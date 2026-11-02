Akár 20 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak november 2-től az ingatlantulajdonosok Magyarországon, de a lehetőség nem minden régi házra vonatkozik. Az új házfelújítási programban a támogatás az építési költségek jelentős részét fedezheti, ugyanakkor a pályázóknak több fontos feltételt is teljesíteniük kell.

Erről kevesen tudnak: 20 millió forintos házfelújítási program indult mától, ezekre az épületekre lehet benyújtani a pályázatot – Kapitány István nagy dobására még várni kell / Fotó: APA-Images via AFP

November 2-án megjelenik a Népi Építészeti Program legújabb felhívása, melynek keretében akár 20 millió forintos támogatást is igényelhetnek a megfelelő védelem alatt álló ingatlanok felújítására. A lehetőség magánszemélyek, önkormányzatok és jogi személyek számára egyaránt nyitott, a támogatási kérelmek benyújtására pedig 2027. január 3-ig lesz lehetőség.

Akár 20 millió forint járhat a házfelújításra

A pályázat kétféle tevékenységre biztosít vissza nem térítendő támogatást. A felújítást megelőző szakmai dokumentáció elkészítésére 500 ezer és 2 millió forint közötti összeg igényelhető, míg

a már megfelelően előkészített épületek felújítására 500 ezer és 20 millió forint között lehet pályázni.

A támogatás veszélyelhárításra, állagmegóvásra, valamint az épületek részleges vagy teljes helyreállítására szolgál. A program a hagyományos építési technikák megőrzését is ösztönzi, így nem általános lakáskorszerűsítési támogatásról van szó.

A támogatási arány ugyanakkor a pályázó személyétől is függ:

magánszemélyek, önkormányzatok és tájházak esetében a költségek legfeljebb 80 százaléka fedezhető;

fedezhető; más pályázóknál, például egyéb jogi személyeknél legfeljebb 50 százalékos támogatási arány érvényes;

támogatási arány érvényes; veszélyeztetett tájházaknál a támogatás kivételesen a költségek 90 százalékát is elérheti.

Ez azt jelenti, hogy egy magánszemély például egy 25 millió forintos, támogatható felújításnál akár 20 millió forint támogatást is kaphat, miközben legalább 5 millió forintot saját forrásból kell biztosítania. A maximális támogatás azonban nem automatikus, annak összegéről a bírálóbizottság dönt.

Nem minden régi parasztházra lehet igényelni

Fontos megkötés, hogy önmagában az ingatlan kora vagy hagyományos építészeti jellege nem elegendő a támogatás megszerzéséhez. A program kizárólag a meghatározott örökségvédelmi vagy helyi védelem alatt álló népi építészeti emlékekre vonatkozik. Bizonyos esetekben a települési önkormányzat a tulajdonos hozzájárulásával olyan építmények helyreállítására is pályázhat, melyek a hagyományos falukép megőrzésében játszanak szerepet.