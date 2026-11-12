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Havária Alap: több száz milliárdot söpör be a kormány, a közlekedésre jut a legnagyobb teher – közben 144 milliárdot meg szétosztanak

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Több száz milliárd forint sorsáról rendelkezett a Magyar Péter vezette kormány a Magyar Közlöny legfrissebb számában: a kabinet meghatározta, mekkora befizetési kötelezettség jut az egyes minisztériumokra és költségvetési fejezetekre. Miközben a közlekedési tárcára különösen nagy teher hárul, a Havária Alapból is jelentős összeget mozgatnak meg, többek között mezőgazdasági kárenyhítésre, az energiaellátás biztonságára és köznevelési támogatásra.
VG
2026.11.12, 14:57
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Jelentős költségvetési átrendezésről döntött a Magyar Péter vezette kabinet: összesen 300 milliárd forintos befizetési kötelezettséget osztott szét a minisztériumok és más költségvetési fejezetek között. A Magyar Közlöny szerda esti számában megjelent határozatból az is kiderült, hogy a kormány ezzel párhuzamosan közel 144 milliárd forintot csoportosít át a Havária Alapból. A pénz három területre, a mezőgazdasági károk enyhítésére, a villamosenergia-termelés rendszerbiztonsági feladatainak finanszírozására és a köznevelés támogatására jut.

Havária Alap: több száz milliárdot kér be a kormány, a közlekedésre jutott a legnagyobb teher – közben 144 milliárdot osztanak szét
Havária Alap: több száz milliárdot kér be a kormány, a közlekedésre jutott a legnagyobb teher – közben 144 milliárdot osztanak szét / Fotó: NurPhoto via AFP

A november 11-én kihirdetett 1375/2026. (XI. 11.) kormányhatározat a 2026-os költségvetési törvényben már előírt befizetési kötelezettség fejezetenkénti felosztását tartalmazza. A Magyar Közlöny kiderül, hogy a 300 milliárd forintot húsz költségvetési fejezet között osztották szét. A legnagyobb összegű befizetési kötelezettséget a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kapta, de jelentős tétel jutott a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási területre is.

A határozat szerint 

  • a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fejezetét 81,144 milliárd forintos befizetési kötelezettség terheli. Ez önmagában a teljes összeg több mint negyedét jelenti.
  • A Gazdasági és Energetikai Minisztériumra 53,116 milliárd forint jutott, 
  • az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetére pedig további 44 milliárd forint.
  • Az egészségügyi tárca 25,914 milliárd, 
  • az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium 17,130 milliárd forintos kötelezettséget kapott. 
  • Az állami beruházások fejezetének 14,429 milliárd, 
  • a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak 12,786 milliárd forintot kell befizetnie.
  • A Miniszterelnökségre 11,444 milliárd, 
  • a Külügyminisztériumra 11,430 milliárd forint jutott. 
  • A Pénzügyminisztérium kötelezettsége 6,658 milliárd forint.

A felsoroltak közül az öt legnagyobb tétel együttesen meghaladja a 221 milliárd forintot, vagyis a teljes befizetési kötelezettség közel háromnegyedét teszi ki. Fontos ugyanakkor, hogy a határozat a korábban törvényben meghatározott befizetés elosztásáról rendelkezik. Önmagában nem részletezi, hogy az egyes tárcák pontosan mely programokból vagy kiadásokból teremtik elő az összegeket.

Közel 144 milliárd forintot vesznek ki a Havária Alapból

A kormányhatározat másik része 143 milliárd 970 millió 792 ezer 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a központi költségvetés Havária Alapjának terhére. A forrás három cél között oszlik meg. A legnagyobb összeget, 80 milliárd forintot a Nemzeti agrárkár-enyhítés előirányzata kapja az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium fejezetében.

További 41,4 milliárd forintot fordítanak a villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésére. Ez a Gazdasági és Energetikai Minisztérium költségvetési fejezetében jelenik meg. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium pedig 22,571 milliárd forintot kap köznevelési célú humánszolgáltatási és működési támogatásra. A Magyar Közlöny szerint az átcsoportosítás egyszeri, a 2026-os költségvetési évre vonatkozik. A végrehajtásért a pénzügyminiszter felel, a határidő azonnali.

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