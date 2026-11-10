Ennyi volt a jó világból Magyarországon: újra meglódulhat az infláció, most jöhet a hidegzuhany – Varga Mihály is bajba kerülhet
Októberben 2 százalékra gyorsult az éves infláció Magyarországon a szeptemberi 1,6 százalékról, miközben havi összevetésben 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett adatai szerint elsősorban az üzemanyagok drágulása húzta felfelé az árindexet. A következő hónapokban azonban már más tényezők is szerepet kaphatnak: az aszály élelmiszerpiaci következményei, a dohánytermékek jövedéki adójának emelése és az árrésstop tervezett kivezetése egyaránt növelheti az inflációs nyomást.
A kockázatokat jól érzékelteti az ING Bank friss előrejelzése. Virovácz Péter, a pénzintézet vezető közgazdásza és Homolya Zoltán elemző szerint az infláció az év végére elérheti a 3 százalékot, 2027 júliusában pedig már megközelítheti a 4 százalékot. Az ING az idei év egészére még 1,9 százalékos átlagos inflációt vár, jövőre azonban már 3,4 százalékos pénzromlással számol. Az elemzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egyelőre nem látható általános átárazási hullám a magyar gazdaságban. A vállalatok a korábbiaknál visszafogottabban hárítják át a költségnövekedést a fogyasztókra, ez azonban a következő év elején megváltozhat.
A Pénzügyminisztérium a friss adatokra reagálva közölte, hogy az idei éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését érdemben nem módosítja. Kármán András pénzügyminiszter szerint a magyar infláció uniós összehasonlításban továbbra is kedvező, az októberi gyorsulás mögött pedig elsősorban külső energiapiaci tényezők állnak.
Az aszály miatt újra drágulhatnak az élelmiszerek
Az egyik legnagyobb bizonytalanságot a mezőgazdasági termelés alakulása jelenti. A súlyos aszály következményei ugyanis nem feltétlenül azonnal jelennek meg a boltokban: a terméskiesés, a takarmányok drágulása és a feldolgozóipari költségek emelkedése késleltetve is elérheti a fogyasztókat. A KSH októberi adatai egyelőre kedvező képet mutatnak. Az élelmiszerek átlagosan 1,1 százalékkal kerültek kevesebbe, mint egy évvel korábban, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva pedig 4,1 százalékos volt az árcsökkenés.
Havi alapon azonban már megjelent a drágulás: szeptemberhez képest 0,2 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak. A burgonya egyetlen hónap alatt 1,9, a tojás 1,6, a friss zöldségek pedig 1,2 százalékkal drágultak. Éves összevetésben különösen látványos a burgonya 14 százalékos áremelkedése, de az étolaj is 6,2 százalékkal kerül többe. A Világgazdaság elemzésében több szakértő is arra figyelmeztetett, hogy az aszály élelmiszerpiaci következményei, valamint a korábban tapasztalt forinterősödés dezinflációs hatásának kifutása újabb áremelkedést eredményezhet. A szárazság hatása ráadásul nem korlátozódik
- a zöldségekre
- és a gabonafélékre.
A takarmányköltségek emelkedése idővel a húsok, a tejtermékek és a tojás árában is megjelenhet. A tényleges drágulás mértékét ugyanakkor a nemzetközi terményárak, az importlehetőségek és a kereskedelmi verseny is befolyásolja.
A dohánytermékek drágulása már a novemberi inflációt is megemelheti
A második kockázatot a dohánytermékek jövedéki adójának novemberi emelése jelenti. Az adóváltozás a fogyasztói árakban is megjelenhet, attól függően, hogy a gyártók és a kereskedők a többletteher mekkora részét hárítják át a vásárlókra. A KSH októberi statisztikájában a szeszes italokat és dohányárukat együttesen tartalmazó termékcsoport éves drágulása még 3,2 százalék volt. A novemberi adóemelés hatása ebben értelemszerűen nem szerepelhetett. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője a Világgazdaságnak korábban arról beszélt, hogy a dohánytermékek
- novemberi jövedékiadó-emelése,
- a kedvezőtlenebb bázishatás
- és az élelmiszerektől várt lassú áremelkedés
egyaránt növelheti az inflációt az év utolsó hónapjaiban. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szintén arra számít, hogy a dohánytermékek adóemelése néhány tized százalékponttal növelheti az inflációt. A hatás azonban várhatóan nem egyszerre, hanem fokozatosan jelenik meg a fogyasztói árakban. A dohánytermékek drágulása azért is fontos inflációs tényező, mert az adóemelés közvetlenül növelheti a fogyasztói árakat, függetlenül attól, hogy a gazdaság többi területén milyen mértékű a kereslet vagy a költségnyomás.
Az árrésstop eltörlése hozhatja a következő nagy fordulatot
A harmadik jelentős inflációs kockázat az árrésstop tervezett kivezetése . A Tisza-kormány október végén már benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot, amely az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó korlátozásokat egyaránt megszüntetné. A kormány azzal indokolja a lépést, hogy az inflációs folyamatok normalizálódtak, a forint erősödése pedig kedvező feltételeket teremtett az intézkedés megszüntetéséhez.
A kérdés azonban az, hogy a kereskedelmi láncok milyen mértékben emelik meg az eddig korlátozott árrésű termékek árát.
A szabályozás kivezetése ugyanis nem jelent automatikus drágulást minden érintett terméknél, de megszűnik egy olyan korlát, amely eddig közvetlenül fékezte az áremeléseket.
Ahogy azt lapunk megírta, a változás akár már a karácsonyi bevásárlási időszak előtt megtörténhet. Horthay Olivér arra figyelmeztetett, hogy az intézkedés megszüntetése újabb drágulást és a nagy kereskedelmi láncok alkuerejének növekedését eredményezheti. Kozák Tamás helyettes államtitkár ugyanakkor másként értékeli a helyzetet. Szerinte az árrésstop kivezetése élénkítheti a versenyt, bővítheti az akciós lehetőségeket, és hosszabb távon a fogyasztók is profitálhatnak a változásból.
Regős Gábor szerint az árrésstop megszüntetése felfelé húzhatja az inflációt, ennek pontos mértékét azonban nehéz előre jelezni. A szakértő arra számít, hogy az új árszint nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem fokozatosan. Különösen érzékenyen érintheti a változás az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat, amelyek fogyasztásában az alapvető élelmiszerek az átlagosnál nagyobb súlyt képviselnek.
Az igazi próbatétel 2027 elején jöhet
A három kockázat ráadásul egymást is erősítheti. Ha az aszály következményeként emelkednek az élelmiszeripari költségek, miközben megszűnik az árréskorlátozás, a drágulás könnyebben megjelenhet a bolti árakban. Ehhez adódhat hozzá a dohánytermékek adóemelésének közvetlen hatása. Az ING elemzői egy további veszélyre is figyelmeztetnek:
a vállalatok az év végén és 2027 elején újítják meg energiaellátási szerződéseik jelentős részét, így a magasabb gáz- és villamosenergia-árak késleltetve épülhetnek be a termelési költségekbe.
A cégek eddig viszonylag türelmes árképzési stratégiát követtek, vagyis nem hárították át azonnal a fogyasztókra a megemelkedett kiadásokat. Ez azonban az év eleji átárazások idején megváltozhat.
Kellemetlen meglepetés, kiderült a valós infláció Magyarországon: Varga Mihálynak védekeznie kell, jobbra számítottak az elemzők – gyorsult a drágulás
Megtorpant a kedvező inflációs trend, októberben már gyorsult a drágulás Magyarországon. A fogyasztói árak egy év alatt 2 százalékkal, szeptemberhez képest pedig 0,4 százalékkal emelkedtek, miközben több meghatározó termékkörben és az üzemanyagoknál is újra erősödött az áremelkedés. A friss adat arra utal, hogy véget érhetett az elmúlt hónapok kedvező dezinflációs időszaka.