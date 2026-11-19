December 3-án nyitja meg első IKEA Shop üzletét Romániában a svéd bútorlánc, amely egyúttal Délkelet-Európa első ilyen típusú áruháza lesz. Az új egység Bukarest ötödik kerületében, a Progresului utcai Jumbo Center bevásárlóközpontban kap helyet, és a hagyományos IKEA-áruházaktól eltérő vásárlási élményt kínál majd – számolt be róla a román Profit.ro.

A kínálatból nem hiányoznak a népszerű húsgolyók és az IKEA-hot dogok sem / Fotó: Pajor Pawel

Az új üzlet mindössze 2400 négyzetméteres lesz, vagyis lényegesen kisebb, mint a megszokott IKEA-áruházak. Ennek ellenére több mint kétezer terméket kínálnak majd a vásárlóknak, köztük lakberendezési kiegészítőket, mindennapi használati tárgyakat és szezonális árucikkeket. A kínálatban mintegy 150 olyan bútor is szerepel, amelyet a vásárlók azonnal megvásárolhatnak és hazavihetnek. A nagyobb termékeket helyben is meg lehet rendelni, házhoz szállítással vagy későbbi átvétellel.

Nem kell többé hatalmas áruházba menni az IKEA-termékekért

Az új koncepció lényege, hogy az IKEA közelebb kerüljön a vásárlók mindennapi életéhez. A vállalat felismerte, hogy sokan nem szeretnének hosszabb utazást tenni egy városszéli bútoráruházba, különösen akkor, ha csak néhány kisebb termékre van szükségük. Az IKEA Shop ezért a hagyományos üzletek kompakt változataként működik majd. A vásárlók berendezett szobákból meríthetnek ötleteket, lakberendezési tanácsadást kérhetnek, és a teljes IKEA-kínálatból rendelhetnek.

A svéd vállalat ugyanakkor nem mond le az egyik legismertebb szolgáltatásáról sem: az új üzletben bisztró és svéd élelmiszerbolt is működik majd. A kínálatból nem hiányoznak a népszerű húsgolyók és az IKEA-hot dogok sem. A december 3-i nyitásra különleges akciókkal készülnek. Az első látogatók ajándékokat kaphatnak, az IKEA Family tagjainak pedig vásárlási utalványokat és kedvezményeket kínálnak.

Három éve csökkennek az IKEA eladásai, ezért változtat a vállalat

Az új üzletformátum bevezetése nem véletlen. Az IKEA hagyományos, városszéli, hatalmas kék áruházakra épülő modellje egyre nagyobb kihívásokkal szembesül. A koronavírus-járvány után megváltoztak a vásárlási szokások, az internetes rendelés térnyerése és az üzemanyagárak emelkedése pedig tovább csökkentette a nagy bevásárlóutak vonzerejét.