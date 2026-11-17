Probléma van egy húsipari termékkel: hatósági visszahívást rendeltek el
Húsipari terméket hív vissza a hatóság – jelent meg a felhívás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján. A terméknél mikrobiológiai eltérés merült fel, a problémát a hatóság ugyanakkor nem részletezte.
A visszahívással érintett húsipari termék adatai:
Termék neve: Paprikás vastagkolbász füstölt, érlelés-szabályozóval készült, szeletelt
Probléma jellege: mikrobiológiai eltérés
Bejelentő: Privát Húsfeldolgozó Kft.
Visszahívás módja: Hatósági kötelezés
Termék megnevezése: Paprikás vastagkolbász füstölt, érlelés-szabályozóval készült, szeletelt
Márka: Privát Hús
Minőségmegőrzési idő: 2026.12.27
Tételszám: 26272
Kiszerelés: 60 g
A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el.
A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.
Hagyományos romániai élelmiszerekről derült ki, hogy valójában a határaikon kívül készülnek, például egy kolbász Magyarországon. Az ügy felháborodáshoz vezetett, holott vásárlás előtt érdemes elolvasni a termék címkéjét – részletek a Világgazdaság oldalán olvashatók.