Jelentősen emelnék a fiatal háziorvosok támogatását, több pénzt adnának a praxisok letelepedési és átadási támogatására, és csökkentenék az orvosokra nehezedő adminisztrációt – többek között erről írt Porpáczy Krisztina államtitkár a közösségi oldalán . A tervek között szerepel a csapatban működő praxisok erősítése, a rugalmasabb foglalkoztatás, valamint a digitális és mesterséges intelligencia-alapú megoldások alkalmazása is.

Jelentősen emelnék a fiatal háziorvosok támogatását/Fotó: THICHA SATAPITANON

Így tennék vonzóbbá a háziorvosi hivatást

A háziorvosi pálya vonzóbbá és kiszámíthatóbbá tételét célozzák azok a változtatások, amelyeket a következő években vezetnének be. Porpáczy Krisztina szerint a háziorvoslás generációváltás előtt áll, ami egyszerre jelent komoly kihívást és történelmi lehetőséget az alapellátás átalakítására. A tervek szerint a fiatal háziorvosok kezdetben 50 százalékkal magasabb bértámogatást kaphatnak, miközben 40 százalékkal növelnék a letelepedési és praxisátadási támogatásokra fordítható összeget.

A háziorvosi munkát csapatban is átalakítanák: nagyobb szerepet kaphatnának az olyan praxisok, ahol az orvosok erősebb szakdolgozói háttérrel és szélesebb kompetenciákkal dolgoznak. Ezzel párhuzamosan rugalmasabbá tennék a pályát is, így a saját praxis vezetése mellett az alkalmazotti munkavégzés és a részmunkaidő is könnyebben elérhető lehet.

Kevesebb adminisztráció, több betegellátás

A változtatások egyik célja, hogy a háziorvosok idejük nagyobb részét ténylegesen a betegekre fordíthassák. Ennek érdekében csökkentenék az adminisztrációs terheket, többek között digitális és mesterséges intelligencia-alapú megoldásokkal.

Az elképzelések között szerepel az Integrált Egészségügyi és Szociális Centrumok kialakítása is. Ezek az államtitkár szerint valódi szakmai hátteret és támogatást biztosíthatnak a háziorvosoknak, miközben magasabb színvonalú szolgáltatásokat hozhatnak közelebb a lakossághoz.

A tervek a képzést és az utánpótlást is érintik. Megújítanák a háziorvosi képzést, nagyobb hangsúlyt kapna a mentorálás, és kiszámíthatóbbá, illetve bővülővé tennék a finanszírozást is. A cél, hogy a minőségi szakmai munka valóban jobban megtérüljön. Porpáczy Krisztina szerint a tervek egy része már rövid távon megvalósulhat, más elemek azonban még kidolgozás alatt állnak.

„A háziorvoslás generációváltás előtt áll. Ez hatalmas kihívás, de egyben történelmi lehetőség is arra, hogy a fiatal kollégákkal közösen új alapokra helyezzük az alapellátást”

– írta az államtitkár.