Leültek a profik, és a feje tetejére állították mindazt, amit a magyarországi villamosenergia-importról gondolunk
Magyarország a felhasznált villamosenergia mintegy ötödét importból fedezi, ami első látásra jelentős külső kitettséget mutat külföldi irányba. A hazai energiatermelés növelése és az importarány mérséklése ezért rendszeresen visszatérő gondolat az energetikai vitákban. A Future Energy & Mobility Expo című konferencián azonban az iparág több meghatározó szereplője is arra hívta fel a figyelmet, hogy az áramimport önmagában nem probléma, és annak mindenáron történő visszaszorítása akár drágábbá is teheti az áramellátást.
Stabil az import részaránya, de ez nem feltétlenül rossz hír
A témát feldolgozó kerekasztal-beszélgetésen Istvánffy György, a HUPX Zrt. piaci igazgatója, Hiezl Tamás, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke, Fekete Csaba, az Alteo Nyrt. képviselője, valamint Májer Milán, a MAVIR Zrt. üzletfejlesztési igazgatója vett részt. A beszélgetést Bednárik János Gergő, a Take Easy Energy Kft. képviselője moderálta.
A kerekasztal-beszélgetés címe akaratlanul is hordozott egy rejtett előfeltevést, egy preszuppozíciót arról, hogy a villamosenergia-import Magyarország számára „rossz”, de legalábbis mérséklendő, legalább a mostani mérték felére (a teljes felhasználáson belül kb. 12-14 százalékra). Nagyon hamar világossá vált, hogy ezt az előfeltevést érdemes elengedni, mert a résztvevők érvei nem elsősorban a villamosenergia-import „jóságáról” vagy „károsságáról” szóltak. Hanem arról, hogy egy olyan alapvetésről beszélünk Magyarországot az európai energiahálózati térképre helyezve, ami nem hogy megkerülhetetlen, hanem nem is érdemes azt meg- vagy kikerülni. Egyszerűen azért nem, mert az importtal történetesen sokat is nyerhetünk, mind technikai-műszaki, a rendszerkiegyensúlyozás értelmében, de akár pénzügyileg is.
Nézzük meg tehát a kérdéskört az alapoktól, azaz a jelenlegi importviszonyokból kiindulva!
Májer Milán prezentációjából kiderült, hogy miközben Magyarország célja a villamosenergia-import mérséklése, az import részaránya az utóbbi időszakban emelkedett.
A 2025-ös 20,2 százalék után 2026-ban, az októberig rendelkezésre álló kumulált adatok alapján 22,8 százalékot tett ki a behozatal aránya.
Augusztusban különösen magas volt az importigény (31,4 százalék), részben a hőség, részben a paksi atomerőmű termelésének visszaesése miatt.
Istvánffy György szerint azonban az európai villamosenergia-rendszer összekapcsolásának éppen az a lényege, hogy az országok egymás termelési és fogyasztási adottságaira támaszkodva tartsák fenn a rendszer egyensúlyát. Nem az a kérdés tehát, hogy importálunk-e, hanem az, hogy milyen feltételekkel és milyen gazdasági eredménnyel tesszük ezt.
A szakember szerint a jelenlegi importarány megítélése jóval összetettebb kérdés, mint amilyennek elsőre látszik.
Magyarország ugyanis nemcsak vásárol külföldről, hanem exportál is villamos energiát, ám a hazai szabályozási környezet miatt nem biztos, hogy az utóbbi minden esetben gazdaságilag előnyös.
„Gyakorlatilag GDP-t exportálunk ilyenkor” – fogalmazott Istvánffy György, arra utalva, hogy a magyar termelésből származó villamos energia külföldi értékesítése nem feltétlenül jelent kedvező üzletet. Mint elhangzott, 2025-ben közel 9 terawattórás importszaldó alakult ki. Ez az egyenleg azt jelenti, hogy bár a Magyarország továbbra is nettó áramimportőr maradt, a behozatal aránya a teljes hazai villamosenergia-forgalomban az említett 20,2 százalékra mérséklődött a 2024-es 10,729 terrawattórás szaldóról.
Ez jelentős mennyiség, ugyanakkor a szakember szerint, ha ezt az energiamennyiséget Magyarországon kellett volna előállítani, az összességében nagyobb költséget jelenthetett volna a fogyasztóknak.
Hiezl Tamás szintén úgy látja, hogy az import inkább előny, mint kockázat. Szerinte a problémát sokkal inkább az exportoldalon kell keresni, hiszen Magyarország viszonylag olcsón adja el a megtermelt villamos energiát a külföldi piacokon.
Az európai piacok összekapcsoltságának sajátos példáját Ukrajna is mutatja. Bár Ukrajna nem EU-tag, áramhálózata fizikailag összekapcsolt a közösséggel, és mint megírtuk, az ukrán áramexport fő vásárlója nyárra Magyarország lett.A fizikai összekapcsoltság mellett természetesen szükséges a jogi és keretrendszeri alapozás, áprilisban született meg az a törvény Ukrajnában, amely rögzíti az ország áramhálózatának csatlakozását az EU energiapiacához.
Nem a termelő erőművek hiánya a legnagyobb kérdés
A beszélgetésen az is felmerült, hogy Magyarország rendelkezik olyan termelőkapacitásokkal, amelyekkel bizonyos időszakokban mérsékelhető lenne az importigény. Hiezl Tamás szerint még az augusztusi, a paksi körülmények miatt különösen nehéz piaci helyzetben is lett volna lehetőség kisebb erőművek elindítására, bár ezek termelése nem feltétlenül lett volna a költségeket tekintve versenyképes.
Egy krízishelyzetben ugyanis előfordulhat, hogy pénzügyi szempontból jobban jár az ország az import növelésével mint bár saját, de drága termelőkapacitások beindításával.
Májer Milán ezzel összefüggésben arról is beszélt, hogy az új magyarországi gázerőművek, vagyis a CCGT-technológiát alkalmazó létesítmények várhatóan nem alaperőműként, hanem a rendszer működését támogató, rugalmasan igénybe vehető kapacitásként kapnak szerepet.
A vita egyik fontos kérdése az volt, hogy a hálózat és az energiatermelés tervezésekor a rendelkezésre álló kapacitás vagy az ellátásbiztonság élvezzen-e elsőbbséget.
Fekete Csaba szerint a piaci szereplőknek elsősorban piaci termékként kell kezelniük az áramot, az ellátásbiztonság pedig a termék rendelkezésre állásának kérdése. Hiezl Tamás is hangsúlyozta, hogy a piac feladata nem annak meghatározása, mennyit kell költeni az ellátásbiztonságra.
Végtelen pénzből végtelen ellátásbiztonságot lehet építeni, csakhogy ezt senki sem akarja
– mondta Hiezl Tamás arra utalva, hogy valahol meg kell húzni a határt abban a tekintetben, hogy mekkora pénzügyi forrásokat rendelünk a sokszor kényelmi szempontokat is kiszolgáló ellátásbiztonsághoz, folyamatos rendelkezésre álláshoz.
A szakemberek szerint ezért nem pusztán technológiai, hanem gazdasági és társadalompolitikai kérdés is, hogy milyen szintű ellátásbiztonságot kívánunk fenntartani, és annak költségeit ki viselje.
Az ellátásbiztonsággal párhuzamosan ugyanis ki kell tudni szolgálni a rendelkezésre álló kapacitással kapcsolatos igényeket is.
Ragaszkodnak a megszokottakhoz a fogyasztók
Ez pedig egy olyan problámakörre is rámutat, ahol nem elég a mérnöki és a gazdasági tudás, mert fogyasztói szokásokat is vastagon érintetenek az energia rendelkezésre állásának szempontjai, ami mögött persze változatlanul műszaki és gazdaságossági kérdések sokasága húzódik.
Az ellátásbiztonság javításval kapcsolatban, az egyáltalán nem egyszerűeni feloldható kérdésben a lehetséges megoldások között
- az energiahatékonysági beruházások,
- az energiatárolás,
- a piacok további integrációja, és
- a lakossági fogyasztás tudatosabbá, rugalmasabbá tétele is szóba jöhet.
Istvánffy György szerint az energiahatékonysági fejlesztéseknek folyamatosan jelen kell lenniük, és ezeket érdemes külön kezelni a többi energetikai beavatkozástól. Hiezl Tamás az energiatárolás jelentőségét emelte ki, amely napon belül képes lehet kezelni a periodikusan megugró energiaigényt.
A tárolókapacitások tömeges elterjedése ugyanakkor sajátos piaci problémát is előidézhet.
Ha ugyanis egyre több energiatároló jelenik meg a rendszerben, az mérsékelheti a napon belüli árkülönbségeket, ami idővel megkérdőjelezheti a tárolók jelenlegi üzleti modelljét, mely a szakemberek szerint most különösen vonzó lehet az energiába befektetők számára.
A befektetőknek és a bankoknak ezért az árak hosszabb távú alakulását is figyelembe kell venniük.
Fekete Csaba szerint a piac végül eldönti, hogy milyen termelő- és tárolókapacitásokra van szükség, és azokból mennyit érdemes építeni.
Villamosenergia-import ide vay oda: a fogyasztói oldal szintén fontos szerepet kaphatna az ellátásbiztonság javításában. Bednárik János Gergő felvetette, hogy az augusztusi időszak is megmutatta: a lakossági felhasználók tudatosabb energiahasználattal hozzájárulhatnak a rendszer stabilitásához.
Májer Milán szerint azonban Magyarországon továbbra is alapvető elvárás, hogy a háztartásokban mindig rendelkezésre álljon az energia, ezért a fogyasztók ezen a téren kevéssé rugalmasak. Hiezl Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakosság jelenleg kevésbé érzékeli az energia tényleges piaci árát, ami a fogyasztási szokások megváltoztatását is nehezíti.
Így ahogy a villamosenergia-import egy alapértelmezett, velünk maradó állandó, úgy egyelőre abból kell kiindulni, hogy a lakosság alapvetőnek tartja, hogy „van áram a konnektorban”, energiafogyasztási szokásai pedig csak lassan alakíthatók át, komoly edukációs tevékenység árán. Addig a szakembereknek maradnak a kiegyensúlyozott hálózat fenntartásával kapcsolatos, fentiekben érintett dilemmák.