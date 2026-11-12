Havária Alap: több száz milliárdot söpör be a kormány, a közlekedésre jut a legnagyobb teher – közben 144 milliárdot meg szétosztanak

Jelentős költségvetési átrendezésről döntött a Magyar Péter vezette kabinet: összesen 300 milliárd forintos befizetési kötelezettséget osztott szét a minisztériumok és más költségvetési fejezetek között. A Magyar Közlöny szerda esti számában megjelent határozatból az is kiderült, hogy a kormány ezzel párhuzamosan közel 144 milliárd forintot csoportosít át a Havária Alapból. A pénz három területre, a mezőgazdasági károk enyhítésére, a villamosenergia-termelés rendszerbiztonsági feladatainak finanszírozására és a köznevelés támogatására jut.

Havária Alap: több száz milliárdot kér be a kormány, a közlekedésre jutott a legnagyobb teher – közben 144 milliárdot osztanak szét / Fotó: NurPhoto via AFP

A november 11-én kihirdetett 1375/2026. (XI. 11.) kormányhatározat a 2026-os költségvetési törvényben már előírt befizetési kötelezettség fejezetenkénti felosztását tartalmazza. A Magyar Közlöny kiderül, hogy a 300 milliárd forintot húsz költségvetési fejezet között osztották szét. A legnagyobb összegű befizetési kötelezettséget a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kapta, de jelentős tétel jutott a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási területre is.

A határozat szerint

a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fejezetét 81,144 milliárd forintos befizetési kötelezettség terheli. Ez önmagában a teljes összeg több mint negyedét jelenti.

A Gazdasági és Energetikai Minisztériumra 53,116 milliárd forint jutott,

az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetére pedig további 44 milliárd forint.

Az egészségügyi tárca 25,914 milliárd,

az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium 17,130 milliárd forintos kötelezettséget kapott.

Az állami beruházások fejezetének 14,429 milliárd,

a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak 12,786 milliárd forintot kell befizetnie.

A Miniszterelnökségre 11,444 milliárd,

a Külügyminisztériumra 11,430 milliárd forint jutott.

A Pénzügyminisztérium kötelezettsége 6,658 milliárd forint.

A felsoroltak közül az öt legnagyobb tétel együttesen meghaladja a 221 milliárd forintot, vagyis a teljes befizetési kötelezettség közel háromnegyedét teszi ki. Fontos ugyanakkor, hogy a határozat a korábban törvényben meghatározott befizetés elosztásáról rendelkezik. Önmagában nem részletezi, hogy az egyes tárcák pontosan mely programokból vagy kiadásokból teremtik elő az összegeket.