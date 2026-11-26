„Megtörtént az első önkormányzati területátadás az új vasúti híd beruházásához kapcsolódóan. Ennek keretében sor került az utolsó közös területbejárásra is, amelyen a fővállalkozó HE-DO Zrt., a MÁV-csoport és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium képviselői is részt vettek" – írja közösségi oldalán Borbély Lénárd, Csepel polgármestere.

Új híd épül/Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Folytatódnak a híd előkészítő munkálatai

Mint fogalmazott, a következő időszakban az építési területre már csak az úgynevezett „Üvegkapu” elektronikus rendszerben regisztrált személyek léphetnek be. A téli hónapokban is folytatódnak az előkészítő munkálatok:

elvégzik a közel 2,5 kilométeres szakasz lőszermentesítését,

felmérik a közműveket,

és elkészítik az esetleges közműkiváltásokhoz szükséges terveket.

„A beruházással kapcsolatban hamarosan egyeztetés kezdődik az első lakossági fórum időpontjáról is. Emellett a következő időszak fontos feladata lesz annak tisztázása is, hogy a fejlesztési területtől északra található Csepeli Evezős Klub SE, valamint az ELMŰ Csepel-Észak kapcsolóállomás a jövőben milyen módon lesz megközelíthető" – olvasható a bejegyzésben.

Új híd, nagyobb kapacitás

A rozsda, a málló szerkezet és az évek óta csak lépésben közlekedő tehervonatok jól mutatják, miért vált sürgetővé a Gubacsi híd újjáépítése. A Pesterzsébetet Csepellel összekötő, stratégiai jelentőségű átkelőn 2014 óta mindössze 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország vasúti áruforgalmának 10-15 százaléka halad át rajta.

A fejlesztés során a meglévő vasúti hídtól északra, mintegy 15 méterre új, korszerű vasúti híd épül a Soroksári-Duna-ág felett. A háromnyílású hídszerkezet támaszközeinek összege 189 méter. A beruházás nem csupán az új híd megépítésére terjed ki: a hozzá kapcsolódó vasúti infrastruktúra átfogó fejlesztése is megvalósul.

A beruházás egyik legfontosabb eleme egy új, háromnyílású vasúti híd megépítése a Soroksári-Duna-ág felett. A fejlesztés részeként az új Gubacsi vasúti hídtól a Védgát utcai útátjárón át egészen a Corvin csomópontig kétvágányú vasúti pálya épül ki.