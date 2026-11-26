Új híd épül a Dunán: átadták az első önkormányzati területet, ezek a munkák kezdődnek el még a télen – megmozdult a vasúti beruházás
„Megtörtént az első önkormányzati területátadás az új vasúti híd beruházásához kapcsolódóan. Ennek keretében sor került az utolsó közös területbejárásra is, amelyen a fővállalkozó HE-DO Zrt., a MÁV-csoport és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium képviselői is részt vettek" – írja közösségi oldalán Borbély Lénárd, Csepel polgármestere.
Folytatódnak a híd előkészítő munkálatai
Mint fogalmazott, a következő időszakban az építési területre már csak az úgynevezett „Üvegkapu” elektronikus rendszerben regisztrált személyek léphetnek be. A téli hónapokban is folytatódnak az előkészítő munkálatok:
- elvégzik a közel 2,5 kilométeres szakasz lőszermentesítését,
- felmérik a közműveket,
- és elkészítik az esetleges közműkiváltásokhoz szükséges terveket.
„A beruházással kapcsolatban hamarosan egyeztetés kezdődik az első lakossági fórum időpontjáról is. Emellett a következő időszak fontos feladata lesz annak tisztázása is, hogy a fejlesztési területtől északra található Csepeli Evezős Klub SE, valamint az ELMŰ Csepel-Észak kapcsolóállomás a jövőben milyen módon lesz megközelíthető" – olvasható a bejegyzésben.
Új híd, nagyobb kapacitás
A rozsda, a málló szerkezet és az évek óta csak lépésben közlekedő tehervonatok jól mutatják, miért vált sürgetővé a Gubacsi híd újjáépítése. A Pesterzsébetet Csepellel összekötő, stratégiai jelentőségű átkelőn 2014 óta mindössze 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország vasúti áruforgalmának 10-15 százaléka halad át rajta.
A fejlesztés során a meglévő vasúti hídtól északra, mintegy 15 méterre új, korszerű vasúti híd épül a Soroksári-Duna-ág felett. A háromnyílású hídszerkezet támaszközeinek összege 189 méter. A beruházás nem csupán az új híd megépítésére terjed ki: a hozzá kapcsolódó vasúti infrastruktúra átfogó fejlesztése is megvalósul.
A beruházás egyik legfontosabb eleme egy új, háromnyílású vasúti híd megépítése a Soroksári-Duna-ág felett. A fejlesztés részeként az új Gubacsi vasúti hídtól a Védgát utcai útátjárón át egészen a Corvin csomópontig kétvágányú vasúti pálya épül ki.
A pályát 40 kilométer per órás tervezési sebességre és 22,5 tonnás tengelyterhelésre alakítják ki, így az infrastruktúra a jövőben akár 740 méter hosszúságú tehervonatok közlekedését is lehetővé teszi. A beruházás részeként átépítik a Védgát utcai vasúti átjárót, emellett megújulnak a kapcsolódó biztosítóberendezések és a vasútüzemhez szükséges infrastruktúra is.
A fejlesztés tervezésekor nemcsak a jelenlegi igényeket vették figyelembe: a kialakítás a térség vasúti hálózatának hosszabb távú fejlesztési lehetőségeit is szem előtt tartja. Ennek köszönhetően a beruházás a későbbi kapacitásbővítésekhez szükséges műszaki feltételeket is megteremti.
Az új híd és a kapcsolódó vasúti pálya megépítésével biztonságosabbá, megbízhatóbbá és hatékonyabbá válhat a térség vasúti áruforgalma. A fejlesztés elősegíti a kikötő és a kapcsolódó logisztikai létesítmények kiszolgálását, miközben hozzájárul a vasúti áruszállítás versenyképességének növeléséhez. A korszerű vasúti infrastruktúra megteremti annak lehetőségét is, hogy a közúti áruszállítás egy része vasútra terelődjön, támogatva ezzel a fenntarthatóbb közlekedési módok térnyerését és a közlekedés környezeti terhelésének mérséklését. A fejlesztés hosszú távon Budapest déli térségének gazdasági és logisztikai kapcsolatait is erősíti.