Jelentősen mérséklődött az elmúlt egy évben a magyarok által érzékelt drágulás, és a következő hónapok az árak változását is egyre kedvezőbben ítélik meg. A K&H legfrissebb felmérése szerint ugyanakkor a lakosság továbbra is sokkal magasabbnak érzékeli az inflációt, mint amekkorát a hivatalos statisztikák mutatnak.

A javuló adatok ellenére továbbra is jelentős különbség van a lakosság által érzékelt és a statisztikákban szereplő infláció között. / Fotó: George Rudy / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A hivatalos infláció többszörösét érzékelik a magyarok

A tavalyi 21 százalékról 13 százalékra csökkent a 30–59 éves magyarok által érzékelt éves infláció a K&H biztos jövő index harmadik negyedéves kutatása szerint – derül ki a pénzintézet hétfői közleményéből. A felmérés alapján négy éve folyamatosan mérséklődik a lakosság által becsült drágulás, az elmúlt tizenkét hónapban azonban a korábbiaknál jóval nagyobb visszaesést mértek.

2023 harmadik negyedévében a válaszadók még átlagosan 29 százalékos inflációt érzékeltek,

amely 2024-re 22, 2025-re pedig 21 százalékra csökkent.

Az idei szeptemberi felmérésben a megkérdezettek 35 százaléka már az 5–10 százalékos kategóriába sorolta az éves áremelkedést.

A javuló adatok ellenére továbbra is jelentős különbség van a lakosság által érzékelt és a statisztikákban szereplő infláció között. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az érintett hónapokban rendre 2 százalék alatti éves áremelkedést mért, szemben a felmérésben szereplő 13 százalékos átlaggal.

Székely Pálma, a K&H Biztosító értékesítés és életbiztosítási üzletágának vezetője szerint az infláció mérséklődése nem jelenti azt, hogy a termékek és szolgáltatások ára visszatér a korábbi szintre.

A háztartások kiadásaiban ezért a korábbi évek jelentős áremelkedése akkor is érezhető maradhat, ha az aktuális infláció már alacsony.

„A családoknak nemcsak a várható árváltozásokkal, hanem a már kialakult kiadási szinttel is számolniuk kell” – hangsúlyozta.

A kutatás szerint a jövedelmi helyzet is befolyásolja a drágulás megítélését. Az alacsonyabb jövedelműek átlagosan 16 százalékos inflációt érzékeltek, a közepes és magasabb jövedelműek viszont 12–13 százalékosra becsülték az éves áremelkedést.