Kész, vége, ennyi volt: Varga Mihály hosszú időre behúzhatja a kéziféket, már a forint sem segít – újra gyorsulhat az infláció Magyarországon

Továbbra is mérsékelt maradhatott az árnyomás a magyar gazdaságban, ugyanakkor az elmúlt hónapokat jellemző dezinflációs folyamat egyre inkább kifulladni látszik – ez a kép rajzolódik ki a Világgazdaság által megkérdezett elemzők várakozásaiból. A Központi Statisztikai Hivatal kedden teszi közzé legfrissebb inflációs gyorsjelentését. A lapunk által készített elemzői konszenzus szerint a szeptemberi 1,6 százalék után októberben éves alapon 1,9 százalékkal, míg az előző hónaphoz képest 0,3 százalékkal emelkedhettek átlagosan a fogyasztói árak Magyarországon. Bár továbbra is a jegybank célja alatt maradhatott a pénzromlás üteme, intő jel, hogy immár harmadik egymást követő hónapban gyorsulhatott az infláció a júliusi, közel tízéves mélypontot jelentő 1,2 százalékos szintről.

Kész, vége, ennyi volt: Varga Mihály hosszú időre behúzhatja a kéziféket, már a forint sem segít – újra gyorsulhat az infláció Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Kész, vége, ennyi volt: Varga Mihály hosszú időre behúzhatja a kéziféket, már a forint sem segít – újra gyorsulhat az infláció

"Folytatódhatott a headline infláció lassú emelkedése októberben. 0,4 százalékos, az előző hónapokban látottaknál valamivel magasabb havi inflációt várunk, amit elsősorban az élelmiszerárak, a járműüzemanyag és a ruházati cikkek szezonális drágulása hajthatott" – mondta a Világgazdaságnak Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője, aki felhívta rá a figyelmet, hogy

a forinterősödés által hajtott dezinflációs hullám lassan a végéhez közeledik, miközben az év utolsó hónapjaiban a dohánytermékek novemberi jövedéki adó emelése, a kedvezőtlenebb bázishatás és az élelmiszerektől várt lassú áremelkedés növelheti tovább az inflációt.

A jövő évi kilátások megítélésben egyre fontosabbá válik majd az elkövetkező hetekben, hogy mi lesz a bértárgyalások eredménye és milyen fog nőni jövőre a minimálbér, ami nagyban befolyásolhatja a piaci szolgáltatások inflációjával kapcsolatos várakozásokat.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető azt emelte ki, hogy az októberi inflációs adat mögött érdemi havi áremelkedés húzódhat meg, az éves ráta azonban az ING Bank előrejelzése szerint 2 százalékon maradhatott. A havi áremelkedés legfontosabb forrását ismét az üzemanyagok jelenthették. Ebben a termékkörben havi alapon 3 százalékot meghaladó drágulásra számít, ami önmagában mintegy 0,2 százalékponttal emelhette az egyhavi inflációt.