Új híd épül a Dunán, ez nem Mohács: már jövő tavasszal átadhatják, most kapcsolják össze a meder fölött – fotókon mutatta meg a munkát a kivitelező
Gőzerővel zajlik a Doborgaz és Dunakiliti közötti kerékpáros híd építése. Már csak a két oldal összekapcsolása, az Öreg-Duna áthidalása van hátra, vagyis már csak a középső, 250 méteres szakaszt kell megépíteni. A hidat mindkét oldalról egyszerre építik.
A szlovákiai Vízgazdálkodási Építő Vállalat (Vodohospodárska výstavba, VV) tájékoztatása szerint jelenleg a híd két részének összekapcsolását készítik elő. Ez fontos mérföldkő a Duna régi medre felett átívelő, határon átnyúló összeköttetés kiépítésében – számolt be róla az Új Szó felvidéki magyar hírportál.
A lap felidézte, hogy a híd tervezése még 2011-2012-ben kezdődött, vagyis ha jövőre elkészül, akkor mintegy 15 évig tart majd a tervezés és a kivitelezés. Az átadást eredetileg 2019-re tervezték, legutóbb pedig még 2024 tavaszára ígérték, erről 2023-ban tartottak nagyszabású sajtótájékoztatót a szlovák és a magyar kormány képviselőinek jelenlétében.
A Duna régi medrén és a körülötte lévő ágrendszeren átívelő hidat elsősorban a gyalogosok és kerékpárosok számára tervezték, azonban szükség esetén használhatják majd a tűzoltók és a mentők is. A híd ugyanis négy méter széles lesz, és vészhelyzetben akár egy 12 tonnás teherautó is átmehet rajta. Ennek köszönhetően szükség esetén jelentősen lerövidülhet a mentőegységek kiérkezési ideje, valamint a sérültek vagy betegek kórházba szállításához szükséges idő.
A híd és a hozzá kapcsolódó utak méretei:
- A híd hossza: 250 méter
- A szélessége: 4 méter
- A két pillér közti fő mező hossza: 139 méter
- A magassága 20 méter a folyó szintje felett, vagyis kilátóként is szolgálhat a Duna régi medrére.
- A híd kapcsán megépülő kerékpárút teljes hossza 2,4 kilométer, ebből a szlovákiai részen az út hossza a Duna középvonaláig 1,7 kilométer, a magyarországi részen pedig 800 méter.
Az új híd és a hozzá kapcsolódó kerékpárutak biztonságosabb, rövidebb és közvetlen összeköttetést teremtenek Dunakiliti és Doborgaz között.„Összekapcsolják az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút szlovákiai és magyarországi szakaszait, és bővítik a kerékpáros turizmus, valamint a gyalogos kirándulások lehetőségeit a Duna mentén” – indokolja a híd építését a VV.
A szlovák oldalon az útvonal a doborgazi kis vízerőműtől indul, áthalad a Duna ágrendszerébe vezető vízbevezető csatorna felett, majd az árvízvédelmi töltésen halad tovább a főhíd irányába. A magyar oldalon a dunakiliti duzzasztóművön átvezető üzemi úthoz csatlakozik.
A projekt javítja a határ menti térség megközelíthetőségét, támogatja a helyi idegenforgalmat, és új lehetőségeket teremt a Duna mindkét oldalán található természeti szépségek felfedezésére. Emellett a vízfolyások és vízgazdálkodási létesítmények karbantartásához szükséges hozzáférés biztosítása szempontjából is jelentős.
Vitézy Dávid büszkén tett bejelentést a mohácsi Duna-hídról: látványos fotókon mutatta meg az ország egyik legnagyobb építkezését – „Azon dolgozunk, hogy mielőbb elkészüljön”
Azonban nem a Szlovákiával közösen épített kerékpáros híd a legnagyobb ilyen jellegű beruházás Magyarországon. Novemberben már félidőhöz érkezett a mohácsi Duna-híd építése: a teljes beruházás készültsége elérte az 50 százalékot – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán. A 756 méter hosszú híd mederszerkezete október végén érte el a legmagasabb pontját, az acélszerkezet jelenleg 61 méterrel emelkedik a Duna vízszintje fölé.
A tárcavezető tájékoztatása szerint a mederpillér utolsó vasbeton kéregelemei is a helyükre kerültek. A két parton párhuzamosan zajlanak a híd és a hozzá kapcsolódó útszakaszok építési munkálatai, amelyekben naponta átlagosan 250 szakember vesz részt.
Az M6-os autópályától Mohács felé vezető első hat kilométeres útszakaszt már májusban átadták. Az alföldi oldalon az eredeti tervek szerinti kétszer egysávos út épül meg.