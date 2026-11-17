Húsipari terméket hív vissza a hatóság – jelent meg a felhívás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján. A terméknél mikrobiológiai eltérés merült fel, a problémát a hatóság ugyanakkor nem részletezte.

Paprikás vastagkolbászt hív vissza a hatóság, a húsipari termékkel mikrobiológiai probléma van (a kép illusztráció, nem a visszahívott terméket ábrázolja)

Fotó: PhotoPaper / Shutterstock

A visszahívással érintett húsipari termék adatai:

Termék neve: Paprikás vastagkolbász füstölt, érlelés-szabályozóval készült, szeletelt

Probléma jellege: mikrobiológiai eltérés

Bejelentő: Privát Húsfeldolgozó Kft.

Visszahívás módja: Hatósági kötelezés

Termék megnevezése: Paprikás vastagkolbász füstölt, érlelés-szabályozóval készült, szeletelt

Márka: Privát Hús

Minőségmegőrzési idő: 2026.12.27

Tételszám: 26272

Kiszerelés: 60 g

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el.

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.