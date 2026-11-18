Átfogó korszerűsítés előtt állhat a ráckevei HÉV, amelynek terveit már korábban elkészítették, a megvalósításra pedig most uniós források teremthetnek lehetőséget. Vitézy Dávid a H6-os vonal Dunaharaszti és Tököl közötti szakaszán tervezett beruházásokról is beszámolt, amelyek a megállóhelyeket és az átszállási kapcsolatokat is érintik.

Évek óta várat magára a HÉV-hálózat korszerűsítése, most azonban megnyílhat az út az egyik legfontosabb elővárosi vonal felújítása előtt / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bemutatta a ráckevei HÉV, vagyis a H6-os vonal Dunaharaszti és Tököl közötti szakaszának fejlesztési terveit. A beruházás a vasúti pálya és a megállóhelyek korszerűsítését, az akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtését, valamint a buszos és kerékpáros kapcsolatok javítását is magában foglalná.

A miniszter Facebook-bejegyzése szerint a fejlesztés terveit már évekkel ezelőtt elkészítették a Budapesti Fejlesztési Központban. A megvalósításra most a hazahozott európai uniós források teremthetnek lehetőséget. Vitézy azt is közölte, hogy hamarosan kiírják az új HÉV-szerelvények beszerzésére vonatkozó tendert, szintén uniós finanszírozással. Így a pálya és a járműállomány megújítása párhuzamosan haladhatna.

Vitézy Dávid: régóta érik a HÉV fejlesztése

A miniszter élesen bírálta az előző évek fejlesztéspolitikáját. Állítása szerint Lázár János az előző kormányzati ciklusban leállította a HÉV-hálózat korszerűsítéséhez kapcsolódó beruházásokat, a járműbeszerzési tendert pedig visszavonta. A ciklus végén újra meghirdetett közbeszerzésre elmondása szerint egyetlen vállalat sem jelentkezett. Vitézy szerint most a hosszú évek alatt felhalmozódott elmaradásokat kell pótolni.

A bemutatott látványtervek alapján a megállóhelyek környezete is jelentősen átalakulhat. Kényelmesebb utasforgalmi terek, akadálymentes peronok, nagy kapacitású P+R parkolók és B+R kerékpártárolók épülhetnek. A buszmegállókat közelebb vinnék a HÉV-hez, hogy az átszállás egyszerűbb legyen. A korszerűsítés része lenne a valós idejű, hangos és vizuális utastájékoztatás kiépítése is.

A beruházás egyik kiemelt eleme a szigetszentmiklós-gyártelepi intermodális csomópont kialakítása. Itt a különböző közlekedési módok jobb összehangolásával könnyítenék meg az utasok mindennapi közlekedését.

A fejlesztések Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Szigethalom és Tököl térségét érintenék.

A beruházás több ütemben valósulhat meg. Elsőként a jelenlegi H6-os vonal korszerűsítésére kerülhet sor, a Kálvin térig tartó meghosszabbítás viszont csak egy későbbi tervezési és fejlesztési szakaszban valósulhat meg. A fővárosi belső szakasz meghosszabbítása tehát nem része az első ütemnek.