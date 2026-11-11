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Hiába szelídült meg az infláció Magyarországon, van, ahol brutális a drágulás: kiderült, mire fizetünk egyre többet

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Az átlagos áremelkedés jelentősen lelassult Magyarországon, a háztartások egyes kiadásai azonban továbbra is gyors ütemben növekednek. Különösen azok a szolgáltatások drágulnak, amelyeket a mindennapokban nehéz nélkülözni. A legfrissebb statisztikákból az is kiderül, mely területeken kell a legmélyebben a pénztárcájukba nyúlniuk a magyaroknak.
VG
2026.11.11, 17:25
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Miközben az októberi infláció mindössze 2 százalék volt Magyarországon, a szolgáltatások átlagosan 5,2 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban.

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 Az alacsony általános infláció ellenére a szolgáltatások jelentős részénél továbbra is számottevő az éves drágulás / Fotó: Standret

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett adatai szerint több szolgáltatás ára ennél is jóval nagyobb mértékben emelkedett, ami azt mutatja, hogy az infláció mérséklődése nem minden területen érezhető egyformán. A legnagyobb drágulást a taxiszolgáltatásoknál mérték:

az árak egy év alatt 11,6 százalékkal emelkedtek.

A postai szolgáltatások 9,6 százalékkal, a testápolási szolgáltatások pedig 9 százalékkal drágultak. A színházjegyekért 8,3 százalékkal kellett többet fizetni, miközben a járműjavítás és -karbantartás ára 7,7 százalékkal nőtt.

Az autósok és a lakástulajdonosok is megérzik a drágulást

Az autó fenntartása több szempontból is egyre költségesebb. A javítások és a karbantartás drágulása mellett az üzemanyagok ára is jelentősen emelkedett, így azoknak, akik rendszeresen használják járművüket, több területen is növekvő kiadásokkal kell számolniuk. A lakásfenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatásoknál szintén jelentős áremelkedést mutatnak a statisztikák. A háztartási berendezések javítása 7,6 százalékkal, a lakásjavítás és -karbantartás pedig 7 százalékkal drágult. Ezek különösen akkor jelenthetnek komoly anyagi terhet, ha egy háztartásban váratlan meghibásodás történik, vagy nagyobb felújítás válik szükségessé. Az egészségügyi szolgáltatások ára 7,1 százalékkal emelkedett. Ez a magánellátást igénybe vevő háztartások számára jelenthet többletkiadást, különösen akkor, ha rendszeresen szükségük van vizsgálatokra vagy kezelésekre.

A szórakozás és a nyaralás sem lett olcsóbb, hiába alacsony az infláció

A kulturális és szabadidős szolgáltatások között szintén több jelentős áremelkedés látható. A sport- és múzeumi belépők 6,8 százalékkal, a külföldi üdülések 6,3 százalékkal, a belföldi üdülések pedig 5,1 százalékkal kerültek többe, mint tavaly októberben. A telefon- és internetszolgáltatások ára 6,2 százalékkal emelkedett, vagyis a rendszeresen fizetendő kommunikációs kiadások is gyorsabban nőttek az általános inflációnál.

A havi változások ugyanakkor már visszafogottabb képet mutatnak. Szeptemberhez képest a szolgáltatások átlagosan mindössze 0,2 százalékkal drágultak. Ezen belül a színházi szolgáltatások ára 8,1 százalékkal emelkedett, míg a belföldi üdülés 3,4 százalékkal olcsóbb lett.

Kellemetlen meglepetés, kiderült a valós infláció Magyarországon: Varga Mihálynak védekeznie kell, jobbra számítottak az elemzők – gyorsult a drágulás

Megtorpant a kedvező inflációs trend, októberben már gyorsult a drágulás Magyarországon. A fogyasztói árak egy év alatt 2 százalékkal, szeptemberhez képest pedig 0,4 százalékkal emelkedtek, miközben több meghatározó termékkörben és az üzemanyagoknál is újra erősödött az áremelkedés. A friss adat arra utal, hogy véget érhetett az elmúlt hónapok kedvező dezinflációs időszaka.

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KSH
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