Kritikus helyzetben a háziorvosi ellátás: komoly támogatási csomaggal fordítanának a helyzeten
Jelentősen emelnék a fiatal háziorvosok támogatását, több pénzt adnának a praxisok letelepedési és átadási támogatására, és csökkentenék az orvosokra nehezedő adminisztrációt – többek között erről írt Porpáczy Krisztina államtitkár a közösségi oldalán . A tervek között szerepel a csapatban működő praxisok erősítése, a rugalmasabb foglalkoztatás, valamint a digitális és mesterséges intelligencia-alapú megoldások alkalmazása is.
Így tennék vonzóbbá a háziorvosi hivatást
A háziorvosi pálya vonzóbbá és kiszámíthatóbbá tételét célozzák azok a változtatások, amelyeket a következő években vezetnének be. Porpáczy Krisztina szerint a háziorvoslás generációváltás előtt áll, ami egyszerre jelent komoly kihívást és történelmi lehetőséget az alapellátás átalakítására. A tervek szerint a fiatal háziorvosok kezdetben 50 százalékkal magasabb bértámogatást kaphatnak, miközben 40 százalékkal növelnék a letelepedési és praxisátadási támogatásokra fordítható összeget.
A háziorvosi munkát csapatban is átalakítanák: nagyobb szerepet kaphatnának az olyan praxisok, ahol az orvosok erősebb szakdolgozói háttérrel és szélesebb kompetenciákkal dolgoznak. Ezzel párhuzamosan rugalmasabbá tennék a pályát is, így a saját praxis vezetése mellett az alkalmazotti munkavégzés és a részmunkaidő is könnyebben elérhető lehet.
Kevesebb adminisztráció, több betegellátás
A változtatások egyik célja, hogy a háziorvosok idejük nagyobb részét ténylegesen a betegekre fordíthassák. Ennek érdekében csökkentenék az adminisztrációs terheket, többek között digitális és mesterséges intelligencia-alapú megoldásokkal.
Az elképzelések között szerepel az Integrált Egészségügyi és Szociális Centrumok kialakítása is. Ezek az államtitkár szerint valódi szakmai hátteret és támogatást biztosíthatnak a háziorvosoknak, miközben magasabb színvonalú szolgáltatásokat hozhatnak közelebb a lakossághoz.
A tervek a képzést és az utánpótlást is érintik. Megújítanák a háziorvosi képzést, nagyobb hangsúlyt kapna a mentorálás, és kiszámíthatóbbá, illetve bővülővé tennék a finanszírozást is. A cél, hogy a minőségi szakmai munka valóban jobban megtérüljön. Porpáczy Krisztina szerint a tervek egy része már rövid távon megvalósulhat, más elemek azonban még kidolgozás alatt állnak.
„A háziorvoslás generációváltás előtt áll. Ez hatalmas kihívás, de egyben történelmi lehetőség is arra, hogy a fiatal kollégákkal közösen új alapokra helyezzük az alapellátást”
– írta az államtitkár.
Hozzátette: olyan háziorvosi életpályát szeretnének kialakítani, amelyet a fiatal orvosok nem kényszerből, hanem meggyőződésből és örömmel választanak.
Jelentős pluszforrás jutna az alapellátásra
A most bejelentett intézkedések szorosan kapcsolódnak a 2027-es költségvetés terveihez, amelynek az egészségügy lehet a legnagyobb nyertese. Az ágazat mintegy 510 milliárd forintos pluszforrással számolhat, ami több mint 12 százalékos emelést jelent. Az egészségügyi kiadások így mintegy 4604 milliárd forintra emelkednének.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a többletforrásból az alapellátás megerősítésére 35,4 milliárd forintot szánnának. A csomag részeként 43 százalékkal emelkedne a praxisok betegenkénti díja, a fiatal háziorvosok elhelyezkedését pedig a magasabb bértámogatással ösztönöznék. A tartósan betöltetlen körzetekre további 500 millió forintos keret jutna.
Az üres praxisok problémájára külön program is készül: a 2027-es költségvetésben 1,75 milliárd forintra emelnék az ilyen körzetek betöltését segítő keretet. Jelenleg több mint ezer praxis betöltetlen, és mintegy 1,4 millió ember él olyan körzetben, ahol csak helyettesítéssel biztosítják az alapellátást.
A háziorvosi rendszer megerősítése azért is fontos, mert az alapellátás megfelelő működése hosszabb távon a kórházi és sürgősségi ellátás terheit is csökkentheti. Ha egy krónikus beteg állapotát rendszeresen és megfelelően követik, kisebb eséllyel romlik úgy az állapota, hogy sürgős vagy kórházi kezelésre legyen szükség.
Egyre nagyobb a nyomás az alapellátáson
Bár az orvostársadalomban már látszanak a generációváltás első jelei, az utánpótlás továbbra sem tudja teljes mértékben pótolni a pályaelhagyókat és a nyugdíjba vonulókat. A Világgazdaság korábbi kérdésére a Magyar Orvosi Kamara elmondta, hogy az orvoslétszám csökkenésének és a magas orvoshiány elsődleges okai az alapellátás elöregedése, az elégtelen utánpótlás, a fiatalok számára kevésbé vonzó pályamodell, valamint az alacsonyabb bérek, a finanszírozási bizonytalanság és a jelentős adminisztratív terhek.
A háziorvosi pálya csökkenő presztízse, a magas munkaterhelés, a kiégés és a kiszámíthatatlan életpályamodell tovább rontja a helyzetet, ezért sokan más szakterületet választanak vagy elhagyják a pályát. Ezt erősíti az elégtelen finanszírozás, a praxisok gazdasági bizonytalansága és az új ügyeleti rendszer, amely felgyorsította az idősebb orvosok kilépését.
A statisztikák szerint az alapellátás egyre nagyobb nyomás alatt működik:
- a csökkenő orvoslétszám,
- a magas praxishiány
- és a növekvő betegforgalom egyaránt azt jelzi, hogy az orvosok megtartása, az utánpótlás biztosítása és a praxisok vonzóbbá tétele továbbra is az egészségügy egyik legfontosabb kihívása.