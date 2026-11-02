Erről kevesen tudnak: 20 millió forintos házfelújítási program indult mától, ezekre az épületekre lehet benyújtani a pályázatot – Kapitány István nagy dobására még várni kell
Akár 20 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak november 2-től az ingatlantulajdonosok Magyarországon, de a lehetőség nem minden régi házra vonatkozik. Az új házfelújítási programban a támogatás az építési költségek jelentős részét fedezheti, ugyanakkor a pályázóknak több fontos feltételt is teljesíteniük kell.
November 2-án megjelenik a Népi Építészeti Program legújabb felhívása, melynek keretében akár 20 millió forintos támogatást is igényelhetnek a megfelelő védelem alatt álló ingatlanok felújítására. A lehetőség magánszemélyek, önkormányzatok és jogi személyek számára egyaránt nyitott, a támogatási kérelmek benyújtására pedig 2027. január 3-ig lesz lehetőség.
Akár 20 millió forint járhat a házfelújításra
A pályázat kétféle tevékenységre biztosít vissza nem térítendő támogatást. A felújítást megelőző szakmai dokumentáció elkészítésére 500 ezer és 2 millió forint közötti összeg igényelhető, míg
a már megfelelően előkészített épületek felújítására 500 ezer és 20 millió forint között lehet pályázni.
A támogatás veszélyelhárításra, állagmegóvásra, valamint az épületek részleges vagy teljes helyreállítására szolgál. A program a hagyományos építési technikák megőrzését is ösztönzi, így nem általános lakáskorszerűsítési támogatásról van szó.
A támogatási arány ugyanakkor a pályázó személyétől is függ:
- magánszemélyek, önkormányzatok és tájházak esetében a költségek legfeljebb 80 százaléka fedezhető;
- más pályázóknál, például egyéb jogi személyeknél legfeljebb 50 százalékos támogatási arány érvényes;
- veszélyeztetett tájházaknál a támogatás kivételesen a költségek 90 százalékát is elérheti.
Ez azt jelenti, hogy egy magánszemély például egy 25 millió forintos, támogatható felújításnál akár 20 millió forint támogatást is kaphat, miközben legalább 5 millió forintot saját forrásból kell biztosítania. A maximális támogatás azonban nem automatikus, annak összegéről a bírálóbizottság dönt.
Nem minden régi parasztházra lehet igényelni
Fontos megkötés, hogy önmagában az ingatlan kora vagy hagyományos építészeti jellege nem elegendő a támogatás megszerzéséhez. A program kizárólag a meghatározott örökségvédelmi vagy helyi védelem alatt álló népi építészeti emlékekre vonatkozik. Bizonyos esetekben a települési önkormányzat a tulajdonos hozzájárulásával olyan építmények helyreállítására is pályázhat, melyek a hagyományos falukép megőrzésében játszanak szerepet.
A felújítási kérelemhez megfelelő szakmai előkészítés szükséges. Amennyiben a tervezett munkálatok megkövetelik, az örökségvédelmi vagy építési engedélyt, illetve a településképi eljárásban hozott döntést is csatolni kell.
A kérelmek benyújtási határideje 2027. január 3., 23 óra 59 perc., a jelentkezés kizárólag elektronikus úton, a nepiprogram.hu oldalon történhet, ahol november 2-től elérhetők a részletes pályázati dokumentumok.
A kiírásra ezúttal 63 napot biztosítanak, figyelembe véve az év végi ünnepnapokat és a hivatali leállásokat. A kérelmezőknek ugyanakkor különösen érdemes ügyelniük a dokumentáció pontosságára, mert hiánypótlásra mindössze egyetlen alkalommal lesz lehetőség.
Kapitány István nagy dobására még várni kell
A november 2-án induló Népi Építészeti Program mellett egy jóval szélesebb körű otthonfelújítási támogatásra is készül a kormány, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Wekerle+ programjára azonban még hónapokat kell várni. A 2027 és 2030 között rendelkezésre álló 633 milliárd forintos keretből több mint 120 ezer magyarországi otthon energetikai korszerűsítését tervezik.
A Wekerle+ Családi Ház Program 2027 februárjában indul, amelyben családi házak, sor- és ikerházak, valamint kisebb társasházak egyedi fűtésű lakásainak felújítására legfeljebb 15 millió forintos, 15 éves futamidejű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt lehet igényelni.
A rosszabb energetikai állapotú ingatlanoknál a hitelösszeg 30–50 százaléka vissza nem térítendő támogatás lehet, az elvárt önerő pedig 5 százalék, legfeljebb 500 ezer forint.
Márciusban a társasházi és panelprogram is elindulhat, előbbinél lakásonként legfeljebb 5 millió, utóbbinál 4 millió forintos kamatmentes hitellel, 200 ezer forintos önerő mellett. A támogatások feltétele legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítás, amelyet energetikai tanúsítványokkal kell igazolni, a pénz pedig többek között szigetelésre, nyílászárócserére és fűtéskorszerűsítésre fordítható.