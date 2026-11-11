Hatalmas könnyítés jöhet a magyar ingatlantulajdonosoknak: több ügyintézésért egyetlen fillért sem kell majd fizetni!

Jelentősen egyszerűsödhet a bankok ingatlanügyeinek intézése, és több földhivatali eljárás is díjmentessé válhat. Az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti törvények társadalmi egyeztetésre bocsátott módosítása a lakossági ügyfelek számára is könnyítéseket tartalmaz. Az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer kötelező használatát ugyanakkor elhalasztanák, mert az átállás a vártnál lassabban halad.

A bankoknak a tömeges ingatlanügyletek intézéséhez a jövőben nem lenne szükségük közokiratra, ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzésre. / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A lakástulajdonosok automatikus értesítést kaphatnak az ingatlanukat érintő változásokról

A tervezet egyik legfontosabb változtatása a hitelintézeteket érinti, ugyanis a bankoknak a tömeges ingatlanügyletek intézéséhez a jövőben nem lenne szükségük közokiratra, ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzésre. Megfelelő szakértelem esetén a kötelező jogi képviselet alól is mentesülnének.

A szükséges űrlapokat a bank egyetlen munkatársa is benyújthatná, akkor is, ha a pénzintézetnél egyébként együttes cégjegyzés szükséges. A változtatások elsősorban a nagy számban intézett jelzálog- és egyéb ingatlan-nyilvántartási ügyek adminisztrációját csökkentenék.

A lakástulajdonosok automatikus értesítést kaphatnak az ingatlanukat érintő változásokról; a törvénybe foglalandó változásfigyelő szolgáltatás révén az ügyfelek az általuk választott csatornán, például

e-mailben

vagy SMS-ben

értesülhetnének a földhivatali nyilvántartás változásairól. Több eljárás díjmentessé is válna, a jövőben nem kellene fizetni a bíróság által elrendelt perfeljegyzések, valamint az adóhatósági végrehajtási és jelzálogjogok törléséért. Ha egy hatóság elmulasztaná a hivatalból elvégzendő törlést, az érintett ügyfél egyszerű jelzéssel kezdeményezhetné annak pótlását.

A papíralapú magánokiratok hiteles digitalizálását sem kizárólag ügyvédek végezhetnék, hanem bármely erre feljogosított személy. A visszaélések megelőzése érdekében ugyanakkor kizárnák az automatikus földhivatali döntéshozatalt azokban az ügyekben, amelyekben valamelyik fél meghatalmazott útján jár el.

Az ingatlan-nyilvántartás digitalizációjában újabb halasztás következhet

A tervezet későbbre tolná az E-ING rendszer külső felhasználók számára kialakított ügyintézési felületének kötelező használatát. Az indokolás szerint az informatikai átállás és az új rendszer használatának elsajátítása a tervezettnél több időt igényel.

Bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé válna a civil állami topográfiai adatbázis és a Földrajzinév-tár, a rendőrség pedig térítésmentesen kaphatná meg a bűnüldözési és határrendészeti feladataihoz szükséges legfrissebb távérzékelési adatokat.

Megszűnne az archív térképi adatokhoz kapcsolódó éves felhasználási díj is, miután maguk az adatok már jelenleg is ingyenesen igényelhetők. A térképészeti tevékenység részletes műszaki követelményeit pedig a jövőben szakmai bizottság által kidolgozott és rendszeresen frissített irányelvek szabályoznák a korábbi, kötöttebb jogszabályi előírások helyett.