A Magyar Telekom után a két legnagyobb versenytársát is megkérdeztük arról, hogy 2027-ben érvényesítik-e az előfizetői szerződésekben szereplő inflációkövető díjkorrekciót. A Yettel és a One Magyarország válaszából kiderült, hogy egyik szolgáltatónál sem született még végleges döntés a jövő évi tarifákról, de a szerződési feltételek között szerepel annak lehetősége, hogy az árak lekövessék a mindenkori inflációt.

A Telekom után a Yettel és a One Magyarország álláspontjára is kíváncsiak voltunk, miután a piacvezető szolgáltató eltekintett a jövő évi inflációkövető díjemeléstől / Fotó: BalkansCat

A Yettel a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy az éves inflációkövető díjkorrekció lehetőségét 2022 óta tartalmazza az általános szerződési feltételei (ÁSZF). A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta:

a 2027-es évet illetően még nem született döntés arról, hogy vállalat eltér-e a jelenleg hatályos, ügyfeleink által is ismert rendelkezésektől.

A szolgáltatótól azt is megkérdeztük, mikor tájékoztatja az előfizetőket a jövő évi díjszabásról, illetve milyen mértékű és ütemezésű módosításra lehet számítani, ha végül alkalmazza az inflációkövető korrekciót. Ezekre a kérdésekre egyelőre nem érkezett konkrétum.

Hasonló választ adott a 4iG-csoporthoz tartozó One Magyarország is. A társaság közölte, hogy a 2027-es tarifákkal kapcsolatban még nem hozott döntést, a sajtó képviselőit pedig akkor tájékoztatja, amint kialakul a végleges álláspontja. A vállalat tehát egyelőre nem erősítette meg, hogy eltekint-e az inflációkövető díjemeléstől, de azt sem közölte, milyen mértékű korrekciót tervezhet.

A Telekom már meghozta a döntést az inflációkövető díjakról

A három nagy hazai távközlési szolgáltató közül egyelőre a Magyar Telekom jelentette be egyértelműen, hogy 2027-ben nem hajt végre inflációkövető díjkorrekciót. A társaság november 17-i közleménye szerint a jelenlegi makrogazdasági környezet, a piaci folyamatok és az ügyfelek fogyasztási szokásainak alakulása indokolja a döntést. A díjkorrekció elmaradása a lakossági és az üzleti ügyfelekre egyaránt vonatkozik.

A bejelentés különösen annak fényében érdekes, hogy a távközlési vállalatok szerződési feltételei lehetőséget adnak az infláció hatásának érvényesítésére. A Telekom döntése azonban azt jelenti, hogy 2027-ben nem alkalmazza ezt a lehetőséget, függetlenül attól, hogy az egyes előfizetői csomagok díjainak alakulását korábban milyen szabályok rendezték.