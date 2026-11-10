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Hollywood felé nyomul a magyar Hunyadi-sorozat, két fő piacon szerzett forgalmazási jogokat a Lionsgate

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A Lionsgate megállapodása újabb fontos állomás a történelmi sorozat nemzetközi terjeszkedésében. A magyar televíziós produkciók ritkán jutnak el az amerikai és a brit piacra, a Hunyadi-sorozatnak azonban most erre is lehetősége nyílik.
Nemes Tamás
2026.11.10, 17:02
Frissítve: 2026.11.10, 17:03
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Újabb jelentős nemzetközi megállapodást kötöttek a Hunyadi-sorozat forgalmazásáról: az amerikai Lionsgate megszerezte az Egyesült Államokra és Nagy-Britanniára szóló vetítési jogokat. A magyar történelmi produkció már több kontinensen is közönség elé került, és a következő időszakban további fontos piacokon is bemutatkozhat.

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Egyre szélesebb nemzetközi közönséghez jut el a magyar gyártású Hunyadi-sorozat, amelynek forgalmazási jogaira az amerikai Lionsgate is lecsapott / Fotó: AFP

Az amerikai és a brit piacon is bemutatkozhat a Hunyadi-sorozat, miután a Variety értesülései alapján a Lionsgate megszerezte a tízrészes történelmi produkció Egyesült Államokra és Nagy-Britanniára vonatkozó vetítési jogait. A sorozat nemzetközi értékesítését a német Beta Film végzi, a megállapodás pedig különösen jelentős egy magyar gyártású, idegen nyelvű produkció számára, mivel az ilyen sorozatok ritkán jutnak el erre a két piacra.

A széria magyarországi bemutatkozása kiemelkedő nézettséget hozott. A TV2-n sugárzott premier minden korábbi televíziós nézettségi rekordot megdöntött, a Netflix magyarországi kínálatában pedig rögtön az első helyre került. A streamingplatformon kizárólag Magyarországon volt elérhető, a külföldi terjesztésben más szolgáltatók és televíziós társaságok vettek részt.

Tovább hódít a Hunyadi-sorozat

A Hunyadit már több országban bemutatták. Ausztriában az ORF, Szlovéniában a Planet TV, Csehországban a Oneplay és a ČT iVysílání, Németországban a MagentaTV+, Hollandiában az Amazon Prime Video, Ausztráliában az SBS On Demand, Dél-Koreában pedig a TVING, a Watcha és a Wavve kínálatában szerepel. A produkciót emellett Kanadában a CBC, Olaszországban a RAI, Izraelben a YES is megvásárolta, és a Közel-Kelet, valamint Észak-Afrika több piacán is értékesítették.

A sorozat Bán Mór nagy sikerű regényei alapján készült. Hunyadi János történetét Gellért L. Kádár főszereplésével dolgozza fel, bemutatva a hadvezér küzdelmét az Oszmán Birodalom európai terjeszkedése ellen. A történelmi eseményeket politikai játszmák, főúri összeesküvések és személyes konfliktusok egészítik ki. A történetben Hunyadi felesége, Erzsébet (Rujder Vivien), valamint első szerelme, Mara (Törőcsik Franciska) is fontos szerepet kap.

A tíz epizód rendezésén Robert Dornhelm, Nagypál Orsi és Szász Attila dolgozott. A showrunner Lengyel Balázs volt, aki az utolsó részt is rendezte. A produkció egyik meghatározó alkotója Robert Lantos, akinek korábbi munkái között Oscar-díjra jelölt filmek is szerepelnek, köztük a Keleti ígéretek, a Julia és Julie, valamint az Édes Anna.

A Hunyadi a Serendipity Point Films, a Twin Media, a HG Media, az MR Film és a Beta Film közreműködésével készült. A gyártásban a TV2-csoport és az osztrák közszolgálati műsorszolgáltató, az ORF is részt vett, a produkció pedig a Nemzeti Filmintézet támogatásával valósult meg.

Hunyadi: ez áttörés, felfigyelt Európa a magyar sorozatra – még az osztrák közmédia is vetíteni fogja

A Bán Mór népszerű regénysorozatán alapuló, külföldi partnerekkel, sztárszínészek közreműködésével megvalósult Hunyadi Magyarországon nagy sikert aratott, amit több országban is bemutatnak.

 

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