy a 300 milliárd forintot húsz költségvetési fejezet között osztották szét. A legnagyobb összegű befizetési kötelezettséget a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kapta, de jelentős tétel jutott a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási területre is.
A határozat szerint
- a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fejezetét 81,144 milliárd forintos befizetési kötelezettség terheli. Ez önmagában a teljes összeg több mint negyedét jelenti.
- A Gazdasági és Energetikai Minisztériumra 53,116 milliárd forint jutott,
- az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetére pedig további 44 milliárd forint.
- Az egészségügyi tárca 25,914 milliárd,
- az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium 17,130 milliárd forintos kötelezettséget kapott.
- Az állami beruházások fejezetének 14,429 milliárd,
- a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak 12,786 milliárd forintot kell befizetnie.
- A Miniszterelnökségre 11,444 milliárd,
- a Külügyminisztériumra 11,430 milliárd forint jutott.
- A Pénzügyminisztérium kötelezettsége 6,658 milliárd forint.
A felsoroltak közül az öt legnagyobb tétel együttesen meghaladja a 221 milliárd forintot, vagyis a teljes befizetési kötelezettség közel háromnegyedét teszi ki. Fontos ugyanakkor, hogy a határozat a korábban törvényben meghatározott befizetés elosztásáról rendelkezik. Önmagában nem részletezi, hogy az egyes tárcák pontosan mely programokból vagy kiadásokból teremtik elő az összegeket.
Közel 144 milliárd forintot vesznek ki a Havária Alapból
A kormányhatározat másik része 143 milliárd 970 millió 792 ezer 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a központi költségvetés Havária Alapjának terhére. A forrás három cél között oszlik meg. A legnagyobb összeget, 80 milliárd forintot a Nemzeti agrárkár-enyhítés előirányzata kapja az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium fejezetében.
További 41,4 milliárd forintot fordítanak a villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésére. Ez a Gazdasági és Energetikai Minisztérium költségvetési fejezetében jelenik meg. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium pedig 22,571 milliárd forintot kap köznevelési célú humánszolgáltatási és működési támogatásra. A Magyar Közlöny szerint az átcsoportosítás egyszeri, a 2026-os költségvetési évre vonatkozik. A végrehajtásért a pénzügyminiszter felel, a határidő azonnali.