Leültek a profik, és a feje tetejére állították mindazt, amit a magyarországi villamosenergia-importról gondolunk

Magyarország a felhasznált villamosenergia mintegy ötödét importból fedezi, ami első látásra jelentős külső kitettséget mutat külföldi irányba. A hazai energiatermelés növelése és az importarány mérséklése ezért rendszeresen visszatérő gondolat az energetikai vitákban. A Future Energy & Mobility Expo című konferencián azonban az iparág több meghatározó szereplője is arra hívta fel a figyelmet, hogy az áramimport önmagában nem probléma, és annak mindenáron történő visszaszorítása akár drágábbá is teheti az áramellátást.

Meglepőnek tűnő álláspontra helyezkedtek egy kerekasztal-beszélgetésen energetikai szakértők a villamos energia importjáról (illusztráció)

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Stabil az import részaránya, de ez nem feltétlenül rossz hír

A témát feldolgozó kerekasztal-beszélgetésen Istvánffy György, a HUPX Zrt. piaci igazgatója, Hiezl Tamás, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke, Fekete Csaba, az Alteo Nyrt. képviselője, valamint Májer Milán, a MAVIR Zrt. üzletfejlesztési igazgatója vett részt. A beszélgetést Bednárik János Gergő, a Take Easy Energy Kft. képviselője moderálta.

A kerekasztal-beszélgetés címe akaratlanul is hordozott egy rejtett előfeltevést, egy preszuppozíciót arról, hogy a villamosenergia-import Magyarország számára „rossz”, de legalábbis mérséklendő, legalább a mostani mérték felére (a teljes felhasználáson belül kb. 12-14 százalékra). Nagyon hamar világossá vált, hogy ezt az előfeltevést érdemes elengedni, mert a résztvevők érvei nem elsősorban a villamosenergia-import „jóságáról” vagy „károsságáról” szóltak. Hanem arról, hogy egy olyan alapvetésről beszélünk Magyarországot az európai energiahálózati térképre helyezve, ami nem hogy megkerülhetetlen, hanem nem is érdemes azt meg- vagy kikerülni. Egyszerűen azért nem, mert az importtal történetesen sokat is nyerhetünk, mind technikai-műszaki, a rendszerkiegyensúlyozás értelmében, de akár pénzügyileg is.

Nézzük meg tehát a kérdéskört az alapoktól, azaz a jelenlegi importviszonyokból kiindulva!

Májer Milán prezentációjából kiderült, hogy miközben Magyarország célja a villamosenergia-import mérséklése, az import részaránya az utóbbi időszakban emelkedett.

A 2025-ös 20,2 százalék után 2026-ban, az októberig rendelkezésre álló kumulált adatok alapján 22,8 százalékot tett ki a behozatal aránya.

Augusztusban különösen magas volt az importigény (31,4 százalék), részben a hőség, részben a paksi atomerőmű termelésének visszaesése miatt.