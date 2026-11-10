Kellemetlen meglepetés, kiderült a valós infláció Magyarországon: Varga Mihálynak védekeznie kell, jobbra számítottak az elemzők – gyorsult a drágulás
2026. októberben a fogyasztói árak átlagosan 2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez képest az árak 0,4%-kal növekedtek – olvasható a KSH jelentésében.
Gyorsult az infláció októberben
12 hónap alatt, 2025. októberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 1,1%-kal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,1%-kal), ezen belül a burgonyáé 14, az eszpresszókávéé 6,3, az étolajé 6,2, a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,0, az iskolai étkezésé 5,7, a büféáruké 5,3, az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,2, a cukorka, mézé 2,7%-kal nőtt.
Az élelmiszerek között továbbra is számottevő áremelkedések figyelhetők meg. A húskonzervek ára 27,3 százalékkal, a vaj és vajkrémeké 14 százalékkal, míg a friss hazai és déligyümölcsöké 12,9 százalékkal emelkedett. A sertéshús 10,9, a sajt 10,8, a tej pedig 8,9 százalékkal drágult. Jelentősen nőtt emellett a tartósított, hústalan ételek, a száraztészta és a kávé ára is.
Nem minden élelmiszer drágult
A friss zöldségek ára 0,9 százalékkal mérséklődött. A szolgáltatások átlagosan 5,2 százalékkal kerültek többe. Ezen belül a taxi szolgáltatások ára emelkedett a legnagyobb mértékben, 11,6 százalékkal. A postai szolgáltatások 9,6, a testápolási szolgáltatások 9, a színházi belépők pedig 8,3 százalékkal drágultak. A járműjavítás és -karbantartás 7,7, az egészségügyi szolgáltatások 7,1 százalékkal kerültek többe.
A szeszes italok és dohányáruk ára összességében 3,2 százalékkal nőtt, ezen belül a dohánytermékek 4,2 százalékkal drágultak. A háztartási energia ára ugyanakkor 4,3 százalékkal csökkent. A vezetékes gázért 11,2 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, miközben az elektromos energia ára 1,2 százalékkal emelkedett.
A tartós fogyasztási cikkek ára 1,4 százalékkal nőtt. Kiemelkedő volt az ékszerek 23,3 százalékos drágulása, míg a konyha- és egyéb bútorok ára 5,1 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben több műszaki termék olcsóbb lett: a televíziók ára 3,9, a hűtő- és fagyasztógépeké 1,9 százalékkal mérséklődött.
A gyógyszerek és gyógyáruk ára 0,9 százalékkal, a járműüzemanyagoké pedig 11,3 százalékkal emelkedett.
Emelkedtek a fogyasztói árak
2026 októberében, szeptemberhez viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül több alapvető termék ára is emelkedett. A burgonya és az egyéb sütőipari lisztesáruk 1,9, a jégkrém 1,7, a tojás 1,6 százalékkal drágult. A halkonzerv ára 1,5, a cukoré 1,4, a vajé, vajkrémé és a friss zöldségé 1,2 százalékkal nőtt.
Ezzel szemben több élelmiszer olcsóbb lett:
- a száraz hüvelyesek ára 2,1,
- a szalonnáé és a sertéshúsé 1-1 százalékkal csökkent.
A száraztészta 0,7, míg a húskonzerv, a fűszerek és ételízesítők, valamint a tartósított gyümölcs és a bolti kávé 0,6 százalékkal került kevesebbe.
A szolgáltatások ára összességében 0,2 százalékkal emelkedett. A színházi szolgáltatások ára kiugróan, 8,1 százalékkal nőtt, míg az egyéb, távolsági úti céllal történő utazások 2, az oktatási szolgáltatások pedig 1,2 százalékkal drágultak. Ugyanakkor a belföldi üdülés 3,4, a mozi 1,5, a külföldi üdülés pedig 0,8 százalékkal olcsóbb lett.
A háztartási energia ára 0,3 százalékkal mérséklődött, elsősorban a tűzifa 3,9 százalékos árcsökkenése miatt. A vezetékes gáz ára 0,1 százalékkal csökkent, az elektromos energia ára nem változott. A szeszes italok és dohányáruk ára szintén stagnált.
A hónap során ugyanakkor jelentősen drágult az üzemanyag 3 százalékkal. A ruházkodási cikkekért 2,1 százalékkal kellett többet fizetni, mint egy hónappal korábban.
Varga Mihály hosszú időre behúzhatja a kéziféket, már a forint sem segít
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, minden abba az irányba mutat, hogy az elmúlt időszakot jellemző, rendkívül kedvező dezinflációs folyamat véget ért, így a következő hónapoktól már gyorsuló inflációra lehet számítani. A novemberi jövedékiadó-emelés, a súlyos aszály élelmiszerpiaci következményei, valamint az új gázévvel összefüggő változások is fokozhatják a drágulás ütemét. Ráadásul már a forint stabilitása sem feltétlenül jelenthet elegendő ellensúlyt az erősödő árnyomással szemben. A romló kilátások a monetáris politika mozgásterét is jelentősen szűkíthetik: a kamatcsökkentés lehetősége hosszabb időre lekerülhet a napirendről, a Magyar Nemzeti Bank akár jövő őszig kivárhat.
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője emelte ki kommentárjában, hogy az inflációs mutatók rendkívül kedvezően alakultak az elmúlt hónapokban, viszont arra számít, hogy a következő hónapokban fokozódhat az áremelkedés üteme. Szerinte a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, illetve az árrésstop eltörlése is emelő hatású lehet az inflációra, míg az energiaárak és a nemzetközi élelmiszerárak is felfelé mutató kockázatot jelentenek.