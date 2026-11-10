Kármán András legyint az infláció felszökésére, ugyanazt okolja, amit Nagy Márton, és úgy látja: ez még mindig jó

Októberben 2 százalékra emelkedett az éves infláció Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett adatai szerint. A friss számokra Kármán András is reagált: a pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a drágulás mögött elsősorban az üzemanyagárak emelkedése áll – derült ki a Pénzügyminisztérium közleményéből.

Kármán András értékelése alapján tehát az októberi inflációs adatot elsősorban külső, energiapiaci hatások alakították / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A tárca szerint a nemzetközi üzemanyagárakat továbbra is olyan, Magyarországtól független tényezők befolyásolják, mint az Ukrajnában zajló háború és a Hormuzi-szoros átjárhatatlansága. Az üzemanyagok ára egyetlen hónap alatt 3 százalékkal emelkedett, ami önmagában 0,2 százalékponttal növelte a havi fogyasztói árindexet. A minisztérium értékelése szerint elsősorban ez magyarázza az infláció gyorsulását.

Kármán András szerint kedvező helyzetben van Magyarország

A pénzügyminiszter ugyanakkor több kedvező folyamatra is felhívta a figyelmet. A háztartási energia ára éves összevetésben 4,3 százalékkal csökkent, miközben az élelmiszerek átlagosan 1,1 százalékkal kerültek kevesebbe, mint egy évvel korábban. A Pénzügyminisztérium szerint ezek az adatok azt mutatják, hogy az üzemanyagok drágulása ellenére több fontos fogyasztási területen továbbra is mérséklődnek az árak.

Kármán András az európai összehasonlítást is kiemelte. A tárca értékelése alapján a magyar infláció az Európai Unió egyik legalacsonyabb értéke. A minisztérium arra is rámutatott, hogy június és október között az euróövezetben négyszer akkora mértékben emelkedett az inflációs ráta, mint Magyarországon.

Nem változtat a Pénzügyminisztérium az inflációs előrejelzésén

A friss adatok ellenére a kormányzat nem lát indokot arra, hogy érdemben módosítsa az idei éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését. Kármán András hangsúlyozta, hogy a Pénzügyminisztérium gazdaságpolitikai céljai sem változtak: továbbra is stabil és fenntartható alapokat kívánnak teremteni a magyar gazdaság növekedéséhez.

A tárca értékelése alapján tehát az októberi inflációs adatot elsősorban külső, energiapiaci hatások alakították, miközben az élelmiszerek és a háztartási energia éves árcsökkenése továbbra is fékezi a fogyasztói árak emelkedését.