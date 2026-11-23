Papíron szinte eltűnt az infláció, a magyarok mégis mást tapasztalnak – hatalmas a szakadék a hivatalos adatok és a valóságérzet között
Jelentősen mérséklődött az elmúlt egy évben a magyarok által érzékelt drágulás, és a következő hónapok az árak változását is egyre kedvezőbben ítélik meg. A K&H legfrissebb felmérése szerint ugyanakkor a lakosság továbbra is sokkal magasabbnak érzékeli az inflációt, mint amekkorát a hivatalos statisztikák mutatnak.
A hivatalos infláció többszörösét érzékelik a magyarok
A tavalyi 21 százalékról 13 százalékra csökkent a 30–59 éves magyarok által érzékelt éves infláció a K&H biztos jövő index harmadik negyedéves kutatása szerint – derül ki a pénzintézet hétfői közleményéből. A felmérés alapján négy éve folyamatosan mérséklődik a lakosság által becsült drágulás, az elmúlt tizenkét hónapban azonban a korábbiaknál jóval nagyobb visszaesést mértek.
- 2023 harmadik negyedévében a válaszadók még átlagosan 29 százalékos inflációt érzékeltek,
- amely 2024-re 22, 2025-re pedig 21 százalékra csökkent.
- Az idei szeptemberi felmérésben a megkérdezettek 35 százaléka már az 5–10 százalékos kategóriába sorolta az éves áremelkedést.
A javuló adatok ellenére továbbra is jelentős különbség van a lakosság által érzékelt és a statisztikákban szereplő infláció között. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az érintett hónapokban rendre 2 százalék alatti éves áremelkedést mért, szemben a felmérésben szereplő 13 százalékos átlaggal.
Székely Pálma, a K&H Biztosító értékesítés és életbiztosítási üzletágának vezetője szerint az infláció mérséklődése nem jelenti azt, hogy a termékek és szolgáltatások ára visszatér a korábbi szintre.
A háztartások kiadásaiban ezért a korábbi évek jelentős áremelkedése akkor is érezhető maradhat, ha az aktuális infláció már alacsony.
„A családoknak nemcsak a várható árváltozásokkal, hanem a már kialakult kiadási szinttel is számolniuk kell” – hangsúlyozta.
A kutatás szerint a jövedelmi helyzet is befolyásolja a drágulás megítélését. Az alacsonyabb jövedelműek átlagosan 16 százalékos inflációt érzékeltek, a közepes és magasabb jövedelműek viszont 12–13 százalékosra becsülték az éves áremelkedést.
A nők körében 15, a férfiaknál 12 százalék volt az érzékelt infláció, a budapesti válaszadók pedig átlagosan 11 százalékos drágulásról számoltak be.
Már minden ötödik magyar árcsökkenésre számít
A következő egy évre vonatkozó várakozásokban még jelentősebb változást mutat a K&H felmérése. Tavaly a válaszadók 78 százaléka számított további áremelkedésre, idén szeptemberben viszont már csak 45 százalékuk vélekedett így.
Ezzel párhuzamosan a megkérdezettek 32 százaléka változatlan árakra számít a következő tizenkét hónapban, 19 százalékuk pedig egyenesen árcsökkenést vár.
Az egyéni becslésekből számított átlagos inflációs várakozás egyetlen év alatt 9 százalékról 3 százalékra mérséklődött. Ez azt jelenti, hogy a válaszadók a következő egy évben lényegesen kisebb drágulást valószínűsítenek annál, mint amekkorát az elmúlt tizenkét hónapban érzékeltek.
A K&H biztos jövő index legfrissebb felmérése augusztus 27. és szeptember 7. között készült, 500 fő megkérdezésével. A kutatás nem, kor, régió és településtípus szerint reprezentatív a 30–59 éves magyar lakosságra.