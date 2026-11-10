Kellemetlen meglepetés, kiderült a valós infláció Magyarországon: Varga Mihálynak védekeznie kell, jobbra számítottak az elemzők – gyorsult a drágulás

2026. októberben a fogyasztói árak átlagosan 2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez képest az árak 0,4%-kal növekedtek – olvasható a KSH jelentésében.

Kiderült a valós infláció Magyarországon: Varga Mihálynak védekeznie kell/Fotó: AFP

Gyorsult az infláció októberben

12 hónap alatt, 2025. októberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 1,1%-kal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,1%-kal), ezen belül a burgonyáé 14, az eszpresszókávéé 6,3, az étolajé 6,2, a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,0, az iskolai étkezésé 5,7, a büféáruké 5,3, az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,2, a cukorka, mézé 2,7%-kal nőtt.

Az élelmiszerek között továbbra is számottevő áremelkedések figyelhetők meg. A húskonzervek ára 27,3 százalékkal, a vaj és vajkrémeké 14 százalékkal, míg a friss hazai és déligyümölcsöké 12,9 százalékkal emelkedett. A sertéshús 10,9, a sajt 10,8, a tej pedig 8,9 százalékkal drágult. Jelentősen nőtt emellett a tartósított, hústalan ételek, a száraztészta és a kávé ára is.

Nem minden élelmiszer drágult

A friss zöldségek ára 0,9 százalékkal mérséklődött. A szolgáltatások átlagosan 5,2 százalékkal kerültek többe. Ezen belül a taxi szolgáltatások ára emelkedett a legnagyobb mértékben, 11,6 százalékkal. A postai szolgáltatások 9,6, a testápolási szolgáltatások 9, a színházi belépők pedig 8,3 százalékkal drágultak. A járműjavítás és -karbantartás 7,7, az egészségügyi szolgáltatások 7,1 százalékkal kerültek többe.

A szeszes italok és dohányáruk ára összességében 3,2 százalékkal nőtt, ezen belül a dohánytermékek 4,2 százalékkal drágultak. A háztartási energia ára ugyanakkor 4,3 százalékkal csökkent. A vezetékes gázért 11,2 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, miközben az elektromos energia ára 1,2 százalékkal emelkedett.

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,4 százalékkal nőtt. Kiemelkedő volt az ékszerek 23,3 százalékos drágulása, míg a konyha- és egyéb bútorok ára 5,1 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben több műszaki termék olcsóbb lett: a televíziók ára 3,9, a hűtő- és fagyasztógépeké 1,9 százalékkal mérséklődött.

A gyógyszerek és gyógyáruk ára 0,9 százalékkal, a járműüzemanyagoké pedig 11,3 százalékkal emelkedett.