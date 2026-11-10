Ennyi volt a jó világból Magyarországon: újra meglódulhat az infláció, most jöhet a hidegzuhany – Varga Mihály is bajba kerülhet

Októberben 2 százalékra gyorsult az éves infláció Magyarországon a szeptemberi 1,6 százalékról, miközben havi összevetésben 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett adatai szerint elsősorban az üzemanyagok drágulása húzta felfelé az árindexet. A következő hónapokban azonban már más tényezők is szerepet kaphatnak: az aszály élelmiszerpiaci következményei, a dohánytermékek jövedéki adójának emelése és az árrésstop tervezett kivezetése egyaránt növelheti az inflációs nyomást.

Kármán András szerint a magyar infláció uniós összehasonlításban továbbra is kedvező / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kockázatokat jól érzékelteti az ING Bank friss előrejelzése. Virovácz Péter, a pénzintézet vezető közgazdásza és Homolya Zoltán elemző szerint az infláció az év végére elérheti a 3 százalékot, 2027 júliusában pedig már megközelítheti a 4 százalékot. Az ING az idei év egészére még 1,9 százalékos átlagos inflációt vár, jövőre azonban már 3,4 százalékos pénzromlással számol. Az elemzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egyelőre nem látható általános átárazási hullám a magyar gazdaságban. A vállalatok a korábbiaknál visszafogottabban hárítják át a költségnövekedést a fogyasztókra, ez azonban a következő év elején megváltozhat.

A Pénzügyminisztérium a friss adatokra reagálva közölte, hogy az idei éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését érdemben nem módosítja. Kármán András pénzügyminiszter szerint a magyar infláció uniós összehasonlításban továbbra is kedvező, az októberi gyorsulás mögött pedig elsősorban külső energiapiaci tényezők állnak.

Az aszály miatt újra drágulhatnak az élelmiszerek

Az egyik legnagyobb bizonytalanságot a mezőgazdasági termelés alakulása jelenti. A súlyos aszály következményei ugyanis nem feltétlenül azonnal jelennek meg a boltokban: a terméskiesés, a takarmányok drágulása és a feldolgozóipari költségek emelkedése késleltetve is elérheti a fogyasztókat. A KSH októberi adatai egyelőre kedvező képet mutatnak. Az élelmiszerek átlagosan 1,1 százalékkal kerültek kevesebbe, mint egy évvel korábban, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva pedig 4,1 százalékos volt az árcsökkenés.