Gőzerővel zajlik a Doborgaz és Dunakiliti közötti kerékpáros híd építése. Már csak a két oldal összekapcsolása, az Öreg-Duna áthidalása van hátra, vagyis már csak a középső, 250 méteres szakaszt kell megépíteni. A hidat mindkét oldalról egyszerre építik.

A Doborgaz és Dunakiliti között épülő kerékpáros híd / Fotó: Vodohospodárska výstavba Facebook-oldala

A szlovákiai Vízgazdálkodási Építő Vállalat (Vodohospodárska výstavba, VV) tájékoztatása szerint jelenleg a híd két részének összekapcsolását készítik elő. Ez fontos mérföldkő a Duna régi medre felett átívelő, határon átnyúló összeköttetés kiépítésében – számolt be róla az Új Szó felvidéki magyar hírportál.

A lap felidézte, hogy a híd tervezése még 2011-2012-ben kezdődött, vagyis ha jövőre elkészül, akkor mintegy 15 évig tart majd a tervezés és a kivitelezés. Az átadást eredetileg 2019-re tervezték, legutóbb pedig még 2024 tavaszára ígérték, erről 2023-ban tartottak nagyszabású sajtótájékoztatót a szlovák és a magyar kormány képviselőinek jelenlétében.

A Duna régi medrén és a körülötte lévő ágrendszeren átívelő hidat elsősorban a gyalogosok és kerékpárosok számára tervezték, azonban szükség esetén használhatják majd a tűzoltók és a mentők is. A híd ugyanis négy méter széles lesz, és vészhelyzetben akár egy 12 tonnás teherautó is átmehet rajta. Ennek köszönhetően szükség esetén jelentősen lerövidülhet a mentőegységek kiérkezési ideje, valamint a sérültek vagy betegek kórházba szállításához szükséges idő.

A híd és a hozzá kapcsolódó utak méretei:

A híd hossza: 250 méter

A szélessége: 4 méter

A két pillér közti fő mező hossza: 139 méter

A magassága 20 méter a folyó szintje felett, vagyis kilátóként is szolgálhat a Duna régi medrére.

A híd kapcsán megépülő kerékpárút teljes hossza 2,4 kilométer, ebből a szlovákiai részen az út hossza a Duna középvonaláig 1,7 kilométer, a magyarországi részen pedig 800 méter.

Az új híd és a hozzá kapcsolódó kerékpárutak biztonságosabb, rövidebb és közvetlen összeköttetést teremtenek Dunakiliti és Doborgaz között.„Összekapcsolják az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút szlovákiai és magyarországi szakaszait, és bővítik a kerékpáros turizmus, valamint a gyalogos kirándulások lehetőségeit a Duna mentén” – indokolja a híd építését a VV.