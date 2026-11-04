A banki átutalásoknál is jelentős változtatást tervez a kormány – ennyit spórolhatunk, ha megvalósul az elképzelés

Fontos változás lép életbe Magyarországon 2027 elején egy már benyújtott törvényjavaslat szerint. A forintban indított egyedi átutalások közel négyötöde illetékmentessé válik januártól. Az értékhatár 50 ezerről 150 ezer forintra emelése a lakossági tranzakciókat érinti, ezeknél pedig ennél is magasabb lesz ez az arány.

Változtatna a tranzakciós illetékek szabályozásásn a kormáyn / Fotó: NurPhoto via AFP

A BiztosDöntés friss elemzésében kiszámolta az elfogadásra váró törvényjavaslat hatását. A magánszemélyek ezzel a 150 ezer forint feletti utalásnál 450 forintot spórolnak. Miközben az egyedi forintátutalások közel 55 százaléka a háztartásokhoz köthető, ezek a forgalom teljes összegének csak mintegy 4 százalékát adják.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a 2026 második negyedévében végrehajtott egyedi forint átutalások 61,8 százalékának összege érte el a legfeljebb 50 000 forintot, 72,8 százalék pedig 100 000 forint alatt volt. A jegybanki statisztikában a következő, 100 000 és 1 millió forint közötti értékhatár a tranzakciók 22,3 százalékát adja. Így feltételezhető, hogy a legfeljebb 150 000 forint összegű utalások számának aránya bőven 75 százalék felett lehetett az idén április és június közötti időszakban.

Az érték szerinti eloszlás alapján viszont egészen más a helyzet: a legfeljebb 100 000 forint összegű egyedi forint átutalásoknak mindössze 1,2 százalék a részesedése, miközben a 10 millió forint fölöttieké közelítette a 91 százalékot a második negyedévben.

Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője szerint az átutalási forgalom megoszlását vizsgálva jól látszik, hogy egyértelműen a lakosság jár jól a várhatóan januártól életbe lépő változtatással. Miközben ugyanis a második negyedévben az egyedi forint tranzakciók számának 54,9 százaléka kapcsolódott a háztartásokhoz, a teljes összegből már csak 4,2 százalékkal részesedtek. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a lakossági ügyfeleknél az átlagnál jóval magasabb – tehát bőven 80 százalék feletti – lehet a 150 000 forint alatti átutalások aránya.

Így változtak a tranzakciós illetékek

Azt azonban fontos kiemelni, hogy az illetékmentes átutalások arányánál becsült értékekről van szó. Ez azzal is magyarázható, hogy a tényleges arányokat kisebb mértékben módosítják a minden esetben illetékmentes, fizetési kérelemre indított qvik-utalások is.