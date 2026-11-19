Teljesen új bolttípust vezet be az IKEA: a szomszédban nyílik meg az első ilyen áruház a régióban – már a dátumot is bejelentették
December 3-án nyitja meg első IKEA Shop üzletét Romániában a svéd bútorlánc, amely egyúttal Délkelet-Európa első ilyen típusú áruháza lesz. Az új egység Bukarest ötödik kerületében, a Progresului utcai Jumbo Center bevásárlóközpontban kap helyet, és a hagyományos IKEA-áruházaktól eltérő vásárlási élményt kínál majd – számolt be róla a román Profit.ro.
Az új üzlet mindössze 2400 négyzetméteres lesz, vagyis lényegesen kisebb, mint a megszokott IKEA-áruházak. Ennek ellenére több mint kétezer terméket kínálnak majd a vásárlóknak, köztük lakberendezési kiegészítőket, mindennapi használati tárgyakat és szezonális árucikkeket. A kínálatban mintegy 150 olyan bútor is szerepel, amelyet a vásárlók azonnal megvásárolhatnak és hazavihetnek. A nagyobb termékeket helyben is meg lehet rendelni, házhoz szállítással vagy későbbi átvétellel.
Nem kell többé hatalmas áruházba menni az IKEA-termékekért
Az új koncepció lényege, hogy az IKEA közelebb kerüljön a vásárlók mindennapi életéhez. A vállalat felismerte, hogy sokan nem szeretnének hosszabb utazást tenni egy városszéli bútoráruházba, különösen akkor, ha csak néhány kisebb termékre van szükségük. Az IKEA Shop ezért a hagyományos üzletek kompakt változataként működik majd. A vásárlók berendezett szobákból meríthetnek ötleteket, lakberendezési tanácsadást kérhetnek, és a teljes IKEA-kínálatból rendelhetnek.
A svéd vállalat ugyanakkor nem mond le az egyik legismertebb szolgáltatásáról sem: az új üzletben bisztró és svéd élelmiszerbolt is működik majd. A kínálatból nem hiányoznak a népszerű húsgolyók és az IKEA-hot dogok sem. A december 3-i nyitásra különleges akciókkal készülnek. Az első látogatók ajándékokat kaphatnak, az IKEA Family tagjainak pedig vásárlási utalványokat és kedvezményeket kínálnak.
Három éve csökkennek az IKEA eladásai, ezért változtat a vállalat
Az új üzletformátum bevezetése nem véletlen. Az IKEA hagyományos, városszéli, hatalmas kék áruházakra épülő modellje egyre nagyobb kihívásokkal szembesül. A koronavírus-járvány után megváltoztak a vásárlási szokások, az internetes rendelés térnyerése és az üzemanyagárak emelkedése pedig tovább csökkentette a nagy bevásárlóutak vonzerejét.
Az IKEA üzleteinek jelentős részét működtető Ingka Group a 2026-os, augusztus végén lezárult pénzügyi évben 38,8 milliárd eurós árbevételt ért el, szemben az előző évi 39 milliárd euróval. Ez már a harmadik egymást követő év volt, amikor csökkent a vállalat forgalma. Juvencio Maeztu, az Ingka Group vezérigazgatója szerint a hagyományos nagyáruházak továbbra is a vállalat üzleti modelljének központi elemei maradnak, de
a kisebb üzletekkel kényelmesebb vásárlási lehetőségeket szeretnének biztosítani.
Az új formátumot először 2025-ben Nagy-Britanniában és Lengyelországban tesztelték, majd más európai piacokon és Kanadában is megjelent. A bukaresti nyitás ennek a terjeszkedésnek a következő állomása.
Hatalmas összegeket költ az IKEA Romániában
A romániai üzletnyitás egy nagyobb beruházási program része. Az IKEA a következő három évben mintegy 130 millió eurót tervez befektetni az országban, ebből 125 millió eurót fejlesztésekre és terjeszkedésre fordít. A vállalat összesen tíz új vásárlói helyszínt szeretne létrehozni, amelyekre körülbelül 55 millió eurót különített el. Emellett jelentős összeget fordítanak a meglévő üzletek korszerűsítésére is. Az IKEA jelenleg három hagyományos áruházat működtet Romániában:
- kettőt Bukarestben,
- egyet pedig Temesváron.
Ezek mellett hat tervező- és rendelőstúdió, valamint öt áruátvételi pont áll a vásárlók rendelkezésére. A következő jelentős beruházás Kolozsváron valósulhat meg, ahol a RIVUS városfejlesztési projekt részeként egy körülbelül 17 ezer négyzetméteres IKEA-áruház épül. Ennek megnyitását a vállalat a 2029-es pénzügyi évre tervezi.