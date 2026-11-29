Vasárnap északkelet felől felszakadozik a felhőzet. Az ország északi és északkeleti részén napos időre van kilátás, délen és délnyugaton viszont tovább maradhat borult az ég. Az Időkép szerint főként reggel és délelőtt fordulhat elő hószállingózás a déli, délnyugati határ közelében. A HungaroMet országosan 0 és plusz 6 fok közötti csúcshőmérsékletet vár.

A november végi időjárás erősen hidegre vált/Fotó: Nataliya Korchmar / Northfoto

A szárazabb időszak különösen csapadékos novembert zár. A HungaroMet november 24-i összesítése szerint addigra országos átlagban 85,6 milliméter csapadék hullott, miközben a teljes november sokéves átlaga 48 milliméter. A baranyai Kémesen 141,5 millimétert mértek. Az eső az őszi vetéseknek is jól jött, egyre mélyebben átnedvesedett a talaj a száraz hónapok után.



Hétfőn a derült völgyekben lesz a leghidegebb

November utolsó reggelén a legtöbb helyen mínusz 8 és mínusz 2 fok közé hűlhet a levegő, a derült északi völgyekben azonban mínusz 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. Hétfőn sokfelé napos, száraz idő várható, nyugaton és északnyugaton fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Délutánra is csak mínusz 2 és plusz 2 fok közé melegszik a levegő a HungaroMet előrejelzése szerint.



Ködös, helyenként egész nap fagyos idővel indulhat a december

Keddre virradóra már nagyobb területen képződhet köd és alacsony rétegfelhőzet. Ahol ezek napközben is megmaradnak, szitálás, fagypont alatt ónos szitálás is előfordulhat. Kedden délután mínusz 3 és plusz 2 fok, szerdán és csütörtökön pedig mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulhat a hőmérséklet.

A hét végéhez közeledve kissé enyhülhet az idő. A jelenlegi előrejelzés péntek délutánra mínusz 2 és plusz 3, szombatra mínusz 2 és plusz 4 fok közötti értékeket mutat. A reggelek ekkor is fagyosak maradhatnak.