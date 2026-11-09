Kész, vége, ennyi volt: Varga Mihály hosszú időre behúzhatja a kéziféket, már a forint sem segít – újra gyorsulhat az infláció Magyarországon
Továbbra is mérsékelt maradhatott az árnyomás a magyar gazdaságban, ugyanakkor az elmúlt hónapokat jellemző dezinflációs folyamat egyre inkább kifulladni látszik – ez a kép rajzolódik ki a Világgazdaság által megkérdezett elemzők várakozásaiból. A Központi Statisztikai Hivatal kedden teszi közzé legfrissebb inflációs gyorsjelentését. A lapunk által készített elemzői konszenzus szerint a szeptemberi 1,6 százalék után októberben éves alapon 1,9 százalékkal, míg az előző hónaphoz képest 0,3 százalékkal emelkedhettek átlagosan a fogyasztói árak Magyarországon. Bár továbbra is a jegybank célja alatt maradhatott a pénzromlás üteme, intő jel, hogy immár harmadik egymást követő hónapban gyorsulhatott az infláció a júliusi, közel tízéves mélypontot jelentő 1,2 százalékos szintről.
Kész, vége, ennyi volt: Varga Mihály hosszú időre behúzhatja a kéziféket, már a forint sem segít – újra gyorsulhat az infláció
"Folytatódhatott a headline infláció lassú emelkedése októberben. 0,4 százalékos, az előző hónapokban látottaknál valamivel magasabb havi inflációt várunk, amit elsősorban az élelmiszerárak, a járműüzemanyag és a ruházati cikkek szezonális drágulása hajthatott" – mondta a Világgazdaságnak Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője, aki felhívta rá a figyelmet, hogy
a forinterősödés által hajtott dezinflációs hullám lassan a végéhez közeledik, miközben az év utolsó hónapjaiban a dohánytermékek novemberi jövedéki adó emelése, a kedvezőtlenebb bázishatás és az élelmiszerektől várt lassú áremelkedés növelheti tovább az inflációt.
A jövő évi kilátások megítélésben egyre fontosabbá válik majd az elkövetkező hetekben, hogy mi lesz a bértárgyalások eredménye és milyen fog nőni jövőre a minimálbér, ami nagyban befolyásolhatja a piaci szolgáltatások inflációjával kapcsolatos várakozásokat.
Virovácz Péter, az ING Bank vezető azt emelte ki, hogy az októberi inflációs adat mögött érdemi havi áremelkedés húzódhat meg, az éves ráta azonban az ING Bank előrejelzése szerint 2 százalékon maradhatott. A havi áremelkedés legfontosabb forrását ismét az üzemanyagok jelenthették. Ebben a termékkörben havi alapon 3 százalékot meghaladó drágulásra számít, ami önmagában mintegy 0,2 százalékponttal emelhette az egyhavi inflációt.
Az októberi adat másik meghatározó eleme a ruházati cikkek szokásos szezonális átárazása lehetett: ebben a termékkörben 2,5 százalék körüli havi áremelkedést vár. Összességében szerinte az októberi inflációs képet néhány jól azonosítható tétel rajzolhatta meg, nem pedig egy széles körű átárazási hullám. Az üzemanyagok és a ruházati cikkek együttesen a teljes havi áremelkedés döntő részéért felelhettek.
Egyre több tényező az infláció gyorsulását eredményezi
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a havi infláció nagyjából felét az üzemanyagok drágulása okozhatta, amelyben a magas olajárak mellett különösen is nagy szerepe van a dízel finomítói kapacitások hiányának és így az Európa-szerte megjelenő dízeldrágulásnak. Emellett négy további tényező játszhatott szerepet az infláció általa várt gyorsulásában:
- Az idei rossz termés vélhetően emelkedést okoz az élelmiszerek árában. Azt azonban még nem látjuk, hogy ez mekkora mértékű lesz és mikor jelenik meg, hiszen a világpiaci árak változásának is nagy szerepe van az élelmiszerárak alakulásában, nemcsak a belföldi termésmennyiség határozza azt meg.
- Szintén kedvezőtlen előjel az ipari termelői árak jelentős emelkedése. Szeptemberben átlagosan 6,9 százalékos drágulást mért a KSH, a feldolgozóipar árai 5,7 százalékkal lettek átlagosan magasabbak. Ezen belül azonban a kép vegyes: az élelmiszeripar árai összességében kismértékben csökkentek, míg az energiaigényes ágazatokban az átlagosnál nagyobb drágulás ment végbe.
- Az októberben induló új gázévnek szintén drágító hatása lehet, hiszen a cégek vélhetően a korábbinál drágábban tudják csak biztosítani energiaszükségletüket.
- Ezen kívül októberben van egy szezonális drágulás a ruházkodási cikkeknél, ami szintén felfelé húzhatta az inflációt.
Ugyanakkor az elemző szerint több olyan tényező van, ami továbbra is segít alacsonyan tartani az inflációt. Ilyen a korábbinál erősebb forint, az alacsonyabb inflációs várakozások, valamint az árrésstopok, utóbbinál pedig és a következő hónapokban várhatóan kiderül az is, hogy ez a szerep pontosan mekkora.
"Az árrésstopok tervezett kivezetése felfelé húzza majd az inflációt, de ennek mértékét nehéz előre jelezni és várhatóan nem is egyik napról a másikra áll be majd az új árszint. Néhány tized százalékponttal, és feltehetően szintén nem egyik napról a másikra, a dohánytermékek jövedéki adójának emelése is növeli majd az inflációt novembertől, míg a januártól tervezett adóemelések (alkohol jövedéki adója, neta) inflációs hatása csekély lehet" – vélekedett a Gránit Alapkezelő közgazdásza.
Kifuthatott a forint hatása, a kormány túl optimista
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője emelte ki kommentárjában, hogy az inflációs mutatók rendkívül kedvezően alakultak az elmúlt hónapokban, viszont arra számít, hogy a következő hónapokban fokozódhat az áremelkedés üteme. Szerinte a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, illetve az árrésstop eltörlése is emelő hatású lehet az inflációra, míg az energiaárak és a nemzetközi élelmiszerárak is felfelé mutató kockázatot jelentenek.
Az viszont pozitiv, hogy az amerikai félidei választások hatására megnőtt az esélye, hogy a Közel-Keleten a korábban vártnál gyorsabban rendeződjön a helyzet; a tengerentúli választásokat követő piaci mozgások is arra utalnak, hogy a befektetők ebben elkezdhettek bízni. Ha valóban így lesz, az a jövő évi, jelenleg 3,5 százalékos átlagos inflációs várakozásukat kissé lejjebb húzhatja.
Ennek ellenére továbbra is kissé optimistának tűnik a kormány jövő évre szóló, 3 százalos átlagos inflációra vonatkozó várakozása. A forint az elmúlt időszakban már nem erősödött, így erről az oldalról már nem érik kedvező hatások az inflációt
– figyelmeztetett az elemző, aki szerint a bázishatás is kezd majd az alacsony inflációs számok ellen dolgozni, hiszen tavaly év vége felé kezdett el beesni a fogyasztói árindex. Inflációemelő hatása van annak is, hogy a kormány 2027-es költségvetési terve számos adóemelő tételt tartalmaz, illetve a háztartási fogyasztási pályát is erősen tartja, így a vállalatok könnyebben tudnak árat emelni. "Mindez nem azt jelenti, hogy durván elszálló inflációval kellene számolnunk, de egészen 2027 nyaráig fokozatos emelkedés jöhet az éves indexben" – tette hozzá.
Hosszú ideig maradhat az alapkamat
Az év egészében az ING Bank 1,9 százalék körüli átlagos inflációval számol, ám innen fokozatos gyorsulásra várnak. Előrejelzésük szerint 2027-ben 3,4 százalék körül alakulhat az éves átlagos infláció, miközben az éves ráta a jövő év közepéig tovább emelkedhet. A jelenlegi pálya alapján 2027 nyarán, 4 százalék közelében tetőzhet az infláció, elsősorban a korábbi kínálati sokkok fokozatos begyűrűzésének, valamint a 2026 tavaszi kedvező árfolyamsokk lecsengésének következtében. Az év második felében ismét mérséklődés kezdődhet az áremelkedési ütemben.
A mostani inflációs nyugalom tehát várhatóan nem tart örökké, de egyelőre kontrollált visszagyorsulást, nem pedig egy újabb inflációs hullámot látunk a horizonton
– húzta alá Virovácz Péter, aki szerint továbbra sem az infláció lehet a monetáris lazítás legfontosabb akadálya. Egy esetleges év végi kamatvágáshoz azonban változatlanul a külső kockázati környezet markáns javulására, ezáltal a forinthoz és a magyar kockázati prémiumhoz kapcsolt kockázati felárak mérséklődésére lenne szükség.
Az ING Bank alapforgatókönyve így idén már nem vár változást az 5,50 százalékos alapkamatban, amely akár 2027 késő őszéig a jelenlegi szinten maradhat.
Ettől otpimistább Becsey Zsolt, az Unicredit Bank vezető elemzője is, aki szerint ugyan a jövő évet tekintve bázishatásból is fakadóan magasabb, 3 százalék feletti maginfláció lehet jellemző, az árnyomás nagyobb része az év elejére eshet, amint viszont az csökken, a jegybank – függően a nemzetközi események alakulásától – több ízben is tud majd kamatot vágni.
Regős Gábor mindenesetre arra nem számít, hogy a következő hónapokban olyan inflációs szint legyen, ami mellett ne maradjon meg a jelentős pozitív reálkamat. Egy esetleges kamatcsökkentés szempontjából azonban sokkal fontosabb az energiaárak alakulása, illetve az ország kockázati megítélése. A forint a növekvő energiaárak ellenére is stabil maradt az elmúlt időszakban, ami jó jel a kockázati megítélés szempontjából. Azt tehát, hogy az idén lesz-e még lehetőség kamatcsökkentésre, elsősorban az energiaárak határozzák meg, itt viszont a lazításhoz a mostaninál kedvezőbb szintekre lenne szükség – hangsúlyozta az elemző.